Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 5G özellikleri FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı
Samsung Galaxy A52 5G, son dönemde TENAA ve 3C gibi Çinli regülasyon kurumlarında ortaya çıkmıştı. Ayrıca cihazın bazı özellikleri de Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance sertifikasyon platfortmlarının kayıtlarından sızmıştı. Şimdi ise ABD Federal iletişim Komisyonu (FCC)’dan onay aldı.
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Samsung Galaxy A52 5G’nin ortaya çıkan teknik özelliklerine bakalım
Abhishek Yadav‘ın Tweet’ine göre SM-A526B model numaralı bir Samsung telefon FCC’den onay aldı. Bu model numarası daha önceki sızıntılara göre, Galaxy A52 5G telefonuna ait. Hindistan’da da SM-A525F/DS model numarasıyla Galaxy A52’nin 4G versiyonu onay aldı.
Samsung Galaxy A52 5G recieves FCC certification.
-android 11
-6GB Ram
-snapdragon 750G 5G
-4370mAh batteryhttps://t.co/A3HfZzCASm#SamsungGalaxyA52 #GalaxyA52 #GalaxyA525G https://t.co/O2koxy3T75 pic.twitter.com/AUDbqnjJ0B
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 8, 2021
Sızıntılara göre Samsung Galaxy A52 5G, gücünü Qualcomm Snapdragon 750G çip setinden alacak. Bunun yanında delikli kamera yapısında, 6.5 inç AMOLED FHD+ bir ekrana sahip olacak. Telefonun 4G versiyonunda ise Snapdragon 720G çipseti olacak. Bunlara ek olarak akıllı telefon, kullanıcılara 8GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanı vadediyor. Galaxy A52 5G modelinin ana kamerası 64 MP olan 4’lü bir arka kamera yapısına sahip olması muhtemel. Selfie kamerası tarafında ise henüz bir bilgi mevcut değil. Sızıntılara göre telefon 15 W ile sarj olabilen 4.500 maH kapasiteli pile sahip olacak. Ayrıca siyah, beyaz, mor ve mavi renk alternatifleriyle piyasaya çıkacak.
Son olarak cihazın 4G ve 5G modelinin mart ayının ortalarına doğru piyasaya çıkması bekleniyor. Galaxy A52 4G’nin 444 dolar, Galaxy A52 5G modelinin ise 553 dolar fiyatlardan satılması beklentisi var.
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Akıllı Telefonlar
iQOO Neo5 modelinin görüntüsü ve temel özellikleri sızdı
Firmanın bir süredir yeni tanıtılan Snapdragon 870 çip setli bir cihaz üzerinde çalıştığı söylentileri vardı. Snapdragon 870 ile çalışacak yeni cihazın iQOO Neo5 modeli olacağı ortaya çıktı. Son olarak Neo5’e ait olduğu düşünülen bir fotoğraf Weibo’da ortaya çıktı.
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iQOO Neo5, 120 Hz ekran ve 86 W şarj desteği ile geliyor
Sızıntıyı yapan kişi, cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Bunun yanında Android 11 işletim sistemi ile çalışacağını da ekliyor. Başka bir sızıntı ise iQOO Neo5’in 1080 x 2400 (Full HD+) çözünürlükte, 120 Hz ve S-AMOLED bir ekrana sahip olacağını iddia etmişti. Ayrıca cihazın 86 W hızlı şarj destekleyeceği ile ve mart ayında piyasaya çıkacağı yönünde söylentiler de mevcut.
Birkaç gün önce de Google Play Console üzerinde V2055A model numaralı bir cihaz teknik özellikleri ile birlikte ortaya çıkmıştı. Bu akıllı telefonun da iQOO Neo5 modeli olduğu iddiaları mevcut. V2055A model numaralı telefon da gücünü Snapdragon 870 çip setinden alıyor ve Adreno 650 GPU ile piyasaya çıkacak. Google Play Console üzerinde yer alan özelliklerle sızıntılarda iddia edilenler birbirleriyle tutarlı.
Vivo, iQOO‘yu alt markası olarak geçtiğimiz yıl lanse etti. Firma daha çok amiral gemisi kategorisindeki akıllı telefonlara odaklanacak. iQOO, geçtiğimiz ay Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 telefonunu çıkardı. Bu model ayrıca 120W hızlı şarj ve 120Hz ekran gibi üstün özellikleri de barındırıyor.
iQOO Neo5 modelinin tüm teknik özelliklerini ve satış fiyatını zaman içerisinde hep birlikte bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4, bu yıl piyasaya çıkacak!
