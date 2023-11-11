Akıllı telefonların sunduğu pek çok özellik arasında, uydu bağlantısı nadir olarak kullanılsa da, ihtiyaç duyulduğunda büyük bir avantaj sağlayabilir. OPPO Find X7 tam da bu ihtiyaca cevap verecek.

İçindekiler OPPO Find X7 Uydu Bağlantısı ile Dikkat Çekecek

OPPO Find X7 Uydu Bağlantısı ile Dikkat Çekecek

OPPO, yeni nesil Find amiral gemisi telefonunun uydu iletişim teknolojisini destekleyeceğini belirtti. Henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da, bu özelliğin OPPO Find X7 Pro modeliyle geleceği tahmin ediliyor.

Android dünyasında, 2023’ün ikinci yarısında Snapdragon Satellite ile uydu bağlantısını getirme planları yapılıyordu. Ancak, Qualcomm’un Iridium ile ortaklığını sonlandırması nedeniyle bu projenin durduğu bildirildi.

Yine de uydu bağlantılı telefonlara sahip olma umudu bitmiş değil. OPPO’nun bir sonraki Find amiral gemisi modelinin uydu bağlantısı özelliklerine sahip olacağı duyuruldu.

Ancak, OPPO’nun açıklamasında uydu bağlantısının zaman çizelgesi ve bölgesel destek konusunda detaylı bilgi verilmedi. Dolayısıyla, bu konuda sızıntılar ve söylentilere dayanmamız gerekiyor.

Snapdragon Satellite projesinin sona ermesiyle birlikte, OPPO’nun uydu iletişimini telefonlarına getirmek için hangi teknoloji ortaklarını seçtiği hakkında henüz bilgi yok.

Ancak telefonun Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile geleceği bildiriliyor, bu da uydu bağlantısının Qualcomm yongalarıyla uyumlu olacağı anlamına geliyor.

OPPO, telefonun uluslararası bir versiyonu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Önceki Find X6 Pro modelinde olduğu gibi, şirket uluslararası bir lansmanı atlayabilir. Şu ana kadar Find X7 Pro’nun uluslararası piyasada sunulacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Uydu iletişimi özelliği, bölgesel bir kullanım alanına sahip bir özellik olduğundan, OPPO’nun bu özelliği hangi pazarlarda sunacağına dair kesin bilgilere sahip değiliz.

Ancak OPPO’nun bu yeniliği daha fazla kullanıcıya ulaştırma potansiyeli taşıdığı aşikar. OPPO’nun bu özelliği ne kadar yaygınlaştıracağını görmek için bekleyip görmemiz gerekecek.

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