Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A22 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung‘un yeni orta giriş seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Geekbench listelemesi sayesinde cihazın yeteneklerine de bakış atma şansımız oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir aksesuar firması sayesinde tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonun bu sefer de teknik özeliklerinin bazıları belli oldu. 5G ile geleceği kesinleşen akıllı telefon, serinin bir önceki cihazını geçmeye çalışacak.
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Samsung Galaxy A22 Dimensity 700 ile geliyor!
Samsung akıllı telefon dünyasında her seviyede önemli bir rakip olmak istiyor. Akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi modelleri ile ön plana çıksa da, alt seviyedeki cihazları ile de kullanıcıların tercihi olmayı başarıyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde de önemli bir yarışmacı olan firma, Galaxy A serisinin yeni üyesi için geri sayıma geçti. Galaxy A21s modelinin devamı niteliğinde olması beklenen Galaxy A22 5G ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonun tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Çinli bir aksesuar firması, cihaz için ürettiği kılıflarla ilk kez cihazın olası görüntüsünü ortaya çıkarmıştı. Piyasadaki rakiplerine nazaran biraz daha eski nesil bir tasarımla piyasaya çıkacak akıllı telefon Geekbench‘e uğradı. Akıllı telefonun test sonuçları Geekbench ziyareti sırasında ortaya çıktı. Cihaz, tekli çekirdek performansında 562 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 1755 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca Geekbench platformunda listelenen cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Samsung Galaxy A22, kullanacağı işlemci ile birlikte 5G özellikli olacak. Akıllı telefon MediaTek yapımı işlemciye bünyesinde yer verecek. Cihaz gücünü Dimensity 700 SoC işlemcisinden alacak. İşlemci, altı adet 2.0 GHz‘li Cortex A76 ve iki adet 2.2 GHz‘li Cortex A55 çekirdeklerinin birleşiminden oluşuyor. Ayrıca işlemci de ARM Mali-G57 MC2 grafik birimi de yer almakta. 5G özelliğine kavuşan akıllı telefon 2.77 Gbps indirme hızını da kullanıcılarına vadediyor. Bununla birlikte akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak akıllı telefonun depolama alanı ile ilgili ortaya çıkan bir detay henüz yok. Bununla birlikte akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Geekbench test sonuçları da artık ortaya çıkan cihazın, yüksek çekirdek hızında Galaxy A32 5G modelinden daha performanslı olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere Galaxy A32 5G modeli Dimensity 720 işlemcisine sahipti. Detayların peşi sıra geldiği akıllı telefonun tasarımı ile alakalı da yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Samsung Galaxy A22 5G modelinin render görüntüleri ortaya çıktı!
Çinli aksesuar firması tarafından, tasarımı ortaya çıkarılan akıllı telefon, şimdi de render görüntüleri ile bizlere merhaba dedi. Sızıntıları ile meşhur Voice isimli internet sitesinde akıllı telefonun render görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz tasarım olarak günümüz orta seviye cihazlarına nazaran biraz “eski” duruyor. Infinity-V isimli çentikli yapıya sahip olacak akıllı telefon kalın çerçevesi ile dikkat çekiyor. Cihazın parmak izi okuyucusu da yan tarafta yer alıyor. Böylece akıllı telefonda sade bir tasarım anlayışı dikkat çekmekte. Parmak izi okuyucusu aynı zamanda açma kapama tuşu görevi de görecek gibi gözüküyor. Zira ses kısma tuşu dışında cihaz üzerinde başka fiziksel tuş yer almıyor. Bir adet ön kameraya sahip olacak akıllı telefonda, arka tarafta da üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön kamera 13 MP değeri ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Arkada yer alan dörtlü kamera kurulumu ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş.
Tüm bunların yanı sıra cihaz üzerinde 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunmakta. Tanıtım tarihi belli olmayan akıllı telefon, Galaxy A21s‘in başarılarını sürdürmek istiyor. Bildiğiniz üzere Galaxy A21s modeli 2020 yılının en popüler beşinci akıllı telefonu olmuştu. Tabi görece daha düşük gelirli ülkelerde cihazın çokça tercih edildiğini de unutmamak gerek. Akıllı telefonun 200 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihaz serinin en ucuz 5G özellikli akıllı telefonu olacak. Bakalım Samsung Galaxy A22 5G modeli yüksek beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE, Snapdragon 865 ile güncellendi!
Samsung‘un geçmiş üst seviye modellerinden Galaxy S20 FE ile ilgili flaş bir karar aldı. Samsung Galaxy S20 FE, artık yalnızca Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili versiyonu ile raflarda olacak!
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Samsung Galaxy S20 FE için radikal “işlemci” kararı!
Koreli marka, bilindiği üzere ABD ve Avrupa pazarlarında amiral gemisi telefonlar için farklı stratejiler izliyor. Amerika’da Qualcomm işlemcili versiyonlar satılırken, Avrupa ve diğer pazarlarda ise markanın geliştirdiği Exynos yonga seti tercih ediliyor. Markanın geçtiğimiz yıl duyurduğu Galaxy S20 FE de bunlardan biri. Telefon seçili pazarlara göre Exynos 990 (4G) ya da Snapdragon 865 (5G) işlemciler ile sunuluyor.
Samsung’un bu cihaz özelinde aldığı yeni karar kafaları biraz karıştırdı. Markanın İsveç sitesinde ortaya çıkan bilgiye göre, Galaxy S20 FE modeli artık yalnızca Snapdragon 865 işlemciyle gelecek. Dolayısıyla cihazın ülkemizde de satılan Exynos 990 versiyonu sürpriz şekilde emekliye ayrıldı. Yenilenen Samsung Galaxy S20 FE 4G sürümünün tek farkı ise içerisinde Qualcomm X55 modemin olmaması.
Galaxy S20 FE, muhtemelen mevcut stokların tükenmesiyle beraber Türkiye’de de Snapdragon versiyonuyla boy gösterecek. Dolayısıyla telefonu yakın dönemde satın almak isteyenlerin bu durumu da göz önünde tutması gerekiyor. Bununla birlikte işlemci güncellemesinin herhangi bir fiyat farkı getirip getirmeyeceği ise henüz belli değil.
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Akıllı Telefonlar
Realme esrarengiz bir telefon ile TENAA’ya uğradı!
Realme yeni bir akıllı telefon daha çıkarmak istiyor. Ürün yelpazesini genişletmek isteyen akıllı telefon üreticisi, özellikle son günlerde oldukça hareketli günler yaşıyor. Realme 8 serisini tanıtan Q3 serisi için de geri sayıma geçti. Bu hengamede firmanın yeni bir model daha piyasaya sürmek istediği ortaya çıktı. Çinli teknoloji devi adı henüz açıklanmayan yeni akıllı telefonu ile TENAA platformuna uğradı. Tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de belli oldu.
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Realme RMX3333 TENAA’da ortaya çıktı!
Akıllı telefon dünyasında ürün sayısı hızla artmaya devam ediyor. Firmalar artık rakiplerinden ziyade kendi içlerinde de yeni küçük rekabetler yaratıyor. Kullanıcı cephesinden oldukça olumlu gözüken bu olay, rekabete de yeni bir boyut kazandırıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Realme de, durmak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Hali hazırda Realme 8 5G serisini tanıtan ve rekabette önemli bir yere gelen firma, bir diğer önemli serisi Q3 için de geri sayıma geçti. Q3, Q3i ve Q3 Pro modellerini ay sonunda tanıtacak firma, bu üç model ile önemli bir alternatif olmak istiyor. Durum tam olarak böyle iken, firmanın akıllı telefon sayısını arttırmaya devam etmek istediği ortaya çıktı. Akıllı telefon üreticisi adı açıklanmayan bir model ile TENAA platformuna uğradı. RMX3333 model numaralı akıllı telefonun tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Canlı görüntüleri de ortaya çıkan cihaz, tasarım olarak piyasadaki rakiplerine oldukça benzer bir yapıya sahip.
TENAA listelemesi sayesinde akıllı telefona ait çoğu tasarım detayı ortaya çıktı. RMX3333 6.43 inçlik AMOLED ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Delikli ekrana sahip olacak akıllı telefonda kamera ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonun ön kamerası da 16 MP değeri ile bizleri karşılayacak. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Kameralar günümüzdeki çoğu modelde olduğu gibi dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış. Bununla birlikte arka kameraların özellikleri de ortaya çıktı. Ana kamera 48 MP olacak iken, onu 8 MP ile ultra geniş açı ve 2 MP ile derinlik sensörü takip ediyor. Görüntülerde cihaz üzerinde fiziksel bir parmak izi okuyucusu yer almıyor. Bu da akıllara cihazın parmak izi sensörünün ekran içinde olacağı yorumlarını beraberinde getirdi. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun ağırlığı da belli oldu. RMX3333 175 gr ağırlığı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. TENAA listelemesinde ağırlıkla tasarım detayları belli olan cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Realme RMX3333 modelinin işlemcisi henüz belli olmadı!
1080×2400 ekran çözünürlüğü ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, tasarımsal anlamda devrim niteliği taşıyan özelliklere sahip değil. Bununla birlikte cihazın kullanacağı işlemci de henüz ortaya çıkmadı. Orta seviye olacağı iddia edilen akıllı telefon 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Zira akıllı telefonun görsellerinde arka kameranın olduğu çerçevede 5G ibaresi dikkat çekmekte. TENAA‘da ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, 2.4 GHz hıza sahip sekiz çekirdekli bir işlemci ile piyasaya çıkacak. Ancak daha önceden de belirttiğimiz üzere işlemcinin modeli belli değil. Bununla birlikte akıllı telefonun, 6 ve 8 GB RAM kapasiteleri ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. Öte yandan akıllı telefon 64/128/256 GB’lık depolama alanı seçenekleri ile kullanıcılarına geniş alternatifler sunacak. Ayrıca kullanıcılar microSD kart desteği ile depolama alanlarını arttırma imkanına sahip olacaklar. İlave olarak akıllı telefon Android 11 arayüzü ile piyasaya çıkacak.
4220 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, bu konuda da piyasadaki standartlara oldukça uygun. Bununla birlikte akıllı telefonun şarj teknolojisine dair bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. İlerleyen günlerde yeni detaylara sahip olması beklenen akıllı telefonun, isminin de ortaya çıkması bekleniyor. Tanıtım tarihi ve fiyatı da belli olmayan akıllı telefon, TENAA ile piyasaya küçük bir merhaba dedi. Realme 8 5G serisini tanıtan ve güçlü adımlarla akıllı telefon dünyasında yükselmek istiyor. Bununla birlikte Q3 serisini de yakında tanıtacak firmanın sürprizleri devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bakalım Çinli teknoloji devi, esrarengiz cihazı ile birlikte piyasada söz sahibi olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei, akıllı telefon satışlarında ilk 5’ten çıktı!
Strategy Analytics, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazar verilerini paylaştı. Akıllı telefon sevkiyatları yıllık ölçekte artarken, Huawei ise artık ilk 5 üretici arasında yer almıyor.
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Huawei, büyüyen akıllı telefon pazarında ilk 5’in dışında kaldı!
Yayınlanan rapora göre, Ocak-Mart aylarını kapsayan dönemde toplam 340 milyon birim akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. COVID-19’un etkisini göstermeye başladığı 2020’nin ilk çeyreğinde ise 275 milyon akıllı telefon sevkiyatı görmüştük. Dolayısıyla pazarda genel olarak %24 oranında genişleme yaşandığı anlaşılıyor.
Marka bazlı sektör verilerinde ise Çinli markaların dikkat çeken yükselişi gözlerden kaçmıyor. Yılın ilk döneminde 77 milyon akıllı telefon gönderimi gerçekleştiren Samsung, %23 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. 57 milyon akıllı telefon sevk eden Apple, pazarın %17’sini elinde tutarak ikinci üretici olmuş. Xiaomi %15 pazar payıyla en büyük üçüncü olurken, onu sırasıyla Oppo ve Vivo takip ediyor. ABD’nin ticari yaptırımlarıyla boğuşan Huawei ise artık ilk 5 akıllı telefon markası arasında yer almıyor. Huawei’nin satışları, toplam 82 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren diğer üreticiler içerisinde kalmış.
Akıllı telefon pazarında kaçınılmaz şekilde kan kaybeden Huawei; pazar payını resmen Xiaomi, Oppo ve Vivo’ya kaptırdı. Bu nedenle markanın 2021 yılı hedefleri ise geçmişe göre çok daha küçük. Bu yıl sadece 50 milyon akıllı telefon satmayı planlayan marka, işlemci krizini çözemezse bu sayının bile uzağında kalabilir. Son olarak Huawei’nin tam olarak ne durumda olduğunu önümüzdeki günlerde öğrenmeyi beklediğimizi belirtelim.
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