Front Page Tech ve sızıntı uzmanı Jon Prosser, Pixel Notepad olarak bilinecek olan Google Pixel Fold’a ait olduğu iddia edilen görselleri sızdırdı. Adı ne olursa olsun, telefon Google’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacak. Sızıdırılan görüntüler CAD tabanlı renderlar olmadığını unutmayın.

İçindekiler Google Pixel Fold sızdırılan görseller

Google Pixel Fold sızdırılan görseller

İlk olarak, bu katlanabilir telefon Google Pixel 7 Pro’ya çok benziyor. Kamera çubuğu hemen hemen doğrudan 7 Pro’dan alınmış ve genel tasarım en yeni Pixel’lere benziyor.

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Prosser bunun metal ve camdan yapılmış birinci sınıf bir telefon olduğunu söylüyor. Katlanabilir ekranın iç kısmında, görünüşe göre sağ üstteki dahili ön kamerayı barındırmak için bazı büyük çerçeveler var. Geleneksel ortalanmış kesme yolunu izleyecek bir dış selfie kamerası olması muhtemeldir.

Prosser ayrıca telefonun daha önce söylendiği gibi Pixel Notepad değil Pixel Fold olarak adlandırılacağından emin olduğunu belirtti.

Son olarak Prosser, bu telefonun ucuz olmayacağını da söyledi. Görünüşe göre Google, Galaxy Z Fold’un 1.800 dolardan fazla olabileceği iddia edilen fiyatını hedefliyor olabilir. Ancak, bu bilgilerin çoğu bize oldukça kabataslak göründüğü için bekleyip bunun ortaya çıkıp çıkmayacağını görmemiz gerekecek. Prosser ayrıca bu telefonun Mayıs ayında I/O 2023’te piyasaya sürülebileceğini açıkladı.