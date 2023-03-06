Motorola yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Teknoloji devi Moto X40 modelini Aralık ayında Çin’de tanıtmıştı. Şimdi ise küresel sürüm olan geçen yılki edge 30 Pro’nun halefi olan Moto Edge 40 Pro ortaya çıktı. Firmanın amiral gemisi konumunda yer alacak olan bu telefon yakında tanıtılacak. Etkinliğe sayılı günler kala telefonun özellikleri de sızdırıldı.

Telefonda 6.67 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 165 Hz tazelemeli OLED ekran yer alacak. Bu ekran Corning Gorilla Glass Victus ile korunacak. Kalbinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini barındıracak olan telefon 12 GB LPDDR5X RAM ile kutusundan çıkacak. Depolama tarafında ise sadece 256 GB UFS 4.0‘ı göreceğiz.

Arka bölümde /1.55′′ Omnivision OV50A sensörlü 50MP ana kamera, f/1.9 diyafram açıklığı, 50MP 117 derece ultra geniş otomatik odaklama kamera, Samsung S5KJN1 sensörü, 2.5cm makro seçeneği, f/1.6 diyafram açıklığına sahip IMX663 sensörlü 12MP portre telefoto kamera yer alacak. Ön tarafta ise /2.2 diyafram açıklığına sahip 60MP ön kamera kullanılacak.

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Kutusundan 125W TurboPower hızlı şarjlı 4.600 mAh pil ve Android 13 ile çıkacak olan bu telefon Avrupa pazarında satışa sunulacak olmasına rağmen Türkiye pazarına maalesef ki gelmeyecek. Fiyatının ise 1.100 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

İçindekiler Motorola Edge 40 Pro özellikleri

Motorola Edge 40 Pro özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 165 Hz tazelemeli OLED ekran / Corning Gorilla Glass Victus koruması

Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

256GB UFS 4.0 depolama alanına sahip

12GB LPDDR5X RAM

1/1.55′′ Omnivision OV50A sensörlü 50MP ana kamera, f/1.9 diyafram açıklığı, 50MP 117° ultra geniş otomatik odaklama kamera, Samsung S5KJN1 sensörü, 2.5cm makro seçeneği, f/2.2 diyafram, IMX663 sensörlü 12MP 2X portre telefoto kamera, f/1.6 diyafram açıklığı

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 60MP ön kamera

Suya ve toza dayanıklı (IP68)

Boyutlar: 161.3×73.9×8.5mm

Ağırlık: 1979g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

125W TurboPower hızlı şarjlı 4600mAh pil