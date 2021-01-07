Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 5G, Samsung’un sitesinde görüntülendi!
Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Galaxy A32 5G, resmi Samsung web sitesinde görüntülendi. Galaxy A32 5G resmi olarak açıklanmış oldu.
Samsung’un 2021 yılında tanıtacağı yeni orta seviye modeli A32, Samsung tarafından resmi olarak açıklanmış oldu. Bugün Samsung Destek sayfasında ilk kez görüntülenen Galaxy A32 5G, bu sayede resmi olarak açıklanmış oldu.
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Galaxy A32 5G, Samsung Destek’te görüntülendi!
Dün Bluetooth 5.0 desteği ile birlikte geleceği ortaya çıkan Galaxy A32 hakkında bugün yeni bilgiler mevcut. Samsung’un resmi internet sitesine eklenilen Galaxy A32, hem gerçekten varlığını ispatladı, hem de isminin doğruluğunu kanıtladı.
Galaxy A32 hakkında bilinen diğer detaylara göz attığımızda Galaxy A32 5G‘nin MediaTek Dimensity 720 yonga seti ile birlikte geleceğini biliyoruz. Öte yandan 4GB Ram bellek desteğine sahip olan Galaxy A32, üzerinde 6.5 inç büyüklüğünde Infinity-V ekran taşıyor.
USB-C, 15W hızlı şarj desteği, 3.5mm jak girişi, parmak izi sensörü ve 5G gibi birçok özellik ile birlikte gelecek olan Galaxy A32, Android 11 işletim sistemi ile yakın bir tarihte de tanıtılmış olacak.
Gelen diğer sızıntılarda Samsung tarafından geliştirilen ve Hindistan Standartları Bürosu tarafından onaylanan üç model daha ortaya çıktı. Galaxy A32 5G hakkında bilgi toplanırken, listede Galaxy A52, Galaxy F62 ve Galaxy A32 4G modellerinin de varlığı dikkat çekti. Cihazlar hakkında fazla bilgi yer almasa da söylentilere göre Galaxy A52 gücünü Snapdragon 720G yonga setinden alacak. Galaxy A32 4G ve Galaxy F62 hakkında ise neredeyse hiçbir bilgi mevcut değil.
Görünüşe göre Samsung Galaxy A32 5G, orta-üst segment arasında özellikler taşıyacak. Özellikleri dolayısıyla uygun fiyatlı olması beklenilen Galaxy A32 hakkında şimdilik fazla bilgi söz konusu değil. Bakalım Samsung, 5G destekli yeni modeli Galaxy A32’yi ne zaman tanıtacak. Sizce Galaxy A32’nin fiyatı ne kadar olacak?
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite FCC üzerinde görüntülendi!
Xiaomi Mi 11 Lite çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Serinin yeni üyesi son olarak FCC üzerinde görüntülendi.
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Xiaomi Mi 11 Lite, bazı ülkelere Poco F2 adıyla gelebilir!
Akıllı telefon dünyasında son dönemlerde yaptığı atılım ile öne çıkan Xiaomi, yeni serisi Mi 11 için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. 2021 yılında firmanın en önemli markası olması beklenen akıllı telefon serisinin daha düşük özelliklere sahip versiyonu Mi 11 Lite modeli de her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yakın bir zamanda teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefon, son olarak FCC üzerinde görüntülendi.
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Batarya kapasitesi resmi olarak ortaya çıkan Xiaomi Mi 11 Lite, 4250 mAh‘lik pil ile kullanıcılarını karşılayacak. 33W hızlı şarj desteğinin yer alacağı öğrenilen akıllı telefon, teknik özellik bakımından bizleri orta seviyede karşılıyor. Son yayımlanan sızıntıya göre Snapdragon 732 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. FCC üzerinde M2021K9AG model numarasıyla listelenen akıllı telefon, ortaya atılan iddialara göre bazı pazarlara Poco F2 adıyla giriş yapacak. İddianın en büyük dayanağı olarak ise Poco F2‘nin K9A model numarasına sahip olacak olması. Henüz kesinleşen bir gelişme olmasa da iki cihazın bu konuda büyük benzerlikler içermesi iddiaları oldukça güçlendiriyor. Bakalım firma bu yıl içerisinde çıkacak iki model ile alakalı nasıl bir yol izleyecek bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Realme V15, ön sipariş sürecinde 450 binin üzerinde satıldı!
