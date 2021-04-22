Dizi/Film/Kitap
PlayStation Plus üyelerine müjde: Bedava filmler ve diziler gelebilir!
Playstation Plus, birçok Playstation sahibinin kullandığı bir servis. Abonelik bazlı servis aylık 20 TL ve 40 TL arası bir ücret karşılığı her ay ücretsiz oyunlar sunmakta. Buna ek olarak, eğer Playstation’ınızda online olarak oyun oynamak istiyorsanız, PS Plus aboneliğiniz olmak zorunda. Dolayısıyla, servisin Playstation kullanıcıları arasında bir hayli popüler olduğunu söylemek mümkün. Görünüşe göre, Sony PS Plus deneyimini geliştirmenin peşinde. Öyle ki, şirketin test aşamasında olduğu yeni bir uygulama, PS Plus abonelerine her ay ücretsiz olarak dizi ve filmler vermeyi amaçlıyor. Başka bir deyişle, PS Plus aboneliğinin fiyat/performans oranına bir hayli aratacak gibi. İşte Polonya’da test edilen yeni programın tüm detayları…
PlayStatin Plus, ” Video Pass” ile ücretsiz filmler ve diziler sunacak
Geçtiğimiz günlerde Sony’nin PlayStation Plus sayfasında tespit edilen filmler kullanıcılarda heyecan yaratmıştı. Bu sızıntının kullanıcılar tarafından sisteme ücretsiz filmler ve diziler eklenmesi şeklinde yorumlanması üzerine, Sony sayfayı sitesinden kaldırmıştı. Ancak, Sony’nin işi resmiyete dökmesi çok uzun sürmedi. Sony Interactive Entertaiment global servisler Başkanı Nick Maguire’ın yerel bir Polonya kaynağına verdiği röportaja göre, Sony, “Video Pass” adını verdiği bu sistemi test etmeye başladı.
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Maguire’ın açıklamasına göre, Video Pass, tıpkı Netflix; Prime Video vb. gibi bir dijital yayın servisi olacak. Tabi, bu platformlardan farkı ise ekstra bir ücret ödenmeden PlayStation Plus aboneliğiyle gelecek olması. Buna ek olarak, sistemin ayrı bir uygulama şeklinde geleceğini de belirtelim. PlayStation Store’dan indirelebilecek bu uygulama, PS4 ve Ps5 cihazlarında çalışacak. Her ne kadar spesifik bir rakam vermese de, Maguire’ın söylediğine göre bu serviste sunulan içerikler “yüksek kalite” olacak.
Sistem Polonya’da test aşamasında
Video Pass’ten şu an için sadece Polonya’daki PlayStation Plus kullanıcıları faydalanabiliyor. Sony, test bölgesi olarak seçilen ülkenin PlayStation Store’unun ana sayfasında bugün haberi paylaştı. Bu resmi duyuruda servisle ilgili dikkat çeken detay ise Sony’nin yeni sistemi “PS Plus abonelerine özel ve ekstra ücret ödemenize gerek yok!” şeklinde tanımlaması. Açıkcası, PlayStation Plus’ın fiyatında bir yükselme olmadan böyle ekstra bir değer alacak olmak sevindirici ve aboneliği çok daha cazip kılıyor. Bunlara ek olarak, Maguire, Video Pass’in bir sene boyunca Polonya pazarında test edileceğini de söyledi. Ayrıca, sistemin global olarak diğer kullanıcılara sunup sunulmayacağı da henüz kesin değil. Bu konuda her şey Polonya’daki testin başarılı olmasına bağlı. Son olarak, test için neden Polonya’nın seçildiğine değinen Maguire konu hakkında “Polonya bu test için çok uygun bir market çünkü geniş bir oyuncu kitlesi var. Ayrıca, Polonya oyuncuları Playstation’da çok aktif ve çok sağlam bir topluluk ruhuna sahipler.” şeklinde konuştu.
