Samsung
Samsung Galaxy A51, L şeklinde dörtlü kamerayla geliyor
Samsung’un Galaxy serisi cihazları içerisinde A serisinin yeni ferdi Samsung Galaxy A51’in kasa dizaynı sızdırıldı. Görülen tasarıma göre cihazda L şeklinde bir tasarım şeması konumlandırılacak.
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Firma, Galaxy A ailesinin yeni üyesi için 2019 yılı boyunca cihazın kalbini oluşturacak donanımı oluşturmak için çalışmalar yaptı. Gelecek yıl da aynı dizaynı kullanacak gibi gözüküyor.
Yeni sızıntılar, Galaxy A51’in arka çerçeve dizaynının L şekile sahip bir kurulum modeline sahip olduğunu iddia ediyor. Önceki bilgilere göre, Arka tasarımın merkezinde dört kameralı bir kurulum modeli tercih edileceğini öğrenmiştik. Bazı erken sızıntılar 48MP ana kamerayla birlikte 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto ve 5MP derinlik sensörünün kamera çözümünde kullanılacağını gösteriyor.
Aynı sızıntının kaynağı, Galaxy A51’in 3.5mm kulaklık girişi, dual SIM slotu ve USB-C konnektörünün cihazda yer edeceğinden bahsediyor. Daha önceleri ise, Geekbench’te cihazın anahtar özellikleri yayınlanmıştı.
SM-A515F kod adlı modelde Exnoys 9611 işlemcisi 4GB RAM ve son güncel yazılım olan Android 10’u bünyesinde bulunduracak. Ekran boyutu ise 6.5 inçç ve 32MP öz çekim kamerasının yerleştirildiği damla çentikte yaratılan tasarımda yerini almış.
Genel
Samsung, özel işlemci çekirdek departmanını kapatıyor!
Samsung, özel CPU çekirdek üretimini gerçekleştirdiği departmanını kapatıyor. Onun yerine standart ARM çekirdeklerini kullanmayı planlıyor.
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Kore Devi, 2016 yılından beri Galaxy S7 ailesiyle başladığı Exynos 8890’un öncüsü olduğu işlemci teknolojileri imalatını geliştirmeye devam ediyordu. Fakat artık, işlemci çekirdeklerine Samsung’un sürdürmeyeceği belirtiliyor.
Samsung, göründüğü üzere Austin,Texas merkezli özel CPU departmanını komple kapatmayı düşünüyor. Bu karar dahilinde, fabrika içerisinde çalışan 300 personelin işine son verilmesine karar verildiği ve üretim faaliyetlerinin 31 Aralık itibariyle duracağı aktarılıyor.
Firma temsilcileri, ortaya çıkan haberleri onayladılar ve Exynos işlemcileri daha rekabetçi tutmak için böyle bir karar aldıklarını duyurdular. Spekülasyonlara göre, Samsung işlemci biriminin iç yapısını ARM donanımlarıyla değiştirecek. Böylece performans kayıplarını minimuma düşürmeyi hedefliyor. Huawei ve Qualcomm, geçtiğimiz yıllarda benzer bir kurulum modelini cihazlarında kullandıkları işlemcilere uygulamaya başlamıştı.
Erken gelen duyumlar ışığında, Galaxy S11’in her zaman olduğu gibi Exynos ve Snapdragon konfigürasyonlarıyla markete bağlı olarak piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Exynos 9830 versiyonun bir parçasının şu anda dört çekirdekli ARM’ın Cortex A77 çekirdekleriyle gelmesi bekleniyor. Ek olarak, Koreli şirketin ayrıca AMD ile yeni GPU çözümleri için iş birliği kuracağı aktarılıyor. Yani gelecek, oldukça ilginç gözüküyor.
Samsung
Samsung Galaxy S11, ikinci nesil 108MP sensör kullanacak!
Samsung ile ilgili gelen ilk haberler hayliyce sevindirici gözüküyor. Samsung, önümüzdeki sene tanıtacak olduğu S11 cihazında yepyeni bir sensör kullanacak.
