Samsung Galaxy A50 aralık ayı güncellemesi aldı

Samsung Galaxy A50, geçtiğimiz yılın en iyi orta sınıf akıllı telefonlarından biriydi. Samsung, A50s ve A51 modellerini duyurmuş olsa da, serinin ilk telefonu için güncellemeleri unutmuş değil. Şirket, aralık ayı için bir yazılım güncellemesi yayınladı.

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Samsung Galaxy A50, 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülmüş ve hem özellikleri hem de fiyatıyla orta sınıf akıllı telefon modelleri arasında adından sıkça bahsettirmişti. Kendi sınıfında kamera, batarya ve işlemci performansı ile öne çıkan model, aralık ayı güncellemesi ile daha da iyi bir performans sunacak. Model için gelen yazılım güncellemesi ağırlıklı olarak kamera performansı odaklı gözüküyor. Bunun yanında bazı hata düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine de yer verilmiş. Ayrıca güncelleme ile daha iyi ve kararlı bir Wi-Fi çekim gücü vadediliyor.

Samsung Galaxy A50 aralık ayı yazılım güncellemesi detayları neler?

Yaklaşık 640 mb boyutlarında olan güncelleme, A505FDDU3ASL5 / A505FODM3ASL5 / A505FXXUASL3 versiyon sürümleriyle karşımıza çıkıyor ve aralık ayı güvenlik iyileştirmelerini de içeriyor.

Güncelleme içerisinde yer alan gelişmelere baktığımızda şu maddelere yer verilmiş:

Kamera stabilizasyonunda iyileştirmeler yapıldı.

Kamera çekim kalitesinde iyileştirmeler yapıldı.

Wi-Fi bağlantısında ve stabilizasyonunda iyileştirmeler yapıldı.

Güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.

Diğer çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

Hata düzeltmeleri yapıldı.

Bazı yeni özellikler eklendi.

Çok daha ileri performans iyileştirmeleri yapıldı.

Güncellemenin şuan için sadece Hindistan’da yayınlandığını söyleyelim. Fakat ilerleyen günlerde tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kullanıcılara yayınlanacağını öngörüyoruz.

Samsung Galaxy A50 modeli için Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesinin ise 2020 nisan ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor. Fakat Samsung‘un bu güncelleme programını daha öne çekmesi durumu da konuşulan konular arasında. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Galaxy A50, beklenenden çok daha erken bir sürede Android 10 sürümüyle kullanıcılarına kavuşabilir.