Video Pass’te Sony Pictures yapımları yer alacak | İşte ilk ayın yapımları
Sony yetkilisi Maguire’ın diğer bir önemli açıklaması ise yeni sistemdeki film ve dizi seçkisiyle ilgiliydi. Zira, Video Pass için şimdilik düşünülen sadece Sony Pictures Entertainment yapımlarına yer vermesi. Tabi, bu da oldukça geniş bir katalog anlamına geliyor. Ancak sistemin PlayStation Plus’taki oyunlardan farkı ise yenilenme hızı olacak. Oyunlar gibi aylık bir yenilenme döngüsünün aksine, Video Pass film ve dizileri üç ayda bir yenilenecek. Her üç aylık dönemde sistemde kaç adet içerik yer alacağı ise henüz belli değil. Ancak görünüşe göre, yirmi civarı yapım beklemek gerçekçi olabilir çünkü Polonya’da ilk seçki bu şekilde. İşte Polonya PlayStation Store Video Pass’inin ilk dizi ve film seçkisi:
Filmler:
- Bloodshot
- Jumanji: The Next Level
- Zombieland 2: Double Tap
- Charlie’s Angels (2019)
- Venom (2018)
- The Equalizer 2
- Baby Driver
- Blade Runner 2049
- Underworld: Blood Wars
- Arrival
- Sausage Party
- Inferno (2016)
- American Hustle
- This is the End
- Bad Boys (1995)
Diziler:
- Future Man (sezon 1-3)
- SuperMansion (sezon 1-3)
- Community (sezon 1-6)
- Deadly Class (sezon 1)
- SWAT (sezon 1-2)
- Lost Girl (sezon 1-5)
Bu katalog, üç ay sonra bütünüyle yenilenecek. Bir dahaki seçki geldiğinde hem adet hem de yapımların kalitesi olarak Video Pass hakkında daha sağlıklı bir fikrimiz olabilir. Video Pass hakkında siz ne düşünüyorsunuz? PlayStation Plus üyesi değilseniz, böyle bir ekstra değer sunulması sizi üye olmaya ikna eder mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: MobileSyrup, GameRant, VideoGamesChronicle
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Dizi/Film/Kitap
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti!
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma Yüzüklerin Efendisi evrenin de geçen büyük bir çok oyunculu oyun ile hayranlarını karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre planlar suya düştü. Bloomberg‘de ortaya çıkan habere göre firma, uzun yıllardır planladığı oyunu çıkarmaktan vazgeçti. Tencent ile anlaşamayan firma, oyuna devam etmeme kararı aldı. Böylelikle Amazon‘un oyun dünyasındaki kötü şansı da bir nevi devam etmiş oldu.
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Amazon Yüzüklerin Efendisi oyunundan vazgeçti!
Film dünyası ile video oyunları uzun bir süredir oldukça içli dışlı. Birbirlerinden içerikler alarak eser çıkartan bu iki sektör, hayranlarını karşısına bir süre daha yeni yapımlar çıkaracak gibi gözüküyor. Her ne kadar oyun dünyasında film dünyasından gelen içerik sayısı artsa da bazen işler yolunda gitmiyor. Uzun süredir oyun dünyasında yer edinmek isteyen Amazon, bir türlü hedeflerine ulaşamadı. Firma birçok farklı içerik ile oyun dünyasının içine girmeye çalışıyordu. Twitch ile oyun yayıncılığı konusunda çığır açan firma, en sonda Luna servisi ile, buluttan oyun oynatan platformlar arasında yer aldı. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen firma oyun dünyasının gerek şartı olan video oyunlarından da vazgeçmiş değil. Bugüne kadar dört adet oyun çıkaran firma, bir türlü istenileni veremedi. Kötü şansını kırmak için büyük bir işin altına imza atmaya hazırlanan firma, Yüzüklerin Efendisi oyunu ile oyuncuları karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre firma bu konuda da eli boş dönecek.
