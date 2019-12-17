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Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy A50 aralık ayı güncellemesi aldı

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50, geçtiğimiz yılın en iyi orta sınıf akıllı telefonlarından biriydi. Samsung, A50s ve A51 modellerini duyurmuş olsa da, serinin ilk telefonu için güncellemeleri unutmuş değil. Şirket, aralık ayı için bir yazılım güncellemesi yayınladı.

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Samsung Galaxy A50, 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülmüş ve hem özellikleri hem de fiyatıyla orta sınıf akıllı telefon modelleri arasında adından sıkça bahsettirmişti. Kendi sınıfında kamera, batarya ve işlemci performansı ile öne çıkan model, aralık ayı güncellemesi ile daha da iyi bir performans sunacak. Model için gelen yazılım güncellemesi ağırlıklı olarak kamera performansı odaklı gözüküyor. Bunun yanında bazı hata düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine de yer verilmiş. Ayrıca güncelleme ile daha iyi ve kararlı bir Wi-Fi çekim gücü vadediliyor.

Samsung Galaxy A50 aralık ayı yazılım güncellemesi detayları neler?

Yaklaşık 640 mb boyutlarında olan güncelleme, A505FDDU3ASL5 / A505FODM3ASL5 / A505FXXUASL3 versiyon sürümleriyle karşımıza çıkıyor ve aralık ayı güvenlik iyileştirmelerini de içeriyor. 

galaxy a50 aralık güncellemesi

Güncelleme içerisinde yer alan gelişmelere baktığımızda şu maddelere yer verilmiş:

  • Kamera stabilizasyonunda iyileştirmeler yapıldı.
  • Kamera çekim kalitesinde iyileştirmeler yapıldı.
  • Wi-Fi bağlantısında ve stabilizasyonunda iyileştirmeler yapıldı.
  • Güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.
  • Diğer çeşitli iyileştirmeler yapıldı.
  • Hata düzeltmeleri yapıldı.
  • Bazı yeni özellikler eklendi.
  • Çok daha ileri performans iyileştirmeleri yapıldı.

Güncellemenin şuan için sadece Hindistan’da yayınlandığını söyleyelim. Fakat ilerleyen günlerde tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kullanıcılara yayınlanacağını öngörüyoruz.

Samsung Galaxy A50 modeli için Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesinin ise 2020 nisan ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor. Fakat Samsung‘un bu güncelleme programını daha öne çekmesi durumu da konuşulan konular arasında. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Galaxy A50, beklenenden çok daha erken bir sürede Android 10 sürümüyle kullanıcılarına kavuşabilir.

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Akıllı Telefonlar

ABD Hükumeti, Huawei yasağını meclisten geçirdi!

17 Aralık 2019

Yazan:

Huawei

ABD Hükumeti, Huawei için aldığı kararları, bir bir uygulamaya devam ediyor. Amerikan firmaların, Huawei ile çalışmalarını engelleyecek yeni yasa tasarısı meclis tarafından kabul edildi.

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Meclisi gelen yasaya göre hükumet, ABD’li küçük telekomünikasyon şirketleri için 1 milyar dolar tahsis ederek şüpheli gördüğü iletişim araçlarını ortadan kaldırmak istiyor. Bu da akıllara ilk olarak Huawei’nin ülkede yapmış olduğu iletişim yatırımlarını akla getiriyor. Bildiğiniz üzere, kriz ilk olarak Huawei’nin ABD tarafından ülkede casusluk faaliyetleri yürütmesiyle başlamıştı.

Kongrede yapılan ve hem demokratların hem de Cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, “ABD’nin kablosuz geleceği için ağlarımıza yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar, ABD’nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit unsuru oluşturuyorlar. Haberleşme imkanlarımız bu firmaların eline teslim edilemez.” dedi.

Kararın  bu hafta senato onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklenmesi bekleniyor. Böylece firma, büyük pazarlardan biri olan Amerika’da kan kaybetmeye devam edecek.

