Samsung Galaxy A51, L şeklinde dörtlü kamerayla geliyor

Samsung’un Galaxy serisi cihazları içerisinde A serisinin yeni ferdi Samsung Galaxy A51’in kasa dizaynı sızdırıldı. Görülen tasarıma göre cihazda L şeklinde bir tasarım şeması konumlandırılacak.

İlginizi çekebilir: Samsung, özel işlemci çekirdek departmanını kapatıyor!

Firma, Galaxy A ailesinin yeni üyesi için 2019 yılı boyunca cihazın kalbini oluşturacak donanımı oluşturmak için çalışmalar yaptı. Gelecek yıl da aynı dizaynı kullanacak gibi gözüküyor.

Yeni sızıntılar, Galaxy A51’in arka çerçeve dizaynının L şekile sahip bir kurulum modeline sahip olduğunu iddia ediyor. Önceki bilgilere göre, Arka tasarımın merkezinde dört kameralı bir kurulum modeli tercih edileceğini öğrenmiştik. Bazı erken sızıntılar 48MP ana kamerayla birlikte 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto ve 5MP derinlik sensörünün kamera çözümünde kullanılacağını gösteriyor.

Aynı sızıntının kaynağı, Galaxy A51’in 3.5mm kulaklık girişi, dual SIM slotu ve USB-C konnektörünün cihazda yer edeceğinden bahsediyor. Daha önceleri ise, Geekbench’te cihazın anahtar özellikleri yayınlanmıştı.

SM-A515F kod adlı modelde Exnoys 9611 işlemcisi 4GB RAM ve son güncel yazılım olan Android 10’u bünyesinde bulunduracak. Ekran boyutu ise 6.5 inçç ve 32MP öz çekim kamerasının yerleştirildiği damla çentikte yaratılan tasarımda yerini almış.