Xiaomi‘nin CEO‘su Lei Jun, bugün Mi Fans ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, eski serilerle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Lei Jun, Xiaomi Mi Mix 4 ve yeni nesil Mi Pad serisinin bu yıl piyasaya çıkacağını doğruladı. CEO‘nun konuşmasının ardından Xiaomi’nin ürün direktörü Wang Teng de bu açıklamayı onayladı. Wang Teng‘e göre Mi Mix 4 bu yıl geliyor fakat bunun için biraz beklememiz gerekecek.
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Xiaomi Mi Mix 4 ve yeni nesil Mi Pad hakkında neler biliyoruz?
Xiaomi, 2019 Mayıs ayına kadar Mi Mix serisine yeni cihaz üretiyordu. Fakat aradan iki sene geçmesine rağmen yeni bir Mi Mix serisi cihaz tanıtılmadı. Geçtiğimiz sene, Xiaomi Mi Mix Alpha adlı tamamen ekran konseptli bir telefon çıkış yapmayı denedi. Fakat bu cihaz, lansmandan kısa süre sonra ortadan kayboldu. Şimdi ise iki yıllık bir aranın ardından Xiaomi Mi Mix 4‘ün geleceğini, şirketin CEO’su doğruladı. Xiaomi‘nin son tableti ise Xiaomi Mi Pad 4 olarak adlandırılıyor. Bu tablet, 2018 senesinde piyasaya çıktı. Mi Pad 4 çıktığı sene çok fazla ilgi görmediği için firma, tablet pazarına yoğunlaşmaktan vazgeçti.
Xiaomi’nin yeni tabletinde kalem desteğinin olup olmayacağı birkaç gün önce sosyal medyada merak konusu olmuştu. Xiaomi‘nin resmi Weibo hesabından bu konu hakkında “Düzenleniyor” yanıtı geldi. Bu cevap, yeni tabletin kalem desteği ile geleceğini gösteriyor. Bugüne kadar hiçbir Xiaomi tablette akıllı kalem desteği bulunmuyordu.
Akıllı Telefonlar
reeder, KVK ile iş birliği yaptı
Teknoloji markası reeder, kullanıcılarına satış sonrası hizmetler konusunda daha iyi bir destek sunmak için KVK ile iş birliğine gitti. Söz konusu anlaşma cep telefonları için geçerli olacak.
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Samsun’daki fabrikasında ürettiği yerli teknolojilerle dünyaya açılan reeder, yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle ilerleyişine devam ediyor. Şirket son olarak; mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet gösteren KVK ile hizmet anlaşması yaptı.
Anlaşma kapsamında kullanıcılar, kendilerine en yakın KVK Teknik Servis noktalarına giderek reeder telefonlarını tamir ya da değişim kapsamına aldırabilecekler.
Şirket tarafında yapılan açıklamaya göre tüm telefon serisini kapsayan bu anlaşma; aksesuar ve yazılımsal sorunlar 30 dakika içinde ücretsiz tamir olacak. Bununla birlikte; ekran kırılması, sıvı teması gibi kullanıcı kaynaklı sorun için ise ufak ücretler karşılığında sıfır ürün ile değişim yapılacak.
Bu iş birliği Türkiye genelinde tüm KVK teknik servis noktalarında geçerli olacak. Bu anlaşma sayesinde reeder, müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.
Son olarak reeder kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral; “Biz, teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak için çalışıyor ve üretiyoruz. Samsun’daki fabrikamızda ürettiğimiz akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok teknoloji ürünü geliştiriyoruz. Ayrıca şirket olarak temel misyonumuz; üretimden dağıtıma, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada kalite standartlarımızı ve müşteri memnuniyetimizi korumak. Bu doğrultuda kendi içimizde standartlarımızı korumak adına çok titiz çalışıyoruz. Ayrıca iş ortaklarımızı da aynı hassasiyetle belirliyoruz. Bu kapsamda reeder kullanıcılarımıza KVK teknik servis noktalarından 30 dakikada hızlı hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. ” dedi.
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