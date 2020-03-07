Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 Geekbench testinde görüldü!
Samsung Galaxy A31 performans testinde görüntülendi. Şirket, uygun fiyatlı model sayısını arttırmaya devam ediyor.
Samsung‘un popüler Galaxy A serisi, yakın gelecekte yeni telefonları bünyesine katarak büyümeye devam edecek. Güney Koreli teknoloji şirketi bu yıl Galaxy A ailesini 10,20,30 diye isimlendirmek yerine 21,31,41 şeklinde isimlendirmeye devam ediyor.
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Performans testi uygulaması olan Geekbench‘te ortaya çıkan telefon, gücünü Exynos ve Snapdragon yerine MediaTek yonga setinden alacak. Bünyesinde sekiz çekirdekli 1.7 GHz hızında çalışan MediaTek MT6768V/CA (Helio P65) yonga seti yer alacak olan telefonda 4 GB RAM bulunacak.
SM-A315F model numarasını taşıyan Samsung Galaxy A31, Geekbench’in testlerinde tek çekirdekli testlerden 349 puan, Geekbench 5.1 çok çekirdekli testlerden ise 1.291 puan almayı başardı.
Basında paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy A31’in 5.000 mAh’lik bataryayla piyasaya çıkacağını ve hızlı şarj desteğine olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 48 MP’lik ana kamerayla birlikte 5 MP makro kameraya ev sahipliği yapacak. Cihaz, istendiği zaman microSD kartla artırılabilen 64 GB / 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Ön kamera kısmındaysa bizi 25 MP’lik bir kamera karşılayacak.
Son olarak Samsung Galaxy A31 modelinin parmak izi sensörünün cihazın arka kısmında yer alacağı söyleniyor. Cihazın fiyatı konusunda net bilgiler olmasa da fiyat/performans ürünü olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Infinix S5 Pro resmi olarak duyuruldu!
Hong Kong merkezli telefon üreticisi Infinix geçtiğimiz ekim ayında S5 telefonunu tanıtmıştı. Bu telefonda Helio P22 işlemci ve dörtlü kamera düzeni bulunuyordu. Bugün ise şirket bu telefonun pro varyantını ortaya çıkardı ve resmi olarak duyurdu.
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Infinix S5 Pro hangi özelliklerle duyuruldu?
S5 Pro, 19,5:9 en boy oranına ve 394 ppi piksel yoğunluğuna sahip, 6.53 inçlik çentiksiz Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile geliyor. 4 GB RAM ile birleştirilmiş olan Helio P35 SoC kullanılan telefon, Android 10 ile birlikte gelecek. Cihaz, XOS 6.0 ile kutudan çıkacak ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca depolama, 256 GB‘a kadar microSD kart yardımıyla genişletilebiliyor.
Infinix S5 Pro, açılır kapanır bir mekanizma ile birlikte monte edilmiş 16 MP selfie kameraya sahip. Ve arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve düşük ışık sensörlerini içeren üçlü kamera kurulumu bulunacak.
S5 Pro, arka tarafa monte edilmiş olan parmak izi okuyucu ile birlikte gelecek. Pil konusuna gelecek olursak, 4000 mAh değerinde bir pil bulunmakta. Pil ile ilgli bir başka önemli nokta ise 10W‘lık şarj ile geliyor olması.
S5 Pro, menekşe ve orman yeşili renklerinde sunulacak olup 9,999 INR (135$) fiyatından yayınlanacak. Cihaz 13 Mart‘tan itibaren satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Motorola Edge+’ın tasarımı ortaya çıktı!
İki yıl aranın ardından telefon piyasasında üst sıraları zorlamak isteyen Motorola, amiral gemisi telefon çıkarma kararı aldı. Motorola Edge+ ismi ile göreceğimiz cihaza ait ilk görüntüler gelmeye başladı.
