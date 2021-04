PlayStation Plus üyelerine müjde: Bedava filmler ve diziler gelebilir!

reklam

Playstation Plus, birçok Playstation sahibinin kullandığı bir servis. Abonelik bazlı servis aylık 20 TL ve 40 TL arası bir ücret karşılığı her ay ücretsiz oyunlar sunmakta. Buna ek olarak, eğer Playstation’ınızda online olarak oyun oynamak istiyorsanız, PS Plus aboneliğiniz olmak zorunda. Dolayısıyla, servisin Playstation kullanıcıları arasında bir hayli popüler olduğunu söylemek mümkün. Görünüşe göre, Sony PS Plus deneyimini geliştirmenin peşinde. Öyle ki, şirketin test aşamasında olduğu yeni bir uygulama, PS Plus abonelerine her ay ücretsiz olarak dizi ve filmler vermeyi amaçlıyor. Başka bir deyişle, PS Plus aboneliğinin fiyat/performans oranına bir hayli aratacak gibi. İşte Polonya’da test edilen yeni programın tüm detayları…

PlayStatin Plus, ” Video Pass” ile ücretsiz filmler ve diziler sunacak

reklam

Geçtiğimiz günlerde Sony’nin PlayStation Plus sayfasında tespit edilen filmler kullanıcılarda heyecan yaratmıştı. Bu sızıntının kullanıcılar tarafından sisteme ücretsiz filmler ve diziler eklenmesi şeklinde yorumlanması üzerine, Sony sayfayı sitesinden kaldırmıştı. Ancak, Sony’nin işi resmiyete dökmesi çok uzun sürmedi. Sony Interactive Entertaiment global servisler Başkanı Nick Maguire’ın yerel bir Polonya kaynağına verdiği röportaja göre, Sony, “Video Pass” adını verdiği bu sistemi test etmeye başladı.

Bu haberi de sevebilirsiniz: PlayStation 5 için USB ile ilave depolama alanı desteği geliyor!

reklam

Maguire’ın açıklamasına göre, Video Pass, tıpkı Netflix; Prime Video vb. gibi bir dijital yayın servisi olacak. Tabi, bu platformlardan farkı ise ekstra bir ücret ödenmeden PlayStation Plus aboneliğiyle gelecek olması. Buna ek olarak, sistemin ayrı bir uygulama şeklinde geleceğini de belirtelim. PlayStation Store’dan indirelebilecek bu uygulama, PS4 ve Ps5 cihazlarında çalışacak. Her ne kadar spesifik bir rakam vermese de, Maguire’ın söylediğine göre bu serviste sunulan içerikler “yüksek kalite” olacak.

Sistem Polonya’da test aşamasında

Video Pass’ten şu an için sadece Polonya’daki PlayStation Plus kullanıcıları faydalanabiliyor. Sony, test bölgesi olarak seçilen ülkenin PlayStation Store’unun ana sayfasında bugün haberi paylaştı. Bu resmi duyuruda servisle ilgili dikkat çeken detay ise Sony’nin yeni sistemi “PS Plus abonelerine özel ve ekstra ücret ödemenize gerek yok!” şeklinde tanımlaması. Açıkcası, PlayStation Plus’ın fiyatında bir yükselme olmadan böyle ekstra bir değer alacak olmak sevindirici ve aboneliği çok daha cazip kılıyor. Bunlara ek olarak, Maguire, Video Pass’in bir sene boyunca Polonya pazarında test edileceğini de söyledi. Ayrıca, sistemin global olarak diğer kullanıcılara sunup sunulmayacağı da henüz kesin değil. Bu konuda her şey Polonya’daki testin başarılı olmasına bağlı. Son olarak, test için neden Polonya’nın seçildiğine değinen Maguire konu hakkında “Polonya bu test için çok uygun bir market çünkü geniş bir oyuncu kitlesi var. Ayrıca, Polonya oyuncuları Playstation’da çok aktif ve çok sağlam bir topluluk ruhuna sahipler.” şeklinde konuştu.

Video Pass’te Sony Pictures yapımları yer alacak | İşte ilk ayın yapımları

Sony yetkilisi Maguire’ın diğer bir önemli açıklaması ise yeni sistemdeki film ve dizi seçkisiyle ilgiliydi. Zira, Video Pass için şimdilik düşünülen sadece Sony Pictures Entertainment yapımlarına yer vermesi. Tabi, bu da oldukça geniş bir katalog anlamına geliyor. Ancak sistemin PlayStation Plus’taki oyunlardan farkı ise yenilenme hızı olacak. Oyunlar gibi aylık bir yenilenme döngüsünün aksine, Video Pass film ve dizileri üç ayda bir yenilenecek. Her üç aylık dönemde sistemde kaç adet içerik yer alacağı ise henüz belli değil. Ancak görünüşe göre, yirmi civarı yapım beklemek gerçekçi olabilir çünkü Polonya’da ilk seçki bu şekilde. İşte Polonya PlayStation Store Video Pass’inin ilk dizi ve film seçkisi:

Filmler:

Bloodshot

Jumanji: The Next Level

Zombieland 2: Double Tap

Charlie’s Angels (2019)

Venom (2018)

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

This is the End

Bad Boys (1995)

Diziler:

Future Man (sezon 1-3)

SuperMansion (sezon 1-3)

Community (sezon 1-6)

Deadly Class (sezon 1)

SWAT (sezon 1-2)

Lost Girl (sezon 1-5)

Bu katalog, üç ay sonra bütünüyle yenilenecek. Bir dahaki seçki geldiğinde hem adet hem de yapımların kalitesi olarak Video Pass hakkında daha sağlıklı bir fikrimiz olabilir. Video Pass hakkında siz ne düşünüyorsunuz? PlayStation Plus üyesi değilseniz, böyle bir ekstra değer sunulması sizi üye olmaya ikna eder mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: MobileSyrup, GameRant, VideoGamesChronicle