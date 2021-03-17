Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 duyuruldu!
Son dönemde iddialı orta seviye telefonlarıyla dikkat çeken Samsung, 2021 model Galaxy A serisini duyurdu. Samsung Galaxy A52 ve A72 modelleri, sahip olduğu yüksek fiyat/performans dengesiyle dikkat çekiyor!
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Samsung Galaxy A52 ve A72 artık resmi: Orta seviyede rekabet kızışıyor!
Başarılı fiyat/performans seviyesiyle dikkat çeken Galaxy A serisi, Şubat’ta duyurulan Galaxy A32 ile yenilenmeye başlamıştı. Serinin beklenen yeni modelleri Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 de kısa süre sonra tanıtıldı. Orta-üst seviyeye hitap eden cihazlar, selefine kıyasla önemli tasarım değişikliklerine sahip. Ön bölümde Infinity-O delikli ekran konsepti korunurken, yüksek ekran/gövde oranı gözlerden kaçmıyor. Polikarbon arka bölümde ise gövdeyle uyumlu renkteki kamera platformu dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy A52, 6.5 inç boyutundaki Full HD+ Super AMOLED bir ekran ile geliyor. 90Hz tazeleme hızına sahip ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken, ekran altı optik parmak izi okuyucuyla donatılıyor. Samsung Galaxy A52’nin işlemci tarafında ise işler biraz değişiyor. Cihazın Türkiye versiyonu gücünü Snapdragon 720G 4G işlemciden alırken, bazı pazarlar için Snapdragon 750G 5G işlemcili bir versiyon da mevcut. 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ise microSD kart desteğiyle zenginleşiyor.
Dörtlü arka kamera tarafında ise üst seviye cihazları aratmayacak kalitede bir sensör paketi yer alıyor. 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamera OIS desteğiyle donatılırken; 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Ayrıca 32 MP çözünürlüklü ön kamera da arka kamera gibi 4K/30 FPS video kaydı yapabiliyor.
4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Samsung Galaxy A52, 25W hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Fakat cihazın kutusundan 15W’lık bir adaptörle çıktığını belirtelim. Galaxy A52’nin diğer teknik özelliklerini de IP67 sertifikası, NFC, stereo hoparlör, One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi oluşturuyor. Ülkemizde Nisan ayının ortalarında vitrine çıkacağı açıklanan telefonun Avrupa fiyatı ise 350 Euro.
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı
Serinin mevcut tepe modeli Samsung Galaxy A72 ise Galaxy A52 modeline kıyasla ekran, kamera ve batarya tarafında farklılıklar barındırıyor. 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı ve parmak izi desteğini sürdürüyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 720G korunurken, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği de yerini koruyor.
Dörtlü arka kamerada OIS destekli 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera devam ediyor. Ancak bu noktadaki farkı 8 MP’lik telefoto kamera oluşturuyor. 3x optik ve 30x Super Zoom teknolojisine sahip sensörde de OIS desteği mevcut. 5.000 mAh’lik bataryanın 25W hızlı şarj desteği ise unutulmamış.
Türkiye’de Nisan ayının başında satışa sunulacağı belirtilen Samsung Galaxy A72, 450 Euro fiyata sahip olacak. Son olarak Galaxy A serisinin bütün modellerinin en az 3 sürüm güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 F modeli duyuruldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, orta segment yeni telefonu Reno5 F modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan Reno5 F’i duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan Reno5 F, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen F19 Pro’nun biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
OPPO Reno5 F modeli; 6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca 60 Hz yenileme, 135 Hz dokunma hızı vadeden bu ekran, 800 nit parlaklık değerine sahip.
Gücünü MediaTek Helio P95 işlemciden alan OPPO Reno5 F; 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu ekranın altında tutan telefon 4.310 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca Reno5 F modelinin ön kısmında 32 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
OPPO Reno5 F modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.43 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio P95
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 32MP F2.4
- Arka Kamera: 48MP F1.7 + 8MP F2.2 + 2MP F2.4 + 2MP F2.4
- Batarya: 4.310 mAh (30 watt VOOC hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
- Renk: Siyah veya Mor
Son olarak Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzüyle çalışan OPPO Reno5 F modeli; yaklaşık 287 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip. Söz konusu cihaz ilk olarak Kenya’da satışa çıktı. OPPO’nun yeni telefonu global pazara ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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Akıllı Telefonlar
Motorola G100 modelinin lansman tarihi belli oldu
Teknoloji devi Motorola, yeni telefonu G100 modelinin lansman tarihini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Motorola, resmi Twitter hesabı aracılığıyla çok beklenen Snapdragon 870 destekli telefonunun lansmanını gösteren kısa bir video paylaştı. Video, yaklaşan akıllı telefona da bir göz atıyor ancak tamamen açıklamıyor.
Motorola G100 modeli; 6.7 inçlik 2560 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Gücünü Snapdragon 870 işlemciden alan G100; 6/8 GB RAM’e ek olarak 128/256 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesine olan cihaz, söz konusu bataryayı 20W hızlı şarj ile destekleyecek.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 64 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 16 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve TOF 3D kamerası bulunuyor. Ayrıca Motorola G100 modelinin ön kısmında 16 MP ve 8 MP değerinde iki adet ön kamera yer alıyor.
Motorola G100 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,7 inç 2560 x 1080 piksel çözünürlük, AMOLED, 90 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- Grafik işlemci: Henüz belirtilmedi
- RAM: 6 veya 8 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 16 MP + 2 MP + TOF
- Ön Kamera: 16 MP+ 8 MP
- Batarya: 5000 mAh, 20W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 3,5mm jak
Son olarak paylaşılan bilgilere göre güçlü performansı ile dikkat çekecek Motorola G100 modeli; 25 Mart’ta tanıtılacak. Söz konusu cihazın etiket fiyatı ise 400-500 Euro arasında olması muhtemel.
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Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo5 resmi olarak tanıtıldı!
Vivo iQOO Neo5 modelinin lansmanı gerçekleşti. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonun teknik özellikleri de böylece kesinleşti.
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Vivo iQOO Neo5 Snapdragon 870 ile piyasaya çıkıyor!
Vivo amiral gemisi akıllı telefon rekabetine an itibariyle giriş yaptı. Firma, Neo serisinin yeni üyesini kullanıcılarının beğenisine sundu. Resmi tanıtımı gerçekleşen iQOO Neo5 modeli, bu yıl rekabette yerini alacak. Amiral gemisi özelliklere sahip olan akıllı telefon bizleri Snapdragon 870 işlemcisi ile karşılamakta. Aynı zamanda akıllı telefon oyun odaklı olacak. 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı kapasitelerine sahip olacak cihaz, rakiplerine nazaran daha uygun fiyatıyla dikkat çekmekte. Akıllı telefonun 385 dolardan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacağı ortaya çıktı.
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Bununla birlikte diğer teknik özellikleri de belli olan Vivo iQOO Neo5, 6.62 inçlik FullHD+ OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun ekranında delikli tasarım kullanılmakta. Bir adet 16 MP değerinde ön kameraya sahip olan akıllı telefon arka tarafta ise dörtlü kamera kurulu ile kullanıcılarını karşılıyor. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon 4400 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bu bataryaya ise 65W‘lık hızlı şarj desteği eşlik etmekte. Ancak firmadan gelen açıklamaya göre kutu içeriğinde yer alan adaptör 45W‘lık bir destek sağlamakta. Siyah, mavi ve turuncu renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak akıllı telefon için ilk satışlar 22 Mart‘ta başlayacak.
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Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
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