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Günümüz amiral gemilerine benzer bir tasarım
2018 yılında Moto Z3‘ü gördüğümüzden beri amiral gemisi yarışına katılmayan Motorola, artık bende varım diyor. Firmanın yeni telefonu olan Motorola Edge+ teknik özellik ve tasarımsal açıdan gün yüzüne çıkmış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay içeriği sızdırılan Motorola Edge+, tasarımsal olarak günümüz amiral gemisi cihazlar ile yarışabilecek özelliklere sahip. Bu özelliklerden bahsetmek gerekirse, cihaz delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılıyor. 6.67 inç FHD+ ekran ile gelecek cihazın ekran yenileme hızı ise 90 Hz olarak ayarlanmış. Aynı zamanda Samsung ve Huawei modellerinden aşina olduğumuz kavisli ekran bu cihazda da mevcut. Ayrıca parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirilmiş. Arka panelde ise yukarıdan aşağı sıralı üç kameraya yer verilmiş. Ayrıca arka tarafta tam orta kısımda LED aydınlatmalı bir Motorola simgesi yer almakta. Edinilen bilgiler bu simgenin bildirim ışığı olarak kullanılacağı yönünde. Motorola Edge+ aynı zamanda 3.5mm kulaklık girişine sahip olacak. Cihazın içinde ise tahmin ettiğiniz üzere Snapdragon 865 SoC modeli var ki bu da 5G ile uyumlu olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte Motorola Edge+ 8 veya 12 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz Android 10 ile gelecek ve arayüzün oldukça sade bir yapıya sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Ayrıca cihazın 12 GB RAM‘li versiyonu Geekbench üzerinde görüntülendi.
Tam olarak çıkış tarihi belli olmayan cihazın, Mobil Dünya Kongresi‘nin iptali nedeniyle hala açıklanmadığı düşünülüyor. Ancak detaylı özelliklerine baktığımız zaman beklemek için çok uzun süreler harcamayacağız. Ülkemizde satışı yapılmayan Motorola cihazlarının, dünya genelinde ki etkisi ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım firma iki yıl aradan sonra girdiği amiral gemisi yarışından sağ salim çıkabilecek mi?
Akıllı Telefonlar
Vivo NEX 3s 5G, özellikleri ile resmi olarak onaylandı!
Vivo geçtiğimiz Eylül ayında NEX 3 5G‘yi duyurdu ve şirket şimdi 10 Mart‘ta Vivo NEX 3s 5G olarak adlandırılan yükseltilmiş bir versiyon ortaya çıkaracak. NEX 3s 5G, Geekbench ve Google Play Console‘da ortaya çıktı. Testlerde Snapdragon 865 SoC ile geleceği gösteriliyordu. Ve şimdi ise Vivo, NEX 3s 5G‘nin gerçekten de Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını doğruladı.
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Vivo NEX 3s 5G hakkında başka neler biliniyor?
Şirket ayrıca Weibo‘da vanilya sürüm NEX 3 5G‘ye benzeyen ve üç kameraya sahip NEX 3s 5G‘nin arkasını gösteren kısa bir video klip yayınladı. Ayrıca, Çinli telefon üreticisi tarafından Turuncu gölgeyle birleşen mavi renk seçeneğide onaylandı. Bunlar haricinde telefonla ilgili olarak Geekbench testinde çıkan sonuçlara göre, 8 GB RAM ve Android 10 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Geekbench testinde tekli çekirdekte 921, çoklu çekirdekte ise 3369 skor aldığı biliniyor.
NEX 3s 5G tüm özellikleriyle resmi olarak ortaya çıkmadı ancak akıllı telefon TENAA‘da ortaya çıktı. Bu listeye göre, NEX 3 5G ile arasındaki tek fark yonga seti ve pil olacağa benziyor. Bunlar haricindeki özelliklerinin aynı veya benzer olacağı tahmin ediliyor.
Vivo önümüzdeki Salı günü resmi bir açıklama yapacak. Yapılacak olan bu resmi açıklama ile birlikte NEX 3s 5G‘nin daha fazla özelliğinin ortaya çıkmasını bekliyoruz.