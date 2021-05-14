Genel
Samsung Galaxy A22 4G ve 5G modellerinin tasarımı belli oldu!
Samsung Galaxy A22 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni 4G ve 5G özellikli modellerinin tasarım detayları ortaya çıktı. Orta giriş seviye akıllı telefon rekabetinde oldukça güçlü olan Samsung, 4G ve 5G özellikli iki akıllı telefonu ile yerini sağlama almak istiyor. Akıllı telefonlar 4G ve 5G dışında teknik özellik ve tasarım detayı açısından da farklılıklar barındırıyor. Yapılan sızıntı ile olası görselleri paylaşılan iki akıllı telefonun teknik özelliklerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy A22 4G ve 5G modelleri damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak!
Akıllı telefon piyasasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. 5G‘nin akıllı telefon piyasasında yaygınlaşması ile birlikte firmalar, alternatif sayısını da arttırıyor. Pek çok akıllı telefon üreticisi mevcut serilerini hem 4G hem de 5G özellikli bir şekilde piyasaya sürüyor. Başlarda amiral gemisi seviyesinde olan bu yarış artık, her kategoriye yansımış durumda. Özellikle orta alt seviye akıllı telefon rekabetinin öncülerinden Samsung, bu durumu avantaja çevirmek istiyor. Galaxy A22 modeli için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi, görünüşe göre cihazı iki farklı model olarak çıkaracak. Firma akıllı telefonu hem 4G özellikli hem de 5G özellikli olarak piyasaya çıkaracak. Bununla birlikte akıllı telefonların olası tasarım detayları ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Özellikle belli başlı konularda 4G ve 5G özelliklerinin yanı sıra ciddi farklar dikkat çekiyor. Ancak ilk olarak ortak özelliklere gelecek olursak, iki versiyon da damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak.
Samsung Galaxy A22 4G ve 5G modelleri 6.4 inçlik ekran ile piyasaya çıkacaklar. Bununla birlikte 4G‘li model HD+ AMOLED ekran paneline sahip olacak. 5G‘li model ise FullHD+ LCD ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte 4G özellikli Galaxy A22 Infinity-U damla çentik ile piyasaya çıkacak. 5G özellikli versiyon ise Infinity-V damla çentik tasarımına sahip olacak. Bununla birlikte iki model de 13 MP değerinde ön kamera ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bir diğer dikkat çeken fark arka kamera kısmında. Zira 5G özellikli Galaxy A22 modelinde üç adet arka kamera bulunacak. Ancak 4G‘li modelde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 MP + 5 MP +2 MP‘lik kuruluma 4G‘li modelde bir de 2 MP bir sensör daha ekleniyor. İki akıllı telefon da dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar siyah, beyaz, mor ve yeşil.
Dimensity 700 ile 5G, Helio G80 ile 4G!
Tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonların teknik özelliklerinden de yeni detaylar ortaya çıktı. İki versiyonda da MediaTek yapımı işlemciler yer alacak. Galaxy A22 5G modeli gücünü Dimensity 700 işlemcisinden alacak. Bununla birlikte 4G‘li sürüm ise gücünü Helio G80 işlemcisinden alacak. Bilindiği üzere 5G özellikli model geçtiğimiz ay Geekbench‘e uğramıştı. Akıllı telefonun burada RAM kapasitesi ortaya çıkmıştı. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefonun 4G‘li versiyonunda da aynı durumun söz konusu olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte iki akıllı telefonun da parmak izi okuyucuları yan taraflara yerleştirilmiş. Yine iki akıllı telefon aynı batarya kapasitelerine sahip olacaklar. Galaxy A22 modelleri 5000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacaklar. Bununla birlikte akıllı telefonların 15W‘lık şarj desteğini kullanıcılarına sunacakları ortaya çıktı.