Bloomberg’de yer alan habere göre, Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma bilindiği üzere oyunu, Leyou Technologies firması ile geliştiriyordu. Ancak LeyouTechnologies’in Tencent tarafından satın alınması işleri aksattı. Konuyla alakalı Tencent ile görüşen Amazon, istediği sonucu alamadı ve merakla beklenen oyun iptal oldu. Bloomberg‘e konuşan Amazon yetkilisi, görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle, projeyi devam ettiremezdik dedi. Ayrıca ismi açıklanmayan yetkili, Tencent‘in Leyou Technologies ile yapılan anlaşma şartlarına uymak istememesinin sorun oluşturduğunu açıkladı. Tabi ki konuşulan şartlar açıklanmazken, iki firmanın anlaşamaması Yüzüklerin Efendisi hayranlarını üzdü. Zira son dönemlerde film serisi ile alakalı büyük bütçeli oyun piyasaya çıkmadı. Projenin iptalinin ardından Amazon, Yüzüklerin Efendisi oyununu geliştiren ekibi de farklı projelere yönlendirdi.
Amazon oyun dünyasında bir türlü tutunamıyor!
Amazon‘un geliştirmeyi planladığı Yüzüklerin Efendisi oyunu çok oyunculu olacaktı. MMO kategorisinde yer alması planlanan oyun, iptal olmasının ardından, hayranları üzdü. Beklentinin yüksek olduğu oyunun birden iptal olması da oyun dünyası genelinde şaşkınlıkla karşılandı. Bununla birlikte Amazon’un da oyun dünyasında işleri yolunda gitmiyor. Firma özellikle çok oyunculu oyunlarda bir türlü bekleneni veremiyor. 2018 yılında Breakaway oyunu ile oyuncuları karşılamak isteyen firma, ne yazık ki bu oyunu da iptal etmek zorunda kalmıştı. Ardından Crucible isimli oyunu geliştiren firma, oyunu çıkartmayı başarsa da, daha sonradan aldığı negatif yorumlar nedeniyle oyunu olduğu gibi bıraktı. An itibariyle New World isimli bir diğer çok oyunculu yapımı geliştiren Amazon, bu oyunu da erteleme kararı aldı. 2014 yılında kurulan Amazon Games Studio, bu zamana kadar hala büyük bir oyun geliştirebilmiş değil. Firma büyük yatırımlara rağmen çıkardığı bir oyunu da iptal etti. Şimdi gözler yakında çıkması planlanan New World isimli oyunda. Firma önümüzdeki süreçte oyun dünyasına düzgün bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bakalım bu yönde atılan adımlar olumlu sonuç verecek mi merakla takip ediyor olacağız.
Oyun dünyasında başarılı olamayan Amazon, Yüzüklerin Efendisi film serisi için başka içerikler geliştirmeye devam ediyor. Firma aynı evrende geçecek dizi için çalışmalarını sürdürüyor. Oldukça büyük beklentileri olan yapım, tarihin en pahalı dizisi olacak. Amazon, dizi için şu ana kadar 465 milyon dolar harcadı. Tabi bu harcamanın içerisinde 250 milyona alınan Yüzüklerin Efendisi film hakları da yer alıyor. Daha önceki rekor ise 100 milyon dolar ile Game of Thrones‘a aitti. OrtaDünya’da geçecek olan dizi bu yıl içerisinde izleyicisinin karşısına çıkacak. Ayrıca Amazon Prime üyeleri diziyi ilk günden itibaren sorunsuzca izleyecekler. Bakalım merakla beklenen dizi beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Dizi/Film/Kitap
Netflix Orijinal yapımlarının sayısı pandemi nedeniyle düşüşte
Netflix, 200 milyonu aşkın abonesiyle dünyanın açık ara en popüler dijital yayın platformu. Son senelerde üye sayısını katlamaya devam eden platformun büyüme hızı, pandemi yılında insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesi sebebiyle ivmesine ivme katmıştı. Ancak görünen o ki, pandemi Netflix için genel anlamda faydalı olurken, bazı olumsuzluklar ve aksaklıklar da getirmiş. Salgın nedeniyle deyim yerindeyse tepe taklak olan prodüksiyon ve çekim takvimi, şirketin adeta ‘amiral gemisi’ diye niteleyebileceğimiz Orijinal yapımlarının sayısını bu yıl bir hayli düşürmüş…
Netflix Orijinal içeriklerinde pandemi yılı nedeniyle %12’lik düşüş
Netflix ve Orjinal uzun süredir hayatımızda var olan ve artık birbirleriyle özdeşleştirdiğimiz iki kelime. Zira, platformun başarısının arkasındaki en büyük nedenlerden bu şirketin bol keseden ürettiği Orijinal içerikleri. ABD’li yayın devinin en çok izlenilenler listesine baktığımızda bunu kolayca görebilmemiz mümkün. Bu listenin ilk 10’unu The Witcher, Bridgerton, Queen’s Gambit ve Birdbox vb. gibi Netflix Orijinal içerikleri işgal etmekte. Özetle, Orijinal serisi içeriklerin şirketin başarısı için bel bağladığı en önemli yapımlar olduğunu söylersek abartmış olmayız.
