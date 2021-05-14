Poco M3 Pro 5G modelinin kullanacağı işlemci belli oldu!

Poco M3 Pro 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Fiyat performans açısından sevilen akıllı telefon serisinin 5G‘li versiyonu yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Tanıtımına az bir süre kala akıllı telefonun kullanacağı işlemci de belli oldu. Firma son dönemlerde pazar payı artan MediaTek yapımı bir işlemci ile piyasaya merhaba diyecek. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, Dimensity 700 işlemcisi ile hayranlarını karşılayacak. Firma haberi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerine duyurdu.

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Poco M3 Pro 5G Dimensity 700 ile piyasaya çıkacak!

Akıllı telefon piyasasında orta seviye rekabeti soluksuz bir şekilde sürüyor. Android işletim sistemli telefon üreticilerinin yer aldığı rekabette her geçen gün yeni cihazlar ortaya çıkıyor. Özellikle fiyat performans açısından önemli işler vadeden bu cihazlar sayesinde firmalar daha fazla kullanıcıya ulaşma şansını elde ediyorlar. Firmaların kendi içinde dahi rekabet oluşturduğu bu modeller sayesinde kullanıcıların ellerinde geniş bir ürün yelpazesi oluşmuş durumda. Hatta bazı firmalar hali hazırda çıkardığı modelleri alt firmaları ile yeniden düzenleyerek piyasaya sürüyorlar. Bu firmalardan biri de kuşkusuz Xiaomi. Firma Redmi ile Note 10 5G modelini piyasaya sürdü bildiğiniz üzere. Çinli teknoloji devi şimdi de hemen hemen aynı cihazı farklı bir marka ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco M3 Pro 5G için geri sayıma geçen firma, Poco vasıtasıyla cihazın kullanacağı işlemciyi de duyurdu.

#POCOM3Pro 5G features the MediaTek Dimensity 700!

A 7nm high-performance processor with more power and more efficiency!

More speed for all of your entertainment needs.#MoreSpeedMoreEverything indeed! pic.twitter.com/bq0W3WWpDK — POCO (@POCOGlobal) May 13, 2021

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Yakında tanıtımı gerçekleşecek Poco M3 Pro 5G modeli, Redmi Note 10 5G ile aynı işlemciye sahip olacak. Akıllı telefon 5G’nin orta seviyeye yaygınlaşmasıyla popülaritesi artan MediaTek yapımı bir işlemciye sahip olacak. Twitter üzerinden resmi duyuruyu yapan Poco, cihazında Dimensity 700 işlemcisine yer verecek. Pro modeliyle akıllı telefon rekabetine yeni boyut kazandırmak isteyen firma, görünüşe göre X serisine de son verecek. İlk gelen bilgilere göre Poco X3 ve X3 Pro modelleri emekliye ayrılacaklar. Seride planlanan çoğu şeyin M serisine kaydırılacağı iddia ediliyor. Firma bunu yaparken kullanıcılarına X3 Pro modelinden daha yüksek performanslı bir akıllı telefon sunmak istiyor. 19 Mayıs tarihinde tanıtımı gerçekleşecek akıllı telefon ile alakalı kesinleşen başka teknik detay ortaya çıkmadı. Bununla birlikte akıllı telefonun Redmi Note 10 5G‘ye yakın teknik özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor. Redmi Note 10 5G modeli 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkmıştı.

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Poco M3 Pro 5G farklı bir tasarım anlayışına sahip olacak!

Merakla beklenen akıllı telefon, Redmi Note 10 5G modelinden oldukça farklı bir anlayışa sahip olacak. Redmi Note 10 5G‘nin Poco markası altındaki versiyonu olacak akıllı telefon, tasarım kısmında kendine has özelliklerle gelecek. Geçtiğimiz günlerde Twitter’da cihazın olası tasarım detayları ortaya çıktı. Akıllı telefon boyutu belli olmayan delikli ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın AMOLED ekran paneline sahip olacağı iddia ediliyor. İlk paylaşılan görsellere göre akıllı telefonda bir adet ön kamera bulunmakta. Ayrıca arka tarafta da üçlü kamera kurulumunun yer alacağı iddia ediliyor. Ancak kameraların teknik özellikleri hakkında kesin bir bilgi ortaya çıkmış değil. Ön kameranın 8 MP, arkada yer alan ana kameranın da 48 MP olacağı iddia ediliyor. Poco M3 Pro 5G modeli firmanın imzasını taşıyan arka taraftaki Poco yazısına da sahip olacak. Zira M3 modelinde de arka kamera kurulumunda Poco yazısı dikkat çekiyordu. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi sensörü de yan tarafta yer alıyor.

Tasarım olarak Redmi Note 10 5G modelinden farklı olacak cihazın, batarya konusunda aynı özelliklere sahip olması beklenmekte. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 18W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Artık geri sayıma geçtiğimiz akıllı telefon 5G ile birlikte öne çıkmak isteyecek. Bununla birlikte fiyatının da merak edildiği cihaz ile alakalı ortaya çıkan başka detay henüz yok. Ayrıca tanıtıma kısa bir süre kala yeni detayların ortaya çıkması da oldukça zor. Bakalım Poco lansman ile birlikte bizlere farklı ne gibi detaylar gösterecek bekleyip göreceğiz.