Apple, Rusya’ya uygulamaları tanıtması için iPhone’da yer verdi

Apple, Rusya’ya en sevdiği uygulamaları, vatandaşlarına tanıtması için iPhone’da bir yer verdi. Rusya’daki iPhone kullanıcıları, iPhone’u kurarken yeni bir ekran görecekler.

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Apple, Rus’yadaki kullanıcılar yeni bir ekran sunuyor!

Kullanıcılar, kurulum yaparken gelecek yeni ekranı 1 Nisan‘dan itibaren görebilecekler. Bu ekran, Rus yasalarına uygun olarak, Rus hükumeti tarafından resmi olarak onaylanan uygulamaları, otomatik olarak yüklemelerine izin verecek. Rusya’da satılan akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi akıllı cihazlara, 1 Nisan’a kadar belirlenen belirli uygulamaların yüklenmiş olarak gelmesi gerekiyor. Belirli yasa, başlangıçta Temmuz 2020‘de yürürlüğe girecekti. Ancak bu tarih, 1 Nisan 2021 olarak değişti. Bununla birlikte yasa, kullanıcıların bu uygulamaları istemezlerse indirmek zorunda olmadığını da söylüyor.

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Rus yasalarına uygun olan bu uygulamaların hangi uygulamalar olacağı henüz belli değil. Hükumet bazı uygulamaların sorun yaratabileceğinin farkında. Aynı zamanda bu listeyi genişletebilmeyi de planlıyor. Bir Rus yetkili verdiği demeçte “Bakanlık, zorunlu kurulum öncesi listesinde yer alan popüler uygulamaların baskın konumlar aldığını görmekle hiç ilgilenmiyor. Piyasada alternatifler ortaya çıkarsa, kullanıcılar için ilginç olur.” dedi

Apple’ın iPhone’un kurulum süreci üzerinde tarihsel olarak sıkı bir kontrole sahip. Bu yalnızca bir pazarda olsa bile artık değişiyor. Şirket, daha önce yerel yasaların yanında kalmak için değişiklikler yapmıştı. Haritalar ve iCloud verilerini Çin’deki devlet tarafından işletilen sunucularda depolamak gibi değişiklikler yapmıştı. Bu da kullanıcının iPhone’u kurarken göreceği ekranı etkiliyor.

Apple, yavaş yavaş kullanıcıların iOS 14‘teki bazı varsayılan uygulamaları değiştirebilme özelliğiyle, iOS’un kutudan çıktığı gibi çalışma şeklini değiştirmesine izin veriyor. Ancak Rus hükumeti için daha küçük bir kontrol alanı sağlıyor. Şirket, antitröst konusunda AB ve ABD’den gelen yasal zorunluluklarla beraber rakiplerine eşit alan verirse hakları biraz daha değişecek. Aynı zamanda Apple, telefonlarını satmaya devam etmek istiyorsa biraz daha fazla kontrol vermek durumunda. Kurulum sırasında muhtemelen kullanıcılara Spotify’ı yüklemek isteyip istemediklerini sormak zorunda kalmayacaklar.

Rus hükumetinin hangi uygulamaları seçeceği henüz belli değil. Bununla birlikte bu uygulamaların içinde nelerin yer alacağı ise merak konusu. Hükumetin nasıl bir yol izleyeceği ise kullanıcılar tarafından bilinmiyor.