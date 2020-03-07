Samsung Galaxy A31 Geekbench testinde görüldü!

Hong Kong merkezli telefon üreticisi Infinix geçtiğimiz ekim ayında S5 telefonunu tanıtmıştı. Bu telefonda Helio P22 işlemci ve dörtlü kamera düzeni bulunuyordu. Bugün ise şirket bu telefonun pro varyantını ortaya çıkardı ve resmi olarak duyurdu.

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Infinix S5 Pro hangi özelliklerle duyuruldu?

S5 Pro, 19,5:9 en boy oranına ve 394 ppi piksel yoğunluğuna sahip, 6.53 inçlik çentiksiz Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile geliyor. 4 GB RAM ile birleştirilmiş olan Helio P35 SoC kullanılan telefon, Android 10 ile birlikte gelecek. Cihaz, XOS 6.0 ile kutudan çıkacak ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca depolama, 256 GB‘a kadar microSD kart yardımıyla genişletilebiliyor.

Infinix S5 Pro, açılır kapanır bir mekanizma ile birlikte monte edilmiş 16 MP selfie kameraya sahip. Ve arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve düşük ışık sensörlerini içeren üçlü kamera kurulumu bulunacak.

S5 Pro, arka tarafa monte edilmiş olan parmak izi okuyucu ile birlikte gelecek. Pil konusuna gelecek olursak, 4000 mAh değerinde bir pil bulunmakta. Pil ile ilgli bir başka önemli nokta ise 10W‘lık şarj ile geliyor olması.

S5 Pro, menekşe ve orman yeşili renklerinde sunulacak olup 9,999 INR (135$) fiyatından yayınlanacak. Cihaz 13 Mart‘tan itibaren satışa sunulacak.