Buna rağmen 4G özellikli model 5G‘liye nazaran biraz daha kalın ve ağır. Galaxy A22 4G modeli 9 mm kalınlığa ve 205 gram ağırlığa sahip olacak. 5G‘li model ise 8.5 mm kalınlık ve 185 gram ağırlık ile piyasaya çıkacak. Bu farkın işlemcilerden dolayı böyle olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl firma bilindiği üzere Galaxy A21s ile oldukça başarılı bir dönemi geride bırakmıştı. Güney Kore devi akıllı telefonunu 2020‘nin en popüler beş cihazı arasına sokmayı başarmıştı. Bu yılda benzer hedefleri bulunan akıllı telefon üreticisi Galaxy A22 modellerinden çok şey bekliyor. Tanıtım tarihi belli olmayan akıllı telefonların bu yıl içerisinde mutlaka bizleri karşılayacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Samsung Galaxy A22 5G modeli, firmanın en ucuz 5G‘li cihazı olacak gibi gözüküyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonlarından beklediği etkiyi alacak mı merakla takip ediyor olacağız.
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Akıllı Telefonlar
Poco M3 Pro 5G modelinin kullanacağı işlemci belli oldu!
Poco M3 Pro 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Fiyat performans açısından sevilen akıllı telefon serisinin 5G‘li versiyonu yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Tanıtımına az bir süre kala akıllı telefonun kullanacağı işlemci de belli oldu. Firma son dönemlerde pazar payı artan MediaTek yapımı bir işlemci ile piyasaya merhaba diyecek. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, Dimensity 700 işlemcisi ile hayranlarını karşılayacak. Firma haberi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerine duyurdu.
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Poco M3 Pro 5G Dimensity 700 ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefon piyasasında orta seviye rekabeti soluksuz bir şekilde sürüyor. Android işletim sistemli telefon üreticilerinin yer aldığı rekabette her geçen gün yeni cihazlar ortaya çıkıyor. Özellikle fiyat performans açısından önemli işler vadeden bu cihazlar sayesinde firmalar daha fazla kullanıcıya ulaşma şansını elde ediyorlar. Firmaların kendi içinde dahi rekabet oluşturduğu bu modeller sayesinde kullanıcıların ellerinde geniş bir ürün yelpazesi oluşmuş durumda. Hatta bazı firmalar hali hazırda çıkardığı modelleri alt firmaları ile yeniden düzenleyerek piyasaya sürüyorlar. Bu firmalardan biri de kuşkusuz Xiaomi. Firma Redmi ile Note 10 5G modelini piyasaya sürdü bildiğiniz üzere. Çinli teknoloji devi şimdi de hemen hemen aynı cihazı farklı bir marka ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco M3 Pro 5G için geri sayıma geçen firma, Poco vasıtasıyla cihazın kullanacağı işlemciyi de duyurdu.
#POCOM3Pro 5G features the MediaTek Dimensity 700!
A 7nm high-performance processor with more power and more efficiency!
More speed for all of your entertainment needs.#MoreSpeedMoreEverything indeed! pic.twitter.com/bq0W3WWpDK
— POCO (@POCOGlobal) May 13, 2021
Yakında tanıtımı gerçekleşecek Poco M3 Pro 5G modeli, Redmi Note 10 5G ile aynı işlemciye sahip olacak. Akıllı telefon 5G’nin orta seviyeye yaygınlaşmasıyla popülaritesi artan MediaTek yapımı bir işlemciye sahip olacak. Twitter üzerinden resmi duyuruyu yapan Poco, cihazında Dimensity 700 işlemcisine yer verecek. Pro modeliyle akıllı telefon rekabetine yeni boyut kazandırmak isteyen firma, görünüşe göre X serisine de son verecek. İlk gelen bilgilere göre Poco X3 ve X3 Pro modelleri emekliye ayrılacaklar. Seride planlanan çoğu şeyin M serisine kaydırılacağı iddia ediliyor. Firma bunu yaparken kullanıcılarına X3 Pro modelinden daha yüksek performanslı bir akıllı telefon sunmak istiyor. 19 Mayıs tarihinde tanıtımı gerçekleşecek akıllı telefon ile alakalı kesinleşen başka teknik detay ortaya çıkmadı. Bununla birlikte akıllı telefonun Redmi Note 10 5G‘ye yakın teknik özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor. Redmi Note 10 5G modeli 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkmıştı.
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Poco M3 Pro 5G farklı bir tasarım anlayışına sahip olacak!
