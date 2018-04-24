Samsung Galaxy A6+ için mavi ve altın renkler netleşti

Samsung Galaxy A6+ bir süredir kendisinden bahsettiren bir telefon. Güney Koreli teknoloji devinin orta-üst segment için sunduğu bu yenilenmiş modeli için iki görsel daha internet ortamına düştü. Daha önceki sızıntılardan telefonun tasarımı hakkında bazı bilgiler edinsek de netleşmemişti. Şimdi ise yeni çıkan render görselleri paylaşan techtastic sitesi gün içinde cihazın kılıflı görsellerini de yayımlamıştı.

Samsung Galaxy A6+ için iki renk kesin

Fakat kılıfsız hali ile ortaya çıkan telefonlar bizlere daha net ve detaylı bilgiler veriyor. Herşeyden önce cihazın Infinity Ekran’ı ve mat yekpare metal gövdesi oldukça hoş duruyor. Mavi rengin tonuna olan hayranlığımız ise ayrı bir konu. Öte yandan akıllı telefon camiasında artık standartlaşan altın rengi de hiç fena durmuyor.

Telefonun en ilginç yanı üzerindeki çıkıntılar. Açıklandığı kadarı ile bunlar yarı saydam anten çubuklarını konumlandırıyor. S9+’a benzer bir ön yüzü bulunan A6+’ın bir diğer ilginç yanı ise hoparlörün güç tuşunun hemen üstünde olması. normlade önde ya da alt-üst kısımlarında görmeye alışık olduğumuz bileşen bu sefer yan tarafta karşımıza çıktı. Bakalım bu değişik dizayn ne kadar kullanışlı olacak. Sol tarafta ise iki adet tepsi görüyoruz. Bu da demek oluyor ki Samsung SIM/microSD hibrit tepsileri elinin tersi ile itmiş. Her kart için ayrı tepsi tercih eden firmanın bu davranışı beğeni de aldı.