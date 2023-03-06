Samsung Galaxy A54 henüz resmiyet kazanmadı. Ancak cihazın 15 Mart‘ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bugün ise Galaxy A54 akıllı telefon için resmi kılıf Samsung’un web sitelerinden birinde listelendi ve bu da telefonun yakında piyasaya sürülmesi gerektiğini doğruladı. Yeni Samsung Galaxy A54 akıllı telefonun yanı sıra 15 Mart’ta yeni Galaxy A34 akıllı telefonu da bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Galaxy A54 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek.

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Telefon ayrıca bir Samsung Exynos işlemciye sahip olacak ve 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olacak. Galaxy A54 hakkında şu ana kadar bildiğimiz tek özellikler bunlar.

Galaxy A34’ün MediaTek Dimensity 1080 işlemci ve GB RAM ve 128GB depolama alanı, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ve 8GB RAM ve 256GB depolama alanı seçenekleriyle geleceği söyleniyor.

Bu telefonda da 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç AMOLED ekran yer alacak. Her iki telefonla ilgili daha fazla ayrıntıya 15 Mart’ta sahip olacağız.

Ayrıca Samsung’un yeni Galaxy A serisinin yıldızı olması beklenen Galaxy A54 modelinin eli kulağında. Bir süredir sızıntı haberleriyle gündemi meşgul eden telefon ünlü sertifikalandırma kuruluşu FCC tarafından onaylandı. Bu gelişmeyle beraber cihazın şarj gücü ve pil kapasitesi belli oldu!