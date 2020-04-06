Samsung Galaxy A51 5G, Wi-Fi sertifikası alıyor!

Apple, sesli asistanı Siri’nin yapay zeka bölümünü geliştirmek için Voysis firmasını satın aldığını duyurdu. Şirket, yaptığı bu hamle ile Siri’yi daha işlevsel bir hale getirmeyi hedefliyor.

Geçen haftanın ortalarında Dark Sky uygulamasını satın alan Apple, başka bir satın alma daha gerçekleştirdi. Bloomberg‘in haberine göre, Voysis adında yeni bir şirket daha satın aldı. Söz konusu İrlandalı şirket, dijital ses yardımcıları ve asistanlarının doğal dili daha iyi şekilde anlamalarına olanak tanıyor.

İlginizi çekebilir: Zoom uygulamasının güvenlik açığına dikkat!

Voysis, özellikle çevrimiçi alışveriş uygulamalarında sesli asistanı geliştirmek üzerine çalışmış durumda. Şu anda bu yazılım, kullanıcı isteklerini çok daha iyi şekilde yorumlayabiliyor ve ona göre daha iyi öneriler sunabiliyor.

Voysis’in geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde kelime öbeklerini anlayabildiğini belirten haberde, ‘’Yeni bir TV’ye ihtiyacım var’’ ve ‘’Bütçem 1.00 dolar’’ gibi ifadeleri söylediğinizde yapay zekanın bunu anlayabileceğini ve buna bağlı olarak sonuçları kullanıcıya sunacağı, örneğini verildi.

Voysis’in kurucu ortağı Peter Cahill, sistemin kullandığı bellek miktarını 25MB seviyelerine çekeceklerini belirtti. Bu miktar yaklaşık olarak dört Apple Music şarkısı ile aynı depolama alanı kaplıyor. Bu sayede internet bağlantısı olmadan da akıllı telefonlarda yazılımın çalışmadı çok daha kolay hale getirilmiş oluyor.

iPhone 4s ile birlikte sesli asistanı Siri’yi başlatan Apple, yapay zeka ve sesli asistan için; Xnor.ai, Turi, VocalIQ, Perceptio ve Emotient gibi yapay zeka yazılımları geliştiren girişimleri de geçtiğimiz yıllarda bünyesine katmıştı.