Samsung Galaxy A21s modeli tanıtıldı!

Samsung Galaxy A21s, bir süredir devam eden sızıntıların sonunda resmen duyuruldu. Özellikleri itibariyle giriş-orta seviye arasında olan telefon, sınıfında kendine yer bulmaya çalışacak.

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Samsung, düzenlemiş olduğu etkinlik ile yeni akıllı telefonu Galaxy A21s’i kullanıcıların beğenisine sundu. Tanıdık bir tasarım ile karşımıza çıkan telefon, delikli bir ön kamera ve arkada yer alan parmak izi sensörünü ile birlikte geliyor.

6.5 inç HD+ AMOLED ekranla gelen Samsung Galaxy A21s modeli, sekiz çekirdekli yonga setinden güç almakta. Akıllı telefonda üç farklı (3/4/6 GB) RAM ve iki farklı (32/64GB) dahili depolama alanı bulunmakta. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli de bir bataryası bulunan Galaxy A21s, kullanıcılarına 15 watt hızlı şarj desteği sağlıyor.

Ekranın sol üst noktasında 13 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş lens, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alan dörtlü bir kamera kurulumu var.

Siyah, beyaz,mavi ve kırmızı renklerde satışa sunulacak olan Galaxy A21s’in etiket fiyatının henüz açıklanmasa da 200 euro bandında olacağı tahmin ediliyor. Son olarak söz konusu akıllı telefonun ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy A21s modelinin teknik özellikleri