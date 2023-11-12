Samsung’un bütçe dostu A serisi, Samsung Galaxy A25 5G ile güçleniyor. Bu yeni akıllı telefon, yakın zamanda sızdırılan görsellerin ardından şimdi de tüm özellikleri ile karşımıza çıktı.

Samsung Galaxy A25 5G: Bütçe Dostu Serinin Yeni Üyesi

Galaxy A25 5G, 6,5 inçlik bir ekranı benimseyerek kullanıcıları etkilemeyi amaçlıyor. Bu FHD+ çözünürlüklü ekran, su damlası tarzı bir çentikle 13MP ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Arka tarafta ise 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro sensör bulunuyor. Bu özellikler, çeşitli çekim ihtiyaçlarını karşılayacak gibi görünüyor.

Cihazın gücünü Samsung Exynos 1280 yonga seti sağlıyor. Bu yonga seti, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A33 ve A53 gibi popüler modellerde kullanıldı.

Ayrıca, Galaxy A25 5G’nin 6GB veya 8GB RAM seçeneklerine ve 128GB veya 256GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Samsung’un bu yeni akıllı telefonunda kullanıcıları memnun edecek başka özellikler de bulunuyor. Örneğin, 5.000mAh batarya, hızlı 25W şarj desteği sunuyor. Bu, telefonun günlük kullanımda rahatça dayanmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Beklentilere göre Galaxy A25 5G’nin fiyatı, 6GB RAM ve 128GB depolama modeli için 300 ila 400 euro aralığında olacak. 8GB RAM ve 256GB depolama modeli ise aynı fiyat aralığında bulunabilir.

Şu an için resmi bir lansman tarihi açıklanmamış olsa da, cihazın FCC gibi sertifika sitelerinde görünmesi, yakın bir duyurunun habercisi gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A25 5G hakkında daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin. Bu bütçe dostu telefonun piyasaya çıkması yaklaşıyor gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!