Merakla beklenen akıllı telefon, Redmi Note 10 5G modelinden oldukça farklı bir anlayışa sahip olacak. Redmi Note 10 5G‘nin Poco markası altındaki versiyonu olacak akıllı telefon, tasarım kısmında kendine has özelliklerle gelecek. Geçtiğimiz günlerde Twitter’da cihazın olası tasarım detayları ortaya çıktı. Akıllı telefon boyutu belli olmayan delikli ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın AMOLED ekran paneline sahip olacağı iddia ediliyor. İlk paylaşılan görsellere göre akıllı telefonda bir adet ön kamera bulunmakta. Ayrıca arka tarafta da üçlü kamera kurulumunun yer alacağı iddia ediliyor. Ancak kameraların teknik özellikleri hakkında kesin bir bilgi ortaya çıkmış değil. Ön kameranın 8 MP, arkada yer alan ana kameranın da 48 MP olacağı iddia ediliyor. Poco M3 Pro 5G modeli firmanın imzasını taşıyan arka taraftaki Poco yazısına da sahip olacak. Zira M3 modelinde de arka kamera kurulumunda Poco yazısı dikkat çekiyordu. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi sensörü de yan tarafta yer alıyor.
Tasarım olarak Redmi Note 10 5G modelinden farklı olacak cihazın, batarya konusunda aynı özelliklere sahip olması beklenmekte. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 18W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Artık geri sayıma geçtiğimiz akıllı telefon 5G ile birlikte öne çıkmak isteyecek. Bununla birlikte fiyatının da merak edildiği cihaz ile alakalı ortaya çıkan başka detay henüz yok. Ayrıca tanıtıma kısa bir süre kala yeni detayların ortaya çıkması da oldukça zor. Bakalım Poco lansman ile birlikte bizlere farklı ne gibi detaylar gösterecek bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Yeni OPPO Reno 5: 50W Hızlı Şarjın Hikayesi
OPPO, daha hızlı, daha güvenli ve daha rahat bir şarj deneyimi sunmak için hayata geçirdiği inovasyonları ve uygulamalarla, hızlı şarj konusunda sürekli atılımlar yapıyor. OPPO Reno5’te sunulan 50W hızlı şarj, bu teknolojinin toplumun daha geniş kitleleri için erişilebilir olmasını sağlayan yeni teknolojik gelişme olarak öne çıkıyor.
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Sürekli hareket halinde olmak, yaşantımızı değiştiriyor ve telefonlarımızı şarj etmek için bize daha az zaman bırakıyor. Aynı zamanda, bağlantı hızlarındaki hızlı artış ile oyun, canlı yayın ve HD video görüntüleme için uygulamaların daha sık kullanılması, daha uzun pil ömrü gerektiriyor. Kullanıcılar daha hızlı ve daha verimli şarj etmeye ihtiyaç duyuyor. OPPO araştırmalarına göre, çoğu kullanıcı sabah uyandığında akıllı telefonunu şarj ediyor. Yine birçok kullanıcı akıllı telefonunu yalnızca yarım saat şarj ettiğini ve yaklaşık %50’si telefonlarını yalnızca 15 dakika şarjda tuttuğunu belirtiyor. Yeni akıllı telefonların birçoğunun 4000mAh veya daha büyük bir pile sahip olması, şarj teknolojisinde daha büyük talepler doğuruyor.
Kullanıcı ihtiyaçlarını net bir şekilde gören OPPO, şarj teknolojisindeki profesyonel bilgisini OPPO Reno5 modelinde kullandığı 50W hızlı şarj ile gözler önüne serdi. OPPO’nun sektörde vurgu yapan ve hızlı şarj teknolojisinin ürün yelpazesini daha da genişleten bu gelişme, tüm dünyada akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan yeni ve üstün bir şarj deneyimi sunuyor.
48 dakikada %100 şarj
OPPO’nun Reno5 modelinde kullandığı 50W hızlı şarj, çok kısa bir şarj süresiyle yeterli bir pil ömrü sağlıyor. Örneğin, pili 31 dakika gibi kısa bir sürede %80’e kadar şarj edebiliyorsunuz. Reno5’in 50W hızlı şarj özelliğine sahip 4310 mAh pili, yalnızca 5 dakikalık şarjla bile 3 saate kadar video oynatmayı destekleyebiliyor. Reno5’in pilini %100’e kadar şarj etmek ise yalnızca 48 dakika sürüyor. Ayrıca Reno5, Süper Güç Tasarruf Modu ile yalnızca %5 pil ile 2,5 saat WhatsApp sohbet süresi veya 38,5 saat bekleme süresi sunuyor.
