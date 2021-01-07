Samsung Galaxy A32 5G, Samsung’un sitesinde görüntülendi!

Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Galaxy A32 5G, resmi Samsung web sitesinde görüntülendi. Galaxy A32 5G resmi olarak açıklanmış oldu.

Samsung’un 2021 yılında tanıtacağı yeni orta seviye modeli A32, Samsung tarafından resmi olarak açıklanmış oldu. Bugün Samsung Destek sayfasında ilk kez görüntülenen Galaxy A32 5G, bu sayede resmi olarak açıklanmış oldu.

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Galaxy A32 5G, Samsung Destek’te görüntülendi!

Dün Bluetooth 5.0 desteği ile birlikte geleceği ortaya çıkan Galaxy A32 hakkında bugün yeni bilgiler mevcut. Samsung’un resmi internet sitesine eklenilen Galaxy A32, hem gerçekten varlığını ispatladı, hem de isminin doğruluğunu kanıtladı.

Galaxy A32 hakkında bilinen diğer detaylara göz attığımızda Galaxy A32 5G‘nin MediaTek Dimensity 720 yonga seti ile birlikte geleceğini biliyoruz. Öte yandan 4GB Ram bellek desteğine sahip olan Galaxy A32, üzerinde 6.5 inç büyüklüğünde Infinity-V ekran taşıyor.

USB-C, 15W hızlı şarj desteği, 3.5mm jak girişi, parmak izi sensörü ve 5G gibi birçok özellik ile birlikte gelecek olan Galaxy A32, Android 11 işletim sistemi ile yakın bir tarihte de tanıtılmış olacak.

Gelen diğer sızıntılarda Samsung tarafından geliştirilen ve Hindistan Standartları Bürosu tarafından onaylanan üç model daha ortaya çıktı. Galaxy A32 5G hakkında bilgi toplanırken, listede Galaxy A52, Galaxy F62 ve Galaxy A32 4G modellerinin de varlığı dikkat çekti. Cihazlar hakkında fazla bilgi yer almasa da söylentilere göre Galaxy A52 gücünü Snapdragon 720G yonga setinden alacak. Galaxy A32 4G ve Galaxy F62 hakkında ise neredeyse hiçbir bilgi mevcut değil.

Görünüşe göre Samsung Galaxy A32 5G, orta-üst segment arasında özellikler taşıyacak. Özellikleri dolayısıyla uygun fiyatlı olması beklenilen Galaxy A32 hakkında şimdilik fazla bilgi söz konusu değil. Bakalım Samsung, 5G destekli yeni modeli Galaxy A32’yi ne zaman tanıtacak. Sizce Galaxy A32’nin fiyatı ne kadar olacak?

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