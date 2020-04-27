Samsung Galaxy A21s, özellikleri ile ortaya çıktı!

Samsung, yeniden yapılandırdığı Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonlarında agresif bir politika izliyor. Markanın giriş-orta seviye özelliklere sahip yeni modeli Samsung Galaxy A21s de teknik özellikleri ile ortaya çıktı!

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Samsung Galaxy A21s, dev bataryası ile dikkatleri üzerine çekecek!

Henüz geçtiğimiz haftalarda duyurulan Samsung Galaxy A21, üç arka kameralı yapısı sayesinde iddialı bir görünüm çizmişti. Bu modelin halefi niteliğindeki Galaxy A21s ise görünüşe göre kullanıcıları fazla bekletmeyecek. Hindistan kaynaklı olarak ortaya çıkan bir sızıntı, ilginç bir şekilde Samsung Galaxy A21s modelinin teknik özelliklerini ortaya koyuyor.

Samsung’a yakın bir kaynaktan alındığı belirtilen bilgiye göre Galaxy A21s, 6.55 inçlik HD+ IPS bir ekran ile gelecek. 3 GB RAM ve 64 GB depolamanın yer alacağı telefonda üçlü arka kamera dizilimi yerini koruyacak. Ancak güncelleme sonrasında ana kamera 48 megapiksellik bir sensöre kavuşurken, yardımcı sensörler ise 8 ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

5.000 mAh kapasiteli bataryanın dikkat çektiği Galaxy A21s modelinde NFC ve parmak izi okuyucu da yer alıyor. Bu yönden cihazın rekabetçi özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Bununla beraber micro USB girişi de yüksek kapasiteli bataryanın hızlı şarj desteği bulundurmama ihtimalini akıllara getiriyor.

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri olduğu belirtilen Galaxy A21s’in ne zaman duyurulacağı ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.