Söylentilerin ardından, yaklaşan Galaxy A54’ün renderları @OnLeaks tarafından sızdırıldı. Telefon, orta delikli ekranı tasarımını gösterirken, arka üçlü kamera tasarımı, bir kamera çubuğuna sahip değil ve A53’ten farklı bir cihaz. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy A53 dörtlü arka kameraya sahipti.

Rapora göre, Galaxy A54 6,4 inç ekrana sahip olacak ve 158,3 x 76,7 x 8,2 mm ölçülerinde olacak, bu da onu A53’ten biraz daha kısa ama daha geniş yapıyor. Telefon, 5000mAh batarya 25W hızlı şarj özelliğini koruyabilir. Selefine benzer şekilde 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran ve ekran içi parmak izi okuyucusu ile gelebilir.

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Exynos 1380 yakın zamanda Bluetooth SIG sertifikası aldı, bu nedenle Galaxy A53 Exynos 1280 işlemci tarafından desteklendiğinden Samsung bu işlemciyi kullanabilir. Söylentilere göre Samsung, 64MP kamerayı 50MP kamera ile değiştirecek.

Samsung Galaxy A54’ün Mart ayından önce 2023’ün 1.çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun küresel lansmandan sonra tüm pazarlar için piyasaya sürülmesi bekleniyor.