Samsung Galaxy A32 4G Türkiye İhtimaliyle Tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde 5G destekli A32 modelini tanıtan Samsung, şimdi de 4G’li modeli duyurdu. İşte karşınızda Samsung Galaxy A32 4G!

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Samsung Galaxy A32 4G Özellikleri

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Ocak ayında Galaxy A32 5G modelini tanıtmıştı. Ancak 5G’nin fiyata olan etkisi bazı pazarlarda bu modeli ilgisiz bırakabilirdi. Bu duruma karşı 4G destekli bir model tanıtan Samsung, başarılı fiyat etiketini de karşımıza çıkardı. Peki yeni Samsung Galaxy A32 4G Türkiye’ye gelme ihtimaliyle tanıtıldı.

6.4 inç FHD+ çözünürlükte 90Hz taramalı Infinity-U Super AMOLED ekranla birlikte tanıtılan Galaxy A32 4G’nin ön kamerası 20MP çözünürlükte. Ek olarak Gorilla Glass 5 bu telefonda yer alacak. Arka tarafta LG Velvet benzeri kamera kurulumuyla gelen telefonun dört adet kamerası mevcut. Bu kameraların çözünürlükleri ise şu şekilde sıralanmakta:

64MP f/1.8 diyafram açıklığında ana

8MP f/2.2 diyafram açıklığında 123 derece ultra geniş açılı

5MP f/2.4 diyafram açıklığında makro

5MP f/2.4 diyafram açıklığında portre

Bunun dışında Samsung Galaxy A32 4G gücünü MediaTek Helio G80‘den güç alıyor. Hatırlarsanız A32 5G Dimensity 720 ile geliyordu. Aynı zamanda 4GB/6GB/8GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleri de telefona eşlik etmekte.

15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile birlikte kutudan çıkacak olan Galaxy A32 4G, 220 avroluk fiyat etiketine sahip. Ayrıca Mavi, Menekşe, Siyah ve Beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği yeni modelde yer alıyor. Bunların dışında telefon hakkında diyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Unutmadan bu model “A” serisindeki ilk 90Hz taramalı telefon.

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