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Bugün gelen bilgilere göre, Netflix için kritik derecede önem arz eden bu yapımlar konusunda işler pek de iyi gitmiyor. Öyle ki, Orijinal içeriklerinin sayısı geçtiğimiz senenin bu dönemine kıyasla %12 azaldı. Şirket, 2020 yılının ilk üç ayında 180 adet Orjinal içerik yayımlamıştı. Bu sene ise bu sayı 159’a düştü. Hatta, aynı trendi Nisan ayında eklenilen içerikleri kıyasladığımızda da görmek mümkün. Zira geçtiğim yıl ayın ilk gününde eklenilen içerik sayısı 83 iken, bu rakam bu yıl için sadece 40. Uzmanlar bu düşüşün nedeninin ise pandemi dolayısıyla çekimlerde yaşanılan aksaklıklar olduğu konusunda hemfikir.
Diğer platformlar da aynı sıkıntıdan muzdarip
Görünüşe göre, içerik sıkıntısı Netflix’le sınırlı değil. Bloomberg’in raporuna göre, Hulu; Disney Plus; HBO MAX ve Amazon Prime Video gibi diğer dijital yayın devleri de aynı sorundan muzdarip. Örneğin, ABD’den çıkan birçok popüler yapımda imzası olan HBO şirketinin dijital platformu HBO MAX bu problemin etkilerini en güçlü şekilde hisseden markalardan biri. Öyle ki, platform “Generation” adlı yapımı dışında bu sene yayımladığı tüm içerikler çekimleri pandemiden önce yapılmış yapımlar. HBO MAX, geçtiğimiz sene bu dönem ise bu seneye kıyasla 5 katı içerik yayımlamıştı. Keza ayı durum yine başka bir ABD’ye özgü platform olan Hulu için de geçerli. Aynı şekilde, yakın zamanda ülkemize de giriş yapan Amazon’un platformu Prime Video da benzer sıkıntılar çekiyor. Şirketin Mart ayında en çok izlenen filmi “Coming 2 America” başka bir stüdyodan alınmış bir yapım. Gördüğünüz gibi trend oldukça belirgin. Pandemi dijital yayın devlerini kendi içeriklerini üretme konusunda büyük bir sıkıntıyı sokmuş durumda…
Çözüm animasyon yapımlar
Pandeminin geleneksel yöntemle çekilen yapımlar üzerinde etkisi kesin. Peki bu durumda Netflix ve diğer platformlar çözümü nerde buldu? Bunun birden fazla cevabı olmasına rağmen en öne çıkanı animasyon yapımlar. Tahmin edebileceğiniz üzere, animasyon içerikler bir araya gelmeden de üretilebiliyor. Tabi, animasyon yapımların bu özelliği pandemi dönemi için büyük bir avantaj. Platfromlar bu avantajı bu zorlu dönemde sonuna kadar kullanmaya çalışmakta. Örneğin, Netflix geçtiğimiz aylarda 2021 yılında 40 adet anime içerik yayımlayacağını açıklamıştı. Bu sayı platform için bir rekor.
