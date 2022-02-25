Samsung Galaxy A53 5G’de Kullanılacak İşlemci Belli Oldu!

Samsung’un başarısında önemli bir yere sahip olan Galaxy A serisinin sevilen üyesi Galaxy A52’nin yeni modeli Galaxy A53 5G hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen telefondan gelen son haber, cihazda kullanılacak işlemcinin Samsung’un Exynos işlemcilerden biri olacağını doğruluyor.

5G Desteği ile Geliyor!

Google Play veritabanında ortaya çıkan Samsung Galaxy A53 5G’de, önceki nesilde olduğu gibi Qualcomm imzalı bir yonga seti kullanılmayacak. Bunun yerine Samsung tarafı tercihini Exynos 1200 işlemciden yana kullanmış. Firma özellikle S20 serisinde kullanılan Exynos 990 işlemcisi ile çeşitli talihsizlikler yaşamış ve kullanıcılar Exynos 990’dan sonra tanıtılan Exynos 2100 ve Exynos 2200 yonga setlerine sahip cihazlara daha çekimser yaklaşmışlardı.

Samsung’un Galaxy A53 5G gibi önemli bir modelde neden bu kadar tartışmalı bir işlemciye yer verdiği merak edilse de, Google Play veritabanında ortaya çıkan bilgilere bakılırsa bu işlemci yüksek saat hızlarına ulaşabilen ARM mimarili Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olacak. Exynos 990 yonga setinin yaşadığı talihsizliklerin arkasındaki en büyük sebebin Samsung’un kendi mimarisini kullanan Moongoose çekirdekleri olduğu hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Exynos 1200’de bu mimarinin kullanılmaması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, teknoloji kulislerinde bu işlemcinin termal başarım ve verimlilik konusunda oldukça etkileyici bir iş çıkardığı söylentilerinin dolaştığını da belirtelim.

İşlemci konusunda önceki modele göre farklılıklar olsa da, veritabanındaki bilgilere bakılırsa cihazda kullanılan bellek miktarında herhangi bir değişim olmayacak ve Galaxy A53 5G de önceki model gibi 6 GB bellek kapasitesine sahip olacak.

Bunun yanında cihazda Full HD+ çözünürlüğünde bir ekrana yer verilecek ve bu ekranın piksel yoğunluğu 450 PPI (pixels per inch/ inç başına piksel) olacak. Galaxy A52’nin 6.5 inçlik ekranında 407 PPI değerinde bir piksel yoğunluğu olduğu düşünülürse, Galaxy A53 5G’nin Galaxy A52’ye kıyasla biraz daha küçük bir ekranla geleceği söylenebilir.

Android 12 üzerinde Samsung’un One UI 4.0 arayüzünü kullanması beklenen cihaz, Galaxy A73’ten sonra Samsung’un orta segmentteki en iddialı oyuncusu olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A53’te Exynos işlemciye yer verilmesi doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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