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Galaxy S11 cihazında Xiaomi ile ortak geliştirilen 108MP ISOCELL Bright HMX sensör kullanılacak. Aktarılan bilgilere göre, 5X periskobik sensörün kullanıldığı akıllı telefonda çok güvenilir bir kaynak olan @iceuniverse Galaxy S11’de bu sensörün kullanılacağını doğruladı. Sadece bu da değil Xiaomi CC9 Pro / Mi Note 10 cihazının merkezinde de bu donanımın kullanılması bekleniyor.
Yeni nesil sensörle ilgili bilgiler tam netleşmiş değil, fakat kullanılan lensin görünüşü, görüntü işleme sistemi ve muhtemelen merkezinde kullanılacak daha parlak lens bulunacak.
The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor.
— Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2019
108 MP ISOCELL sensörde, dördü bir arada pixel grubuna sahip 27MP fotoğraflar çekilebildiği yer alan bir yığın detay arasında sergilendi. Diğer S11 nitelikleri ise, resmi olmayan kaynakların belirttikleri dahilinde konuşacak olursak Exynos 9830 ve Snapdragon 865 serisi işlemci ve DDR5 RAM kullanılacak.
Samsung
Samsung W serisi üst düzey cihazı bu ay tanıtılabilir!
Samsung, geçen hafta Çin Expo’da yeni nesil akıllı cihaz ailesini duyurmuştu. Bunun üzerine çeşitli dedikodular şimdiden çıkmaya başladı.
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Firmanın duyurusuna göre cihazın adı W20 olacak ve 5G bağlantı teknolojilerini destekleyecek. Çin Telekom’un Weibo’daki Resmi Hesabı’na göre aşağıdaki tanıtım görsellerinin de desteklemiş olduğu cihazı bu ayın sonlarına doğru piyasaya sürüldüğünü görmüş olacağız.
Erken gelen bilgiler ışığında, cihazın 512GB depolama kapasitesine sahip olacağı 2 farklı renk seçeneğiyle tanıtılacak. W ailesinin son ferdinin depoloma konusunda geçen seneki cihaza nazaran yükseltme aldığını görüyoruz. Diğer bir alternatif olarak 128 veya 256GB seçeneklerinin kullanıcılara sunulacağını tahmin ediyoruz.
Telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini geçen günlerde ortaya çıkan haberlerle öğrenmiştik. Samsung, Geliştiriciler Konferası’nda yapmış olduğu açıklamayla birlikte, yeni katlanabilir cihaz konseptini bizlere tanıtmıştı ve bununla birlikte bir reklam afişini görmüştük. Bundan daha fazlası şu an elimizde maalesef ki yok.
Zamanlama ve Çin Telekom’un Weibo’da yer alan bazı karmaşık dil problemleri nedeniyle Samsung’un W20 5G cihazı için çeşitli spesülasyonlar öne sürülüyor. Fakat bunun belli nedenleri olması muhtemel.
İlk olarak, şirket nitelendirdiği cihazla ilgili bilgileri aktarırken Samsung’un “Folder” olarak cihazı tanımladığını belirtiyor. SamMobile ise bununla ilgili Samsung’un katlanabilir telefonları isimlendirirken bu terimi kullandığını söylüyor. Folder kelimesi İngilizce’de klasör anlamına da geldiği için akıllarda çelişki yarattığını söylemeden geçmeyelim.
İkincisi ise, cihazın menteşe teknolojisiyle ilgili detayların ihmal edildiği konuşuluyor. Samsung’un Galaxy Fold’da yapmış olduğu hatalardan yola çıkarsak, Samsung W20 5G’de başka tip katlama fonksiyonu kullanabilir.
Büyük ihtimalle, W serisini Avrupa pazarında görmemiz mümkün olmayacak. Çünkü premium sınıf olarak tanıtılan katlanabilir telefonun geçen seneki cihazı da dahil olmak üzere Çin ve Kore pazarında piyasaya sürüldüğü görülmüştü.