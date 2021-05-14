Samsung Galaxy A22 4G ve 5G modellerinin tasarımı belli oldu!

Samsung Galaxy A22 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni 4G ve 5G özellikli modellerinin tasarım detayları ortaya çıktı. Orta giriş seviye akıllı telefon rekabetinde oldukça güçlü olan Samsung, 4G ve 5G özellikli iki akıllı telefonu ile yerini sağlama almak istiyor. Akıllı telefonlar 4G ve 5G dışında teknik özellik ve tasarım detayı açısından da farklılıklar barındırıyor. Yapılan sızıntı ile olası görselleri paylaşılan iki akıllı telefonun teknik özelliklerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A22 4G ve 5G modelleri damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak!

Akıllı telefon piyasasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. 5G‘nin akıllı telefon piyasasında yaygınlaşması ile birlikte firmalar, alternatif sayısını da arttırıyor. Pek çok akıllı telefon üreticisi mevcut serilerini hem 4G hem de 5G özellikli bir şekilde piyasaya sürüyor. Başlarda amiral gemisi seviyesinde olan bu yarış artık, her kategoriye yansımış durumda. Özellikle orta alt seviye akıllı telefon rekabetinin öncülerinden Samsung, bu durumu avantaja çevirmek istiyor. Galaxy A22 modeli için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi, görünüşe göre cihazı iki farklı model olarak çıkaracak. Firma akıllı telefonu hem 4G özellikli hem de 5G özellikli olarak piyasaya çıkaracak. Bununla birlikte akıllı telefonların olası tasarım detayları ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Özellikle belli başlı konularda 4G ve 5G özelliklerinin yanı sıra ciddi farklar dikkat çekiyor. Ancak ilk olarak ortak özelliklere gelecek olursak, iki versiyon da damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak.

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Samsung Galaxy A22 4G ve 5G modelleri 6.4 inçlik ekran ile piyasaya çıkacaklar. Bununla birlikte 4G‘li model HD+ AMOLED ekran paneline sahip olacak. 5G‘li model ise FullHD+ LCD ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte 4G özellikli Galaxy A22 Infinity-U damla çentik ile piyasaya çıkacak. 5G özellikli versiyon ise Infinity-V damla çentik tasarımına sahip olacak. Bununla birlikte iki model de 13 MP değerinde ön kamera ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bir diğer dikkat çeken fark arka kamera kısmında. Zira 5G özellikli Galaxy A22 modelinde üç adet arka kamera bulunacak. Ancak 4G‘li modelde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 MP + 5 MP +2 MP‘lik kuruluma 4G‘li modelde bir de 2 MP bir sensör daha ekleniyor. İki akıllı telefon da dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar siyah, beyaz, mor ve yeşil.

Dimensity 700 ile 5G, Helio G80 ile 4G!

Tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonların teknik özelliklerinden de yeni detaylar ortaya çıktı. İki versiyonda da MediaTek yapımı işlemciler yer alacak. Galaxy A22 5G modeli gücünü Dimensity 700 işlemcisinden alacak. Bununla birlikte 4G‘li sürüm ise gücünü Helio G80 işlemcisinden alacak. Bilindiği üzere 5G özellikli model geçtiğimiz ay Geekbench‘e uğramıştı. Akıllı telefonun burada RAM kapasitesi ortaya çıkmıştı. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefonun 4G‘li versiyonunda da aynı durumun söz konusu olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte iki akıllı telefonun da parmak izi okuyucuları yan taraflara yerleştirilmiş. Yine iki akıllı telefon aynı batarya kapasitelerine sahip olacaklar. Galaxy A22 modelleri 5000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacaklar. Bununla birlikte akıllı telefonların 15W‘lık şarj desteğini kullanıcılarına sunacakları ortaya çıktı.

Buna rağmen 4G özellikli model 5G‘liye nazaran biraz daha kalın ve ağır. Galaxy A22 4G modeli 9 mm kalınlığa ve 205 gram ağırlığa sahip olacak. 5G‘li model ise 8.5 mm kalınlık ve 185 gram ağırlık ile piyasaya çıkacak. Bu farkın işlemcilerden dolayı böyle olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl firma bilindiği üzere Galaxy A21s ile oldukça başarılı bir dönemi geride bırakmıştı. Güney Kore devi akıllı telefonunu 2020‘nin en popüler beş cihazı arasına sokmayı başarmıştı. Bu yılda benzer hedefleri bulunan akıllı telefon üreticisi Galaxy A22 modellerinden çok şey bekliyor. Tanıtım tarihi belli olmayan akıllı telefonların bu yıl içerisinde mutlaka bizleri karşılayacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Samsung Galaxy A22 5G modeli, firmanın en ucuz 5G‘li cihazı olacak gibi gözüküyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonlarından beklediği etkiyi alacak mı merakla takip ediyor olacağız.