Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A20s için Android 10 tabanlı OneUI 2.0 müjdesi!
Samsung‘un giriş seviye telefonu Galaxy A20s, Android 10 güncellemesi alıyor. Firma yeni güncellemeyi OneUI 2.0 ile dağıtmaya başladı.
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Android 10 tabanlı OneUI 2.0 güncellemesi
Samsung, yeni telefonu Galaxy A20s cihazını bildiğimiz üzere geçtiğimiz yıl piyasaya çıkarmıştı. Orta giriş seviye diyebileceğimiz cihaz, fiyat olarak da oldukça uygun bir şekilde bizleri karşılamakta. Android 9 ile piyasaya çıkan cihaz yeni güncellemeye kavuşuyor. Samsung, blog sayfasında yaptığı duyuru ile güncellemeyi sunarken, OneUI sürümünün de 2.0 olarak belirlendiği öğrenildi. Mart ayı güvenlik güncellemesine de sahip olan yeni sürüm OneUI 2.0 ve Android 10 versiyonlarının özelliklerine sahip bir şekilde bizleri karşılıyor. Bu özelliklerden en çarpıcısı ise tahmin edeceğiniz gibi karanlık mod. Cihazınızdan kontrol edebileceğiniz güncelleme, yaklaşık olarak 1.3 GB boyutunda. Ayarlar üzerinden sistem güncellemesini denetleyerek siz de güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.
Samsung Galaxy A20s teknik özellik olarak orta giriş seviye olarak bizleri karşılıyor. 6.5 inç değerinde HD+ ekran çözünürlüklü cihaz, Infinity-V tasarım ile bizleri karşılıyor. Qualcomm Snapdragon 450 işlemcisinden güç alan cihaz, 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Tek ön kameraya sahip cihazın kamerası, 8 MP (f/2.0) değerinde. Arka tarafta ise tam üç kamera yer alırken bunlar sırasıyla, 3 MP (f/1.8) ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Ülkemizde ortalama 1500 TL fiyata sahip olan telefon, yeni güncelleme ile birlikte artık Android 10 güncellemesine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 11, selfie kamerası ile DxOMark testinde!
Apple‘ın iPhone 11‘i, tüm dünyadaki tüketiciler tarafından oldukça iyi eleştiriler aldı. Markanın ise mevcut durumda en çok satan telefonu oldu. Bugün ise DxOMark, iPhone 11’in selfie kamerasını puanladı ve değerlendirdi.
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iPhone 11 selfie kamerası, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
iPhone 11, f/2.2 diyafram aralığına ve 23 mm odak uzunluğuna sahip 12 MP çözünürlüklü bir selfie kamerasına sahip. Bu kamera İphone 11 Pro ve Pro Max‘te bulunan kamera ile aynı özelliklerde. Cihazın selfie kamerası fotoğraf tarafında 92, video tarafında ise 90 puan alarak 91 genel puana ulaşıyor. Telefon, bu puan ile DxOMark tablosunda 13. sıraya yerleşebildi. Genel değerlendirmeye baktığımızda, fotoğraf kısmında parlak ışıkta güzel renkler, yakın mesafe çekimlerinde ayrıntıyı güzel verebilmesi ve flaşla yapılan çekimlerde pozlamayı doğru yapması öne çıkan olumlu değerlendirmelerden.
iPhone 11, bazı çekimlerde görüntüde oluşan grenlenmeler, uzak çekimlerde odağın kayması ve bokeh modunda yaşadığı bulanıklık gradyanı ile oldukça puan kaybediyor. Video kısmına gelicek olursak, dış ve iç mekanlardaki doğru pozlama, dış mekan çekimlerinde renk tonunu doğru vermesi ve oldukça stabil bir şekilde çekim yapılabilmesi yapılan pozitif yorumlardan oluyor. Fakat düşük ışıkta verdiği ayrıntı kaybı, orta ve az ışıkta düşük kare hızı olan videolar çekmesi video tarafında puanın düşmesine neden olan etkenlerden.
Yazılım güncellemeleri ile bu sorunların bazıları çözülebilir durumda. Geçtiğimiz günlerde iOS 13.2 ile bazı kamera sorunları çözülmüştü.iPhone 11 çok kötü bir puan almasa da ön kamera tarafındaki yarışta biraz geri kalmış gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
200 dolardan ucuz telefonlar için gözetim uygulaması geldi!
Bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, fiyatı 200 dolardan ucuz telefonların ithalatı zorlaştırılacak ve gözetim uygulamasına geçilecek. Alınan bu karar kapsamında, vatandaşlar yurt dışından bir telefon veya telsizli bir cihaz getirdiklerinde artık cihazın sahip olduğu