Avrupa Birliği’nin gizlilik talimatları sonrası Facebook Avrupa’yı terk edebilir

Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın TikTok’a karşı uyguladığı sıkı tedbirler gündem olmuştu. Şimdi de veri güvenliği konusunda Facebook‘un başı dertte. Avrupa Birliği Facebook‘a resmen ilettiği ön emirde, Facebook’un Avrupa’daki kullanıcıların kişisel verilerini Amerika’ya transfer etmemesini ve verilerin Avrupa’da kalmasının gerekliliğini bildirdi. Facebook yetkilileri ise bu karar sonrası hem Facebook’un hem de Instagram’ın Avrupa’da devam etmeyebileceğini belirtti.

İlginizi çekebilir: Akıllı telefonlar ve Wi-Fi, hayati öneme sahip böcekleri öldürüyor

reklam

Avrupa Birliği, verilerin gizliliği konusunda sıkı bir politika izliyor. Bu politika doğrultusunda, Facebook‘a gönderilen ön emirde Avrupalı kullanıcıların verilerinin Amerika’ya transfer edilmemesi ve Avrupa’da kalması gerekliliği bildirilmişti. Facebook’a ciddi bir maddi külfet anlamına gelen bu karar sonrası, Facebook oldukça sert bir yanıt gönderdi. Facebook’un gönderdiği resmi yanıta göre, bu kararın askıya alınmaması durumunda Facebook ve Instagram‘ın Avrupa’daki faaliyetlerini durdurması söz konusu. Şirketin İrlanda ayağında veri güvenliği konusunda önemli bir göreve sahip Yvonne Cunnane yaptığı açıklamada, bu şartlarda şirketin Avrupa’daki servislerini durdurabileceğini belirtti.

Facebook ve Instagram Avrupa’da toplamda 410 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip. Şirketin Avrupa faaliyetini sonlandırması sonrası 410 milyondan fazla kişini bu uygulamalara erişimi kesilecek. Ancak Facebook’un bu tehdidine rağmen bu ihtimalin az olduğu ön görülmekte. Facebook‘un Avrupa‘da bir veri merkezi kurup verileri burada tutması daha olası gözüküyor.