Tanıtım tarihinden önce ön sipariş ile satışa sunulan Realme V15, kısa sürede 450 bin adedin üzerinde satış yapmayı başardı.
Daha öncesinde Realme Koi ismi ile bilinen Realme V15‘in tanıtım günü geldi çattı. 7 Ocak‘ta tanıtılacak olan Realme V15, tanıtım tarihinden önce ön sipariş ile satışa sunuldu. JingDong adlı internet sayfasında satışa sunulan V15, kısa sürede ulaştığı yüksek satış rakamı ile dikkat çekti.
Realme‘nin yeni modellerinden birisi olan V15, yüksek sayılabilecek özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Tanıtım tarihinden önce ön siparişe sunulan V15, kayda geçen verilere göre 474.662 adet sattı bile. Bu satışın arkasında cihazın performansını sağlayan birimler var ancak asıl rolü cihazın eşsiz tasarımı oynuyor diyebiliriz.
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Realme V15’in özellikleri ve fiyatı!
Üç farklı renk ile satışa sunulan Realme V15, ön tarafında AMOLED bir ekran taşıyor. Bu ekranın üzerinde delikli ön kameraya ev sahipliği yapan V15, arka kısmında üçlü kamera grubu taşıyor. 64MP‘lik ana kamera ile gelen V15, bir ultra geniş açı, bir de makro sensöre yer veriyor.
Gücünü 5G destekli MediaTek Dimensity 800U‘dan alan Realme V15, bu işlemciyi 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Öte yandan 128GB depolama, USB-C, 65W hızlı şarj desteği, ekran altı parmak izi sensörü gibi birçok özellik ile gelen V15, 200 gram ağırlığa sahip.
Cihazın fiyatına baktığımızda ise Realme V15, 6GB Ram + 128GB depolamalı versiyonunda 278 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. 8GB Ram + 128GB depolamalı model ise 325 Dolar fiyat etiketi ile satılıyor.
Ön siparişlerde ciddi satış rakamları elde eden Realme V15, ön sipariş süreci tamamlanana kadar ortalama 500 bin adet satmış olacak. Dediğimiz gibi bu başarıyı cihazın tasarımı ve uygun fiyatı çok etkiliyor. Bakalım Realme, 7 Ocak’ta yapacağı lansmanda cihaz hakkında başka ne gibi detaylar paylaşacak. Sizce V15, tanıtımdan sonra da satışlardaki performansını koruyacak mı?
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A3 modelinin Android 11 güncellemesi durduruldu
Xiaomi, Android One programının bir parçası olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Mi A3 modeli için yayınlamış olduğu Android 11 güncellemesini durdurma kararı aldı. Android 11 güncellemesi, cihazların bir daha açılmamak üzere kapanmasına neden oluyordu.
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Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, söz konusu sorunlu güncelleme ile ilgili resmi bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre güncelleme sonrasında sorun yaşayanlar için ücretsiz tamir imkanından, garanti kapsamında olan ve olmayan bütün Mi A3 modellerin yararlanabileceği açıklandı.
Kullanıcıların yapması gereken tek şeyin telefonlarını yetkili servise götürmelerinin yeteceğini açıklandı. Xiaomi Mi A3 modeli için ücretsiz onarım işleminin ilk olarak Çin’den başlanacağı biliniyor.
Xiaomi Mi A3 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,08 inç, HD+ (720×1560) AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 korumalı
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 665
- Grafik işlemci: Adreno 610
- RAM: 4GB GB LPDDR4X
- Depolama alanı: 64 GB/ 128 GB
- Sim kart: Hibrit Çift Sim (nano + nano/microSD)
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
- Arka kamera: 48 MP ana + 8 MP, 118 derece geniş açı sensörü + 2 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 32 MP
- Diğer: Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, kızılötesi sensörü, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac çift-bant desteği, Bluetooth 5, GPS/GLOSNASS/Beidou uyumu, USB Type-C giriş ve Quick charge 3.0 desteği
- Batarya: 4030 mAh
Güncellemenin neden olduğu sorun sonrasında başlatılan ücretsiz onarım imkanının Türkiye’de olup olmadığı henüz bilinmiyor. Xiaomi Mi A3 modeli için gelecek olan yeni güncellemeyle birlikte sorunsuz bir Android 11 geçişinin sağlanması bekleniyor.
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