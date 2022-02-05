Apple iPhone SE 3, Mart Ayında Geliyor!

Bahar mevsiminde tanıtılması beklenen iPhone SE 3, önceki nesil iPhone SE modellerinden çok daha iyi bir performans sunma hedefiyle geliyor. Bununla birlikte cihazın fiyatı, önceki nesiller ile benzer skalada olacak. Apple, mümkün olduğunca kullanıcıları memnun etmek ve iOS ekosistemine geçirmek istiyor. Bu da düşük fiyatlı, yüksek performanslı cihaz üretimini destekliyor.

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Apple iPhone SE 3, ne zaman piyasaya çıkacak?

Apple’ın yeni uygun fiyatlı iPhone modeli, ilkbaharda gerçekleşecek lansman ile resmi olarak çıkış yapacak. Bugüne kadar herhangi bir kesin tarih ortada yoktu. Ancak bugün Bloomberg muhabiri Mark Gurman, Apple iPhone SE 3 ile ilgili bir tahmin yaptı. Gurman’a göre yeni iPhone modeli, 8 Mart tarihinde büyük bir lansman ile piyasaya çıkacak. Şirket, gerçekleşecek olan lansmanda yeni akıllı telefon ile birlikte iPad Air 5 adlı yeni tabletini de tanıtacak. Söylentilere göre iPhone SE 3, geniş çerçeveli bir ekran ve ön panelde parmak izi sensörü ile gelecek.

Yeni nesil iPhone hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Apple iPhone SE 3, A15 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, 4 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri ile gelecek. Ekran tarafında ise 4.7 inçlik Retina panel mevcut. Küçük ekran boyutu sebebiyle telefonun 1821 mAh değerinde bataryası bulunmakta. Bu batarya, 15W hızlı şarj desteği ile geliyor olacak. Yeni iPhone modeli, 12 MP çözünürlüklü tek bir kameraya sahip. Bununla birlikte fiyatlandırma tarafında ise cihazın 4/128 GB modelinin 300$’dan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Buna ek olarak güncellenmiş yeni nesil iPad Air tabletin de aynı etkinlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni nesil iPad Air, 5G desteği ile gelecek. Şirketin yeni nesil tableti, kullanıcıları yüzlerine göre tanıma özelliğine sahip olacak. Bununla birlikte bu yüz tanıma sistemi, maske takarken de yüzü kolayca tanıyabilecek. Bazı tahminlere göre bu lansman, iOS 15.4 işletim sisteminin piyasaya sürüleceği gün gerçekleşecek.

Haziran ayında Apple, yeni yazılım ürünlerine odaklanan Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı düzenleyecek. Ayrıca firman, bu yılın sonbaharında şirket tarihinin en büyük lansmanını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şimdilik elimizdeki bilgiler, iOS 16, tvOS 16, macOS 13 ve watchOS 9’un WWDC 2022 sırasında duyurulacağı yönünde. Sonbahar lansmanında ise iPhone 14 serisi, yeni nesil MacBook, iMac, Apple Watch ve AirPods Pro piyasaya çıkacak.