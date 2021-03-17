Genel
Apple, Rusya’ya uygulamaları tanıtması için iPhone’da yer verdi
Apple, Rusya’ya en sevdiği uygulamaları, vatandaşlarına tanıtması için iPhone’da bir yer verdi. Rusya’daki iPhone kullanıcıları, iPhone’u kurarken yeni bir ekran görecekler.
İlginizi Çekebilir: Apple, pil kapasitesi ve pil ömrünü arttırmayı hedefliyor!
Apple, Rus’yadaki kullanıcılar yeni bir ekran sunuyor!
Kullanıcılar, kurulum yaparken gelecek yeni ekranı 1 Nisan‘dan itibaren görebilecekler. Bu ekran, Rus yasalarına uygun olarak, Rus hükumeti tarafından resmi olarak onaylanan uygulamaları, otomatik olarak yüklemelerine izin verecek. Rusya’da satılan akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi akıllı cihazlara, 1 Nisan’a kadar belirlenen belirli uygulamaların yüklenmiş olarak gelmesi gerekiyor. Belirli yasa, başlangıçta Temmuz 2020‘de yürürlüğe girecekti. Ancak bu tarih, 1 Nisan 2021 olarak değişti. Bununla birlikte yasa, kullanıcıların bu uygulamaları istemezlerse indirmek zorunda olmadığını da söylüyor.
Rus yasalarına uygun olan bu uygulamaların hangi uygulamalar olacağı henüz belli değil. Hükumet bazı uygulamaların sorun yaratabileceğinin farkında. Aynı zamanda bu listeyi genişletebilmeyi de planlıyor. Bir Rus yetkili verdiği demeçte “Bakanlık, zorunlu kurulum öncesi listesinde yer alan popüler uygulamaların baskın konumlar aldığını görmekle hiç ilgilenmiyor. Piyasada alternatifler ortaya çıkarsa, kullanıcılar için ilginç olur.” dedi
Apple’ın iPhone’un kurulum süreci üzerinde tarihsel olarak sıkı bir kontrole sahip. Bu yalnızca bir pazarda olsa bile artık değişiyor. Şirket, daha önce yerel yasaların yanında kalmak için değişiklikler yapmıştı. Haritalar ve iCloud verilerini Çin’deki devlet tarafından işletilen sunucularda depolamak gibi değişiklikler yapmıştı. Bu da kullanıcının iPhone’u kurarken göreceği ekranı etkiliyor.
Apple, yavaş yavaş kullanıcıların iOS 14‘teki bazı varsayılan uygulamaları değiştirebilme özelliğiyle, iOS’un kutudan çıktığı gibi çalışma şeklini değiştirmesine izin veriyor. Ancak Rus hükumeti için daha küçük bir kontrol alanı sağlıyor. Şirket, antitröst konusunda AB ve ABD’den gelen yasal zorunluluklarla beraber rakiplerine eşit alan verirse hakları biraz daha değişecek. Aynı zamanda Apple, telefonlarını satmaya devam etmek istiyorsa biraz daha fazla kontrol vermek durumunda. Kurulum sırasında muhtemelen kullanıcılara Spotify’ı yüklemek isteyip istemediklerini sormak zorunda kalmayacaklar.
Rus hükumetinin hangi uygulamaları seçeceği henüz belli değil. Bununla birlikte bu uygulamaların içinde nelerin yer alacağı ise merak konusu. Hükumetin nasıl bir yol izleyeceği ise kullanıcılar tarafından bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 F modeli duyuruldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, orta segment yeni telefonu Reno5 F modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Yerli üretim akıllı telefonlara indirim geliyor!
Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan Reno5 F’i duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan Reno5 F, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen F19 Pro’nun biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
OPPO Reno5 F modeli; 6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca 60 Hz yenileme, 135 Hz dokunma hızı vadeden bu ekran, 800 nit parlaklık değerine sahip.