Hedef verimlilik, öncelik güvenlik
OPPO, 50W hızlı şarj teknolojisiyle daha hızlı şarj imkanları sunarken güvenlik konusunda da bazı katı yükümlülükleri yerine getirdi:
TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası
50W hızlı şarj, kapsamlı uçtan uca koruma için 5 katmanlı şarj koruması sağlıyor. Adaptör, USB kablosu, cep telefonu ve pil dahil tüm parçalar özel çiplerle korunuyor. TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası ile Reno5’in 50W hızlı şarjı, sektörel otoriteler tarafından güvenli olarak onaylanarak güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.
Yüksek standartta şarj bileşenleri
Buna ek olarak, ürünlerinin en üst düzeyde güvenliğini sağlamak için OPPO, pil hücreleri, kablolar ve şarj portu dahil olmak üzere şarj sistemindeki tüm bileşenlerde sıkı gereksinimleri yerine getiriyor. Örneğin Reno5, yüksek standartlı 3C hücresini kullanıyor.
Çoklu soğutma sistemi
Cihaz yüzeyindeki sıcaklığı sürekli olarak izleyen ve şarj akımını buna göre ayarlayan 8 sıcaklık sensörüne sahip Reno5’te, Çoklu Soğutma Sistemi entegrasyonu bulunuyor. Bu sistemde anakart alanına termal olarak iletken jel uygulanıyor, pilin ve ön muhafazanın yüzeyine üç kat grafit ekleniyor. Bu sayede Reno5, aşırı ısınma sorunlarının önüne geçerken şarj verimliliğini artırabiliyor.
Reno5 gece şarj korumasıyla birlikte geliyor
Uyurken telefonunu gece boyunca şarjda bırakmak yaygın bir durum. Ancak birçok kullanıcı gece şarjının pil ömrünü kısaltacağından endişe duyuyor. Bu konuda Reno5, sistem korumalarının yanı sıra, ek bir gece şarj korumasına sahip. Bu özellik, şarj hızını ve şarj süresini otomatik olarak ayarlamak için kullanıcının uyku ve şarj alışkanlıklarını akıllıca takip ediyor. Bu da çoğu zaman kullanıcıların endişelenmesine neden olan, pilin tam güçteyken şarj olmaya devam etmesinin önüne geçiyor.
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Genel
Bethesda bayram indirimleri boyunca kaçmaması gereken 5 oyun!
Bethesda bayram indirimleri ile oyunculara sürprizler sunmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın gelişi ile birlikte geliştirici firma PC oyuncularına güzel bir jest yapma kararı aldı. Firmanın Steam platformunda yer alan çoğu oyununa hatırı sayılır indirimler geldi. Oldukça önemli serilerde %75‘e varan indirim oranları dikkat çekiyor. 16 Mayıs tarihine kadar sürecek indirim günleri ile birlikte oyuncuların büyük kazanç elde etmesi bekleniyor. Bizde sizler için kaçırmamanız gereken beş oyunu listeledik.
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İçindekiler
Bethesda bayram indirimleri boyunca almanız gereken 5 oyun!
