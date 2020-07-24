Akıllı Telefonlar
Realme C15, Helio G35 yonga setiyle yakında geliyor!
Oppo‘nun alt markası olan Realme, Realme C11‘i bu yılın Haziran ayında Redmi 9C‘ye karşı güçlü bir rakip olarak kullanıcılara tanıtmıştı. Şirket, şimdi ise bu modelin daha gelişmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi ve adını Realme C15 koymayı planıyor. C15, bugün teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Önceki modelle yeni model arasında kamera, pil ve bellek kapasitesi tarafında farklılıklar bulunuyor.
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Realme C15 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
C15, 18W hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh değerinde pil ile gelecek. C11‘in 5.000 mAh değerindeki pilinden daha büyük bir pile sahip olması oldukça önemli. Yeni C serisi telefon, Helio G35 yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, 3/4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın arka tarafında 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2 MP sensör olmak üzere dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. 2 MP çözünürlüğündeki kameraların makro ve derinlik sensörü olması bekleniyor.
C15, ekran tarafında C11 ile benzer özelliklere sahip olacak. Cihaz, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüğe sahip IPS bir ekran ile gelecek. Ön tarafta damla çentik tasarımlı bir selfie kamera bulunacak. Parmak izi okuyucusu ise cihazın arka tarafında fiziksel olarak mevcut olacak.
C15, 28 Temmuz tarihinde resmi olarak satışa çıkacak. İlk satışa çıkacağı ülke ise Endonezya olacak.
Akıllı Telefonlar
LG V60 ThinQ, DxOMark tarafından değerlendirildi!
DxOMark, LG V60 ThinQ’nun kamerası hakkındaki değerlendirmesini yayınladı. Cihazın kamerası beklendiği gibi ortalama bir skor aldı. V60 ThinQ, 4K video kaydedebilen ilk telefon olarak piyasaya çıkmıştı. Ayrıca yine Snapdragon 865 kullanan ilk telefonlardan biriydi.
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LG V60 ThinQ nasıl bir kamera donanımına sahip?
LG V60 ThinQ, 64 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram değerine sahip otomatik odak ve OIS destekli ana kamera ile piyasaya çıktı. Cihazın diğer kameraları ise 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve ToF derinlik sensörü olarak sıralanıyor. V60 ThinQ, özel bir telefoto kamera ve makro kameraya sahip değil. Telefonun DxOMark değerlendirmesine gelirsek, hareketsiz görüntülerde V60’ın pozlaması ve dinamik aralığı oldukça iyi gözüküyor. Ancak bazı özel durumlarda kontrast bulunmadığı belirtilmiş.
V60 ThinQ, diğer amiral gemisi telefonlara göre en yüksek ışıkta bile en çok parazit bulunduran telefonlardan biri oldu. Otomatik odaklama ise diğer amiral gemilerine kıyasla daha doğru fakat yavaş sonuçlar veriyor. Cihazda özel bir telefoto kamerası bulunmaması zoom fotoğrafçılığı açısından diğer amiral gemilerinden geride kalan özellikleri arasında. Ultra geniş açılı kameranın bazı ayrıntıları eksik göstermesi ve otomatik flaşta tutarsız pozlama yapması ise düşük puanın bir başka sebebi.
V60 ThinQ, video tarafında oldukça iyi bir pozlamaya sahip. Beyaz dengesi ve renkler parlak ışıkta oldukça iyi düzeydedir. Ayrıca iç mekanlarda otomatik odaklama hızlı bir şekilde odaklama yapabiliyor. OIS ise hareket halinde bazen sıkıntılar yaşatabiliyor. Dinamik aralığın sınırlı olması ve bazen düşük kontrast vermesi video tarafında puan kırılan yerler arasında bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Realme, yeni bir telefon ile TENAA’dan geçti!
Realme V5 veya aynı serinin benzer bir telefonu, bugün TENAA‘dan geçti. Cihazın model numarası RMX2111 ve RMX2112 olarak görüntülendi. İki model numarası arasındaki tek fark kablosuz bağlantı seçeneklerinde karşımıza çıkıyor.
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Yeni Realme telefonu hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Yeni Realme telefonu, 6.5 inçlik 1080p+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Cihaz yazılım tarafında Android 10 tabanlı RealmeUI ile kutudan çıkacak. Telefonun ön tarafında nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Ekran LCD olduğu için parmak izi okuyucusu telefonun yan tarafında bulunacak. RMX2111, arka tarafta L şeklinde konumlanmış dörtlü kamera dizilimi ile geliyor. Cihazın arka kameraları, 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro/derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor.
RMX2111 hakkında henüz yonga seti tarafında bir bilgi bulunmuyor. Sadece 2.0 GHz hızında sekiz çekirdekli bir CPU‘ya sahip olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte 5G destekli bir yonga seti olacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden orta segmente uygun bir Snapdragon veya MediaTek yonga seti bekleyebiliriz. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Fakat depolama alanını microSD kart ile genişletebilirsiniz.
Yeni Realme telefonu, 4.900 mAh değerinde bataryaya sahip olacak. TENAA‘da maalesef cihazın şarj özellikleri belirtilmiyor. Telefon, koyu gri, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, 5G desteği ile yenilendi!
Samsung, 5 Ağustos’ta yeni telefonlarını duyuracağı “Galaxy Unpacked 2020” etkinliğine yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Bu etkinlikte 5 yeni cihazın duyurulması beklenirken, Samsung Galaxy Z Flip modelinin 5G sürümü ise diğer telefonlardan erken tanıtıldı!
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Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtıldı: Eskiye göre yeni bir şey yok!
Bir süredir raporlarda adı geçen Galaxy Z Flip 5G, bugün marka tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıktı. Tasarım tarafında hiçbir yenilik barındırmayan telefon, özelliklerinde de neredeyse aynı paketi sunuyor. Dikkate değer fark ise işlemci cephesinde belli oluyor. Gücünü Qualcomm’un güncel amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865+ modelinden alan cihaz, bu sayede 5G modem desteğine kavuşuyor. 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ise işlemciye performans konusunda katkı sağlamaya devam ediyor.
6.7 inç boyutunda Full HD+ Dynamic AMOLED ekran taşıyan Z Flip 5G, ekranın katlanması sayesinde kapaklı bir forma bürünüyor. Telefonun arka kısmında ise bildirim ve kamera vizörü özelliklerine sahip olan 1.1 inçlik Super AMOLED ikinci ekrana yer veriliyor. 12+12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kameradaki yardımcı sensör, ultra geniş açı çekim için yardımcı oluyor. İç ekrandaki deliğe gizlenen kamera ise 10 megapiksellik çözünürlük barındırıyor.
3.300 mAh kapasiteli bir batarya barındıran Samsung Galaxy Z Flip 5G, 15W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj desteğini de koruyor. Mistik Bronz ve Mistik Gri adlı iki renk seçeneği daha eklenen telefon, 1.450 dolarlık fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Yani Z Flip’e göre daha güçlü işlemci ve 5G desteği için kullanıcıların ekstra 70 dolar ödemesi gerekecek.