Pandemi döneminde yeni içerik sıkıntısı yaşamaya başlayan platformlar için diğer çözümler ise eski yapımlar ve yabancı içerikler. Netflix bu dönemde çok daha fazla eski Hollywood filmi aldı. Keza yine aynı şekilde, şirket ABD dışı yapımlara da ağırlık verdi. Bu durumun iki nedeni var. İlk olarak, önceden çekilmiş yabancı yapımlar platformlar için büyük avantaj sağlamakta. Sadece orijin ülkelerinde yayımlandıklarından, Netflix vb. platformlar bunu dublaj/altyazı ekleyerek uluslararası pazardaki kullanıcılara sunabiliyor. Yabancı yapımların diğer bir avantajı ise her ülkedeki Covid-19 önlemlerinin aynı derecede sıkı olmaması. Salgını daha hafif geçiren ülkeler yumuşak önlemler uyguluyor ve bu çekimlerin gerçekleştirebilmesi için büyük avantaj. Bu nedenle, dijital yayın platformları ABD dışı ülkelere yönelmeye çoktan başladı bile. Bakalım yeni içerik sıkıntısı önümüzdeki aylarda ne durumda olacak…
Kaynak: BusinessInsider, Bloomberg
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Dizi/Film/Kitap
Rick and Morty 5. Sezon çıkış tarihi belli oldu! İşte fragman
Rick and Morty için son zamanların en popüler animasyon dizisi desek herhalde abartmış olmayız. Hatta dizi, içinde bulunduğumuz pandemi dönemine de damgasını vurup, en çok izlenen yapım olmuştu. Yani, 4 sezondur izleyenleri ekrana kilitleyen dizinin rüzgarı hala tüm kuvvetiyle esmekte. Tabi, her ne kadar 4 sezonluk bölüm sayısına sahip olsa da, içerikleri daha hızlı tükettiğimiz şu günlerde dizinin hayranları 5. sezonu uzun bir süredir beklemekte. Neyse ki, dizinin yapımcısı Adult Swim bugün sevindirici haberi bizlerle paylaştı. Rick and Morty 5. Sezon yolda ve çok yakında bizlerle…
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Rick and Morty 5. Sezon 20 Haziran’da ekranlarda
Rick and Morty’nin yapımcısı Adult Swim, bugün, dizinin hayranlarını sevindirecek haberi paylaştı. Merakla beklenen 5. Sezonun ilk bölümü, 20 Haziran günü Kuzey Amerika Doğu Yakası saati ile gece 23:00’da yayımlanacak. Yani, dizinin Türkiye’de muhtemel en erken yayımlanma tarihi için 21 Haziran sabah 06:00 suları diyebiliriz. Hatırlayacağınız üzere, bundan önceki 4 sezonu Türk izleyicisiyle buluşturan platform Netflix olmuştu. Yüksek ihtimalle yeni sezonun da Netflix Türkiye’de olacağını söyleyebiliriz. Ancak, bu konuda henüz resmi bir bilgi olmadığını da belirtelim. Ayrıca, 5. sezonun prömiyer yapacağı 20 Haziran gününün de, “Dünya Rick and Morty Günü” ilan edildiğini söyleyelim. Hatta, daha doğrusu, dizinin yapımcılarının deyişiyle, “sadece dünya değil, var olan tüm evrenlerin dört bir köşesinde kutlanacak, evrenler arası bir gün”. Buna ek olarak, yapımcı Adult Swim, Dünya Rick and Morty Günü’nde 5. Sezonun kamera arkası görüntüleri, özel sürprizler ve sezon içinden sırlar paylaşacağını da söyledi.
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İşte 5. Sezonun fragmanı
Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri 5. Sezon fragmanıyla başbaşa bırakalım:
Fragmanın en dikkat çeken anlarından biri belki de Rick’in gözlerinden Voltron’u görmemiz. Diğer bir dikkat çeken detay ise içinde marlini barındıran tuhaf ve çılgın bir gezegen. Tabi, geçen sezondan kalan soru işaretlerinin de yavaş yavaş cevaplanmaya başlandığını da fragmanda görmekteyiz.