Gücünü MediaTek Helio P95 işlemciden alan OPPO Reno5 F; 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu ekranın altında tutan telefon 4.310 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca Reno5 F modelinin ön kısmında 32 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
OPPO Reno5 F modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.43 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio P95
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 32MP F2.4
- Arka Kamera: 48MP F1.7 + 8MP F2.2 + 2MP F2.4 + 2MP F2.4
- Batarya: 4.310 mAh (30 watt VOOC hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
- Renk: Siyah veya Mor
Son olarak Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzüyle çalışan OPPO Reno5 F modeli; yaklaşık 287 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip. Söz konusu cihaz ilk olarak Kenya’da satışa çıktı. OPPO’nun yeni telefonu global pazara ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Logitech G, K / DA Koleksiyonunu Duyurdu!
Logitech G, League of Legends‘ın yaratıcısı Riot Games ile yaptığı işbirliği kapsamında K/DA adını verdiği yeni ürün koleksiyonunu duyurdu. Ayrıca koleksiyon, Logitech G’nin yüksek performanslı oyun ekipmanlarını içeriyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Logitech G | PRO X SUPERLIGHT MOUSE!
K / DA koleksiyonu içinde yer alan 6 farklı oyuncu ekipmanı:
- G733 K / DA LIGHTSPEED Kablosuz Kulaklık
- G333 K / DA Kulaklık
- G502 HERO K / DA Mouse
- G305 K / DA LIGHTSPEED Kablosuz Mouse
- G PRO K / DA Mekanik Klavye
- G840 K / DA Mouse Pad
Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük; “League of Legends, günlük 8 milyon eşzamanlı oyuncusuyla oyun endüstrisinin gözde oyunlarından biri. Özellikle, Riot Games ile yaptığımız işbirliği kapsamında, performans ve estetik beklentileri baz alarak geliştirdik. Üstelik K/DA koleksiyonunu oyun severlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Oyun sektörünün gelişmesinde oyuncu ekipmanlarının kalite ve performansının ne derece önemli olduğunun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı da her zaman oyuncuları daha mutlu edecek teknolojileri ve tasarımları hayata geçirmek üzerine kurguluyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm dünyadaki değişimi, trendleri yakından takip ederek her seviyeden oyuncular için yenilikçi tasarımları hayata geçireceğiz.” dedi.
Akıllı Telefonlar
Motorola G100 modelinin lansman tarihi belli oldu
Teknoloji devi Motorola, yeni telefonu G100 modelinin lansman tarihini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Elon Musk, NFT temalı yeni şarkısını satıyor
Motorola, resmi Twitter hesabı aracılığıyla çok beklenen Snapdragon 870 destekli telefonunun lansmanını gösteren kısa bir video paylaştı. Video, yaklaşan akıllı telefona da bir göz atıyor ancak tamamen açıklamıyor.
Motorola G100 modeli; 6.7 inçlik 2560 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Gücünü Snapdragon 870 işlemciden alan G100; 6/8 GB RAM’e ek olarak 128/256 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesine olan cihaz, söz konusu bataryayı 20W hızlı şarj ile destekleyecek.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 64 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 16 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve TOF 3D kamerası bulunuyor. Ayrıca Motorola G100 modelinin ön kısmında 16 MP ve 8 MP değerinde iki adet ön kamera yer alıyor.
Motorola G100 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,7 inç 2560 x 1080 piksel çözünürlük, AMOLED, 90 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- Grafik işlemci: Henüz belirtilmedi
- RAM: 6 veya 8 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 16 MP + 2 MP + TOF
- Ön Kamera: 16 MP+ 8 MP
- Batarya: 5000 mAh, 20W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 3,5mm jak
Son olarak paylaşılan bilgilere göre güçlü performansı ile dikkat çekecek Motorola G100 modeli; 25 Mart’ta tanıtılacak. Söz konusu cihazın etiket fiyatı ise 400-500 Euro arasında olması muhtemel.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 4 hafta önce
Apple, Rusya’ya uygulamaları tanıtması için iPhone’da yer verdi
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
Huawei Petal Search için geri bildirimde bulunan kullanıcılar, çeşitli ödüller kazanabilecek
Türk Telekom ‘dan Kız istemeli Reklam!
OPPO Reno5 F modeli duyuruldu
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?
2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?
2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.