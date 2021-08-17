Samsung Galaxy A52s tanıtıldı! İşte Galaxy A52s’in tüm özellikleri ve fiyatı!

Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Samsung Galaxy A52s tanıtıldı. İşte Samsung Galaxy A52s tüm özellikleri ve fiyatı.

Samsung‘un bir süredir beklenilen modeli Galaxy A52s sonunda tüm özellikleri ile birlikte tanıtıldı. Birkaç gündür muhtemel özelliklerini duyduğumuz Samsung Galaxy A52s, bugün yani 17 Ağustos’ta İngiltere‘de gerçekleşen bir etkinlik ile duyuruldu. İşte karşınızda Samsung’yun yeni orta-yüksek özellikli modeli Galaxy A52s.

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Samsung Galaxy A52s tüm özellikleri!

Samsung‘un son zamanlarda merak edilen modellerinden birisi olan Galaxy A52s bugün gerçekleşen lansmanda tüm özellikleri ile duyuruldu. İlk olarak 6.5 inç büyüklüğündeki Infinity-O AMOLED ekranı ile karşımıza çıkan Galaxy A52s, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlüğünde görüntüler sunuyor. Yine ön tarafında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan Samsung Galaxy A52s, gerçekten kaliteli görüntüler kaydetmenize olanak sağlıyor.

Arka tarafında dörtlü kamera grubunu taşıyan Galaxy A52s, ana kamera olarak 64MP‘lik OIS destekli bir sensör kullanıyor. Bu sayede gündüzleri daha net, geceleri daha parlak fotoğraflar çekebilen bu kamera, hemen yanında 12MP‘lik 123 derece ultra geniş açılı sensörü taşıyor. Ek olarak 5MP‘lik bir makro kamera ve yine 5MP‘lik bir telefoto kameraya sahip olan Galaxy A52s, eğlence modu, tek çekim, gece modu gibi birçok özellik ile kusursuza yakın bir kamera deneyimi sunuyor.

Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G yonga setinden alan Samsung Galaxy A52s, bu işlemciyi 6GB RAM bellek ile destekliyor. 128GB depolama ile birlikte gelen Galaxy A52s, elektriksel anlamda gücünü 4500mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu bataryayı 25W hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilen Galaxy A52s, işletim sistemi tarafında Android 11 tabanlı OneUI 3.1 sürümünü kullanıyor.

5G, NFC, Dolby Atmos gibi birçok özellik ile birlikte gelen Galaxy A52s, aynı zamanda IP67 sertifikası ile suya (30 dakika boyunca 1 metreye kadar) ve toza dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca cihazın 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip başka bir modelinin olduğu da söyleniliyor.

Samsung Galaxy A52s fiyatı!

Gelelim bu kadar ilgi çeken Galaxy A52s‘in fiyatına. Awesome Black, Awesome White, Awesome Mint ve Awesome Violet olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen Samsung Galaxy A52s, 409 Euro fiyat etiketine sahip. Anlık kura göre 4000 TL civarı bir fiyatla tanıtılan Galaxy A52s, ülkelerin vergi dilimlerine göre fiyatında değişiklik gösterecek.

24 Ağustos’ta Samsung’un resmi web sitesinde ön sipariş ile satılacak olan Galaxy A52s, 3 Eylül‘den itibaren dağıtılmaya başlanılacak. Genel olarak Galaxy A52s çok çok yeterli özellikler sunuyor. Siz Galaxy A52s‘i nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Galaxy A52s teknik özellikleri!