Rick and Morty’nin konusu
Rick and Morty 5. Sezon yolda. Ancak, diziyi henüz izlememiş okuyucularımız için spoiler vermeden dizinin konusunun şöyle bir üstünden geçelim. Öncelikle, dizinin prodüktörlük koltuğunda meşhur Community dizisinden tanıdığımız yapımcı Dan Harmon’ın oturduğunu söyleyelim. Diziyi izleyip izlememe konusunda hala kararsızsanız, umarız bununla birlikte sizi az da olsa ikna edebilmişizdir.
Rick and Morty, Rick adında çılgın bir bilim adamı ve onun Morty adındaki torununun hikayesini konu alıyor. Rick ve Morty, dizi boyunca tehlikeli ve bir o kadar da komik olan çeşitli maceralara çıkıyorlar. Tabi, bu maceralar dünyamızla sınırlı kalmayıp, evrenin çeşitli bölgelerine kadar sıçrıyor. Hatta birden fazla evren dersek daha doğru olur. Bu maceralar ise sadece Rick ve Morty ikilisiyle sınırlı değil. Zira, Rick, birlikte yaşadığı kızı Beth’in kocası Jerry’yi ve diğer torunu Summer’ı da bu absürd maceralara sürüklemeyi ihmal etmiyor. Ana karakterimiz Rick, biraz eksantrik bir kişilik, biraz da içkiyi fazla seviyor tabi. Morty’den bahsetmek gerekirse de, kendisi için Rick’e göre çok daha normal, ancak biraz saf diyebiliriz. Bu zıt ikilinin maceralarını sizin de keyifle izleyeceğinizi düşünüyoruz.
Rick and Morty’de şimdiye kadar neler oldu?
Başlamadan uyaralım, spoiler içerebilir!
#1 – Sezon 1
11 bölümlük sezonun başlarında Rick, Morty ve ailenin geri kalanını tanıdık. Sezon boyunca çeşitli maceralara atılan ikili, daha ilk sezondan bizi güldürmeyi başardı. Bu sezonun dikkat çeken maceralarına ise, Jurassic Park benzeri anatomi parkındaki bölümü, herkesin Morty gribine yakalandığı bölümü ve ikilinin uzaylılar tarafından kaçırıldığı bölümü örnek verebiliriz. Son iki bölüm ise hikaye açısından önemli. Açıkçası bu bölümleri spoiler vermeden anlatmak pek mümkün değil. Bu yüzden eğer merak ediyorsanız izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.
#2 – Sezon 2
10 bölümlük bu sezon, Rick, Morty ve Summer’ın zamanı durdurup beraber zaman geçirdiği bir bölümle başladı. Bu sezonun belki de en güzel bölümlerinden biri ise Total Rickall adlı bölümdü. Kimin parazit uzaylı, kimin gerçek olduğunu anlamaya çalışırken ne yazık ki Beth, hepimizin favori karakterlerinden Mr. Poopybutthole’u öldürdü. Geri kalan bölümler de bir bu kadar eğlenceliydi.
#3 – Sezon 3
Yine 10 bölümlük olan bu sezon belki de en eğlenceli sezonlardan biriydi. Bu sezonun hikaye açısından önemli kısmı ise son bölümde geldi. Rick’ten artık bıkan aile, ondan ayrı normal bir hayat yaşamaya karar verse de işler o kadar kolay olmadı.
#4 – Sezon 4
Yine çok eğlenceli olan bu sezonun belki de en dikkat çeken yanı Elon Musk’ın konuk olduğu bölümdü. Musk’ın dizideki karakterinin ismi ise “Elon Tusk”tı ve Tuskla’nın CEO’su, Rick’in yakın arkadaşıydı.
Rick and Morty 5. Sezon bakalım bizleri nasıl maceralara sürükleyecek…
Kaynak: IGN
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