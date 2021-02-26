Huawei P40 4G Sessizce Resmiyet Kazandı

Çinli Huawei geçtiğimiz yıl tanıttığı P40 serisine yeni bir model kazandırdı. Huawei P40 4G sessiz sedasız JD.com’da yer aldı!

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ABD ve Google ambargosuna rağmen ayakta durmayı sürdüren Huawei, P40 serisine yeni bir model ekledi. 2020 yılının Mart ayında 5G desteğiyle tanıtılan P40, 2021 yılına geldiğimizde 4G desteğiyle bir kez daha raflarda. Gerek donanım, gerekse tasarım tarafında bir farklılık barındırmayan telefonun fiyatı doğal olarak 5G’li modelden daha ucuz. Peki yeni Huawei P40 4G neler sunuyor? Gelin bakalım…

6.1 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 60Hz OLED ekranla tanıtılan Huawei P40 4G, JD.com‘un sitesinde yer aldı. Gücünü Kirin 990 4G‘den alan telefonun 5G’li modele göre tek farkı da bu. Hatırlarsanız P40 5G Kirin 990 5G‘den güç alıyordu. Bunun dışında yeni model, 5G’li model gibi üçlü kamera kurulumuna sahip. Ek olarak bu kameraların çözünürlükleri ve işlevleri ise şu şekilde sıralanmakta:

50MP f/1.9 diyafram açıklığında SuperSensing ana

16MP f/2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı

8MP f/2.4 diyafram açıklığında telefoto

(30x dijital zoom telefonda yer alıyor)

Ön tarafa geçtiğimizde ise 32MP + IR ToF ikili kamera ile karşılaşıyoruz. Bunun dışında 8GB RAM / 128GB depolama ve 22.5W hızlı şarj destekli 3.800 mAh pil Huawei P40 4G’de bulunmakta.

Son olarak fiyat tarafına geçiyoruz. Yeni model fiyat tarafında doğal olarak Huawei P40 5G’den ucuz. Yeni Huawei P40 4G satış fiyatı 525 dolar. Yani 5G’li modele göre 77 dolarlık bir fark.

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