MIUI 12 global sürümü, gelecek hafta beta olarak yayınlanacak!

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bazı söylentiler yaklaşmakta olan Galaxy Note 20 serisinde 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunabileceği yönündeydi. Bu söylentilerin sebebi S20 serisinde 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunması olabilir. Bununla birlikte bugün aynı kaynak bazı yeni bilgilerle geri döndü. Yenileme hızı maliyeti arttırdığı için taban Note 20 modelinde 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunmayabilir açıklamasını yaptı.

Display Supple Chain Consultants‘ın kurucusu ve CEO‘su olan Ross Young, bu söylentileri hesabından paylaştı. Ross Young‘a göre Galaxy Note 20 yüksek tazeleme hızı yerine 60 Hz ekran tazeleme hızı kullanacak. Note 20+ ise 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ross Young, bu bilgilerin Samsung tarafından onaylandığını fakat kamuoyu tepkisi tahmin edilemediği için paylaşmadıklarını belirtiyor. Taban model olan Note 20‘de hem ekran çözünürlüğünde hem de tazeleme hızında düşüş olacağı için cihazın ucuz olacağı tahmin ediliyor.

Note 20 Update – while the Note 20+ remains LTPO and 120Hz, the Note 20 will be LTPS and 60Hz. Makes sense since LTPO costs more and should appear first in premium models. You can do 120Hz with LTPS, but it consumes a lot of power. LTPO is the best implementation for 120Hz.

