Honor X10, TENAA ve MIIT’de görüntülendi!

Honor‘un X10 serisinden ilk kez dün bahsedilmişti. Bugün ise ailenin ilk üyesi olan Honor X10‘un özellikleri TENAA ve MIIT‘de görüntülendi. Telefonun sertikasyon servislerinde görüntülenmesi bize cihazın teknik özellikleri ve tasarımı hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.

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Honor X10 hangi teknik ve tasarımsal özelliklere sahip olacak?

Honor X10, Kirin 820 5G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 6.63 inçlik 2400 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD ekranı bulunacak. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera dizilimi bulunuyor. Sensörlerin piksel değerleri ve diyafram açıklıkları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Honor X10, 163.7 x 76.5 x 8.8 mm ölçülerinde olacak. Cihazın batarya tarafına geldiğimizde ise 4.200 mAh bataryaya sahip olan cihazın 22.5W değerinde kablolu hızlı şarjı bulunacak. Cihazın arka kamera dizilminin tasarımına baktığımızda arka tarafta dikdörtgen ve L şeklinde bir kamera kurulumu bulunuyor.

X10, ekran üstü bir parmak izi okuyucu yerine cihazın sağ tarafında bulunan fiziksel bir parmak izi okuyucusu bulunduruyor. Ses açıp kapatma tuşu ise bu parmak izi okuyucusunun üstünde bulunuyor. Cihazın dikkat çeken başka bir özelliği de kullandığı Kirin 820 işlemcisinin 5G‘yi destekliyor olması.

Honor X10, Honor 9X‘in halefi olacak ve aynı onun gibi 1000 CNY(130€) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Honor‘un yaklaşmakta olan Redmi 10X ile çıkabilecek karışıklığı önlemek için bu adı tercih ettiği iddia ediliyor.