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Akıllı Telefonlar

Note 10 ailesi için stabil OneUI 2.0 yolda!

17 Aralık 2019

Yazan:

Note 10

Note 10 ve Note 10+ kullanıcıları da S10 ailesinde olduğu gibi erken vakitte güncellemeye erişmeye başladılar. Bildiğiniz gibi S10’un son betasının ardından ilk kez Almanya’ya stabil sürüm dağıtımına geçilmişti.

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Samsung bu sene bizi hayrete düşüren hamleler yapmaya devam ediyor. Güncelleme dağıtımında en geride kalan şirketlerden biri olan firma bu sene hızlı bir atak yaparak, Android güncellemelerinin gönderme sürecini hızlandırma kararı almıştı.

Bu kararla birlikte, firmanın doğru bir stratejik yol izlediğini düşünüyoruz. Bu senenin bayrak gemi modelleri olan Note 10 ve Note 10+ için Android 10 tabanlı, stabil OneUI 2.0 yükseltmesini kullanıcılara sağlamaya başladı.

Note 10

Firmanın yayınladığı güncelleme takviminde, Note serisinin 20 Ocakta Android 10’a kavuşacağı belirtilmişti. Samsung, görünen o ki beta programını sonlandırmış ve daha erken bir tarihte güncellemeyi dağıtıma çıkartmış.

Yukarıdaki ekran fotoğrafından da görebileceğiniz üzere güncellemenin boyutu 2GB’a yakın ve Android 9’a nazaran içerisinde birçok değişikliği barındırıyor. Yükseltme, yakın bir zamanda diğer bölgeler için de erişebilir hale gelecektir. Sürekli olarak bildirimlerinizi kontrol etmeyi unutmayın.

 

 

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Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy S11+’de tam 5.000 mAh kapasiteli pil kullanacak!

16 Aralık 2019

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Samsung Galaxy S11 serisi ile senelerdir tüketicilerin yakındığı batarya problemine kökten bir çözüm getirmeyi planlıyor. S11+ ile 5.000 mAh pil kapasitesi bulanacak. Böylelikle gündelik performansta Huawei’nin üst düzey cihazlarında gördüğümüz değerleri yakalaması bekleniyor.

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Firmanın telefonlarıyla bildiğiniz üzere her sene bu konuyla ilgili olarak dalga geçiliyor. Samsung kullanıcılara gerçekten de adeta kabloya bağlı hayatlar sürmek zorunda kalıyorlar. Bu sene markanın panel teknolojisinin Super Amoled’den Dinamik OLED’e almasıyla da birlikte pil değerlerinin daha da düştüğüne şahit olduk.

Ortaya çıkan sızıtınlar gösteriyor ki S11 ailesinde LG markasına ait bataryalar kullanacak. LG, pil konusunda senelerdir sorunsuz olarak atfedebileceğimiz üreticilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S11’de 4500 mAh bir pil kapasitesi bulunacakken, S11+’da 5.000 mAh ve S11’e de bir önceki nesile nazaran 600 mAh daha büyük bir batarya olan 3700 mAh kapasite tercih edilmiş.

Samsung

Peki sebebi ne? Aslında bu soruyu yanıtlamak oldukça basit. Firma bu sene çıkaracağı amiral gemisi modellerde ekran tazeleme oranının iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu da daha çok pil tüketen bir akıllı telefonla karşılaşacağımız anlamına geliyor. Bu etkiyi olabildiğince pasifize etmek için de kapasiteleri yükseltmesi gerekiyor.

Şu an devasa 5.000 mAh pil LG’nin Çin’de bulunan Chem fabrikalarında üretilmeye başlamış bile. Firma geçtiğimiz sene ürettiği S serisinin Plus modelinde 4100 mAh bir batarya kapasitesi kullanmıştı.

Samsung, Note 10+ cihazlarıyla birlikte LG ekibiyle çalışmaya başlamıştı. Bu anlaşmanın önümüzdeki seri cihazlarda da çok daha bariz şekilde göreceğimiz kuvvetle muhtemel olacaktır.

 

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