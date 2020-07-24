Realme C15, Helio G35 yonga setiyle yakında geliyor!

Oppo‘nun alt markası olan Realme, Realme C11‘i bu yılın Haziran ayında Redmi 9C‘ye karşı güçlü bir rakip olarak kullanıcılara tanıtmıştı. Şirket, şimdi ise bu modelin daha gelişmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi ve adını Realme C15 koymayı planıyor. C15, bugün teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Önceki modelle yeni model arasında kamera, pil ve bellek kapasitesi tarafında farklılıklar bulunuyor.

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Realme C15 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

C15, 18W hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh değerinde pil ile gelecek. C11‘in 5.000 mAh değerindeki pilinden daha büyük bir pile sahip olması oldukça önemli. Yeni C serisi telefon, Helio G35 yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, 3/4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın arka tarafında 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2 MP sensör olmak üzere dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. 2 MP çözünürlüğündeki kameraların makro ve derinlik sensörü olması bekleniyor.

C15, ekran tarafında C11 ile benzer özelliklere sahip olacak. Cihaz, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüğe sahip IPS bir ekran ile gelecek. Ön tarafta damla çentik tasarımlı bir selfie kamera bulunacak. Parmak izi okuyucusu ise cihazın arka tarafında fiziksel olarak mevcut olacak.

C15, 28 Temmuz tarihinde resmi olarak satışa çıkacak. İlk satışa çıkacağı ülke ise Endonezya olacak.