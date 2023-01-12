Samsung, akıllı telefon pazarındaki ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket ilerleyen günlerde yeni bir M serisi cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Güney Kore merkezli dev firma, geçen ay Galaxy M04’ü satışa sunmuştu. Görünüşe göre sonraki M serisi cihaz Samsung Galaxy M14 5G olacak. Cihaz çoğu sertifika belgesini aldı ve raflardaki yerini bulmak için gün sayıyor.

Adından da anlaşılacağı üzere, Galaxy M14 5G’nin Galaxy M13 5G’nin halefi olması muhtemel. Güney Koreli teknoloji devinin yaklaşmakta olan akıllı telefonu kısa süre önce FCC’de sertifika alırken görüldü. Söz konusu cihaz uzun bir süredir teknoloji gündeminde. Bugün ise Geekbench veritabanı ve diğer sertifikasyon sitelerinde görüntülenmesi ile ortaya çıktı.

İçindekiler Samsung Galaxy M14 5G Özellikleri

Samsung Galaxy M14 5G Özellikleri

Şirketin bir sonraki M serisi akıllı telefonu hakkında doğru olması muhtemel olan birkaç bilgi var. İlk olarak cihaz performans tarafında, markanın kendi ürettiği Exynos 1330 yonga setine güvenecek. Mevcut yonga setinin 4GB RAM ile eşleştirilmesi bekleniyor.

Ekran tarafında halefine göre büyük değişiklik göstermeyecek telefonun, 90Hz yüksek yenileme hızı sunan 6,5 inç HD+AMOLED bir panele sahip olacağı iddia ediliyor. Ürünün selefinin LCD olduğunu ancak diğer ekran özelliklerinde aynı değerleri taşıdığını söylemekte fayda var.

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Bununla beraber cihaz 25W hızla şarj edilebilen büyüklüğü şu anda olarak bilinmeyen bir bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında ise Samsung’un yeni bütçe dostu canavarı, üçlü bir arka kamera kurulumu ve önde ortaya hizalanmış tek bir sensör ile bizleri karşılayabilir.