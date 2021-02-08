Samsung Galaxy A52 5G özellikleri FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı

Samsung Galaxy A52 5G, son dönemde TENAA ve 3C gibi Çinli regülasyon kurumlarında ortaya çıkmıştı. Ayrıca cihazın bazı özellikleri de Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance sertifikasyon platfortmlarının kayıtlarından sızmıştı. Şimdi ise ABD Federal iletişim Komisyonu (FCC)’dan onay aldı.

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Samsung Galaxy A52 5G’nin ortaya çıkan teknik özelliklerine bakalım

Abhishek Yadav‘ın Tweet’ine göre SM-A526B model numaralı bir Samsung telefon FCC’den onay aldı. Bu model numarası daha önceki sızıntılara göre, Galaxy A52 5G telefonuna ait. Hindistan’da da SM-A525F/DS model numarasıyla Galaxy A52’nin 4G versiyonu onay aldı.

Sızıntılara göre Samsung Galaxy A52 5G, gücünü Qualcomm Snapdragon 750G çip setinden alacak. Bunun yanında delikli kamera yapısında, 6.5 inç AMOLED FHD+ bir ekrana sahip olacak. Telefonun 4G versiyonunda ise Snapdragon 720G çipseti olacak. Bunlara ek olarak akıllı telefon, kullanıcılara 8GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanı vadediyor. Galaxy A52 5G modelinin ana kamerası 64 MP olan 4’lü bir arka kamera yapısına sahip olması muhtemel. Selfie kamerası tarafında ise henüz bir bilgi mevcut değil. Sızıntılara göre telefon 15 W ile sarj olabilen 4.500 maH kapasiteli pile sahip olacak. Ayrıca siyah, beyaz, mor ve mavi renk alternatifleriyle piyasaya çıkacak.

Son olarak cihazın 4G ve 5G modelinin mart ayının ortalarına doğru piyasaya çıkması bekleniyor. Galaxy A52 4G’nin 444 dolar, Galaxy A52 5G modelinin ise 553 dolar fiyatlardan satılması beklentisi var.

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