Bethesda oyun dünyasına sunduğu kaliteli yapımlarla adından sıkça söz ettirdi. The Elder Scrolls, Fallout gibi kült serilerin yapımcısı olan firma, Microsoft bünyesine dahil oldu. Hikaye odaklı oyunları ile adından söz ettiren firma, oyunculara küçük bir jest yapmayı ihmal etmedi. Bethesda Steam platformu üzerinden yeni bir indirim dönemi başlattı. Bethesda bayram indirimleri olarak adlandırılan indirim günlerinde, önemli yapımlar önemli oranda fiyat değişimine gitti. İndirim günleri 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Tam bu noktada sizler için bu indirim döneminde kaçırmamanız gereken 5 oyunu listeledik. Bununla birlikte, listede yer alan oyunların birçoğu Xbox Game Pass PC sistemine dahil. Ancak oyunların Steam sürümleri belli başlı konularda büyük avantajlara sahip.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Kimilerine göre dünyanın en iyi oyunu olarak adlandırılan Skyrim, tabi ki de listemizin bir numarasında yerini alıyor. 2011 yılında piyasaya çıkan serinin son oyununu, aktif olarak deneyimleyen pek çok oyuncu bulunmakta. 2016 yılında modernize edilen Special Edition %50 indirimle 114.99 TL yerine 57.49 TL‘den satılmakta. Xbox Game Pass abonelik sisteminde de yer alan oyunun Steam sürümünde ise büyük bir avantaj yer almakta. Oyuncular Steam‘den aldıkları Skyrim‘i diledikleri gibi modlama imkanına sahipler. Ancak Game Pass sürümünde böyle bir durum söz konusu değil.
Fallout 4
Rol yapma oyunları dünyasının vazgeçilmez serilerinden biri olan Fallout, bu indirim döneminde uygun bir fiyata alıcılarını bekliyor. Atompunk dönemi atmosferi ile dikkatleri çeken serinin dördüncü oyunu %50‘lik indirim ile oyuncuları karşılıyor. Fallout 4 standart sürümü 133.00 TL yerine sadece 66.50 TL. Bununla birlikte The Elder Scrolls V: Skyrim SE ve Fallout 4 G.O.T.Y oyunlarını içeren pakete de sadece 152.39 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Ayrıca Skyrim Special Edition‘da olduğu gibi Fallout 4‘ün Steam versiyonu oyuncuların dilediği gibi modlama imkanına uygun.
Fallout New Vegas
Fallout serisinin belki de en sevilen oyunu olabilir Fallout New Vegas. Rol yapma ögeleri ve derin hikayesi ile oyuncuların beğenisini kazanan yapım, oldukça uygun bir fiyata inmiş. %50′lik indirme uğrayan oyun 9.00 TL‘den satılmakta. Bununla birlikte tüm ek paketlerin ver aldığı Ultimate sürümüne de yine %50 indirim sayesinde 15.50 TL‘den sahip olabilirsiniz.
Dishonored 1-2
Dishonored serisi farklı oynanış tarzıyla yine oyun dünyasında uzun bir süre gündemde kaldı. Arkane Studios tarafından geliştirilen oyun serisi, yine bayram indirimleri kapsamında uygun fiyatıyla oyuncuların karşısına çıktı. Serinin iki oyununa da %50′lik indirim uygulandı. İlk oyun 14.49 TL‘ye, ikinci oyun ise 57.49 TL‘ye oyuncuları bekliyor. Bununla birlikte tüm seriyi almak isteyen kullanıcılara özel Complete Collection ek paketi yine %50 indirim ile 177.00 TL‘ye satılmakta. Seriyi özellikle yenilikçi oynanışı ile farklı bir tat arayan oyuncular için şiddetle tavsiye edebiliriz.
Doom Eternal
Eski tip FPS oyunlarını seven oyuncuların aradığı neredeyse her şey Doom Eternal‘da yer alıyor. Yüksek temposu ile adrenalini doruklarda hissettiğiniz serinin son oyunu yine kayda değer bir indirim ile karşımıza çıktı. Doom Eternal %67‘lik indirim ile sadece 65.67 TL‘ye satılıyor. Ayrıca bugüne kadar çıkmış tüm oyunların yer aldığı Doom Franchise Bundle paketi de %65‘lik indirimle 164.84 TL‘ye satılmakta. Özellikle aksiyonu doruklarına kadar yaşamak isteyen oyuncuların kaçırmaması gereken bir deneyim.
Bu tavsiye listesinin yanı sıra birçok kaliteli oyunda da ciddi indirimler bulunmakta. Örneğin Prey %50 indirim ile 57.49 TL‘den satılıyor. Bununla birlikte Wolfenstein serisinde de ciddi indirimler oyuncuları karşılamakta. Bayrama özel indirimler ile birlikte Bethesda, daha fazla PC oyuncusuna ulaşma hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bakalım Game Pass sisteminde yer alan oyunlar Steam’de ne kadar tercih edilecek bekleyip göreceğiz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
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