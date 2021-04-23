Samsung Galaxy A22 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!

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Samsung Galaxy A22 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung‘un yeni orta giriş seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Geekbench listelemesi sayesinde cihazın yeteneklerine de bakış atma şansımız oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir aksesuar firması sayesinde tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonun bu sefer de teknik özeliklerinin bazıları belli oldu. 5G ile geleceği kesinleşen akıllı telefon, serinin bir önceki cihazını geçmeye çalışacak.

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Samsung Galaxy A22 Dimensity 700 ile geliyor!

Samsung akıllı telefon dünyasında her seviyede önemli bir rakip olmak istiyor. Akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi modelleri ile ön plana çıksa da, alt seviyedeki cihazları ile de kullanıcıların tercihi olmayı başarıyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde de önemli bir yarışmacı olan firma, Galaxy A serisinin yeni üyesi için geri sayıma geçti. Galaxy A21s modelinin devamı niteliğinde olması beklenen Galaxy A22 5G ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonun tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Çinli bir aksesuar firması, cihaz için ürettiği kılıflarla ilk kez cihazın olası görüntüsünü ortaya çıkarmıştı. Piyasadaki rakiplerine nazaran biraz daha eski nesil bir tasarımla piyasaya çıkacak akıllı telefon Geekbench‘e uğradı. Akıllı telefonun test sonuçları Geekbench ziyareti sırasında ortaya çıktı. Cihaz, tekli çekirdek performansında 562 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 1755 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca Geekbench platformunda listelenen cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A22, kullanacağı işlemci ile birlikte 5G özellikli olacak. Akıllı telefon MediaTek yapımı işlemciye bünyesinde yer verecek. Cihaz gücünü Dimensity 700 SoC işlemcisinden alacak. İşlemci, altı adet 2.0 GHz‘li Cortex A76 ve iki adet 2.2 GHz‘li Cortex A55 çekirdeklerinin birleşiminden oluşuyor. Ayrıca işlemci de ARM Mali-G57 MC2 grafik birimi de yer almakta. 5G özelliğine kavuşan akıllı telefon 2.77 Gbps indirme hızını da kullanıcılarına vadediyor. Bununla birlikte akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak akıllı telefonun depolama alanı ile ilgili ortaya çıkan bir detay henüz yok. Bununla birlikte akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Geekbench test sonuçları da artık ortaya çıkan cihazın, yüksek çekirdek hızında Galaxy A32 5G modelinden daha performanslı olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere Galaxy A32 5G modeli Dimensity 720 işlemcisine sahipti. Detayların peşi sıra geldiği akıllı telefonun tasarımı ile alakalı da yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A22 5G modelinin render görüntüleri ortaya çıktı!

Çinli aksesuar firması tarafından, tasarımı ortaya çıkarılan akıllı telefon, şimdi de render görüntüleri ile bizlere merhaba dedi. Sızıntıları ile meşhur Voice isimli internet sitesinde akıllı telefonun render görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz tasarım olarak günümüz orta seviye cihazlarına nazaran biraz “eski” duruyor. Infinity-V isimli çentikli yapıya sahip olacak akıllı telefon kalın çerçevesi ile dikkat çekiyor. Cihazın parmak izi okuyucusu da yan tarafta yer alıyor. Böylece akıllı telefonda sade bir tasarım anlayışı dikkat çekmekte. Parmak izi okuyucusu aynı zamanda açma kapama tuşu görevi de görecek gibi gözüküyor. Zira ses kısma tuşu dışında cihaz üzerinde başka fiziksel tuş yer almıyor. Bir adet ön kameraya sahip olacak akıllı telefonda, arka tarafta da üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön kamera 13 MP değeri ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Arkada yer alan dörtlü kamera kurulumu ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş.

Tüm bunların yanı sıra cihaz üzerinde 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunmakta. Tanıtım tarihi belli olmayan akıllı telefon, Galaxy A21s‘in başarılarını sürdürmek istiyor. Bildiğiniz üzere Galaxy A21s modeli 2020 yılının en popüler beşinci akıllı telefonu olmuştu. Tabi görece daha düşük gelirli ülkelerde cihazın çokça tercih edildiğini de unutmamak gerek. Akıllı telefonun 200 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihaz serinin en ucuz 5G özellikli akıllı telefonu olacak. Bakalım Samsung Galaxy A22 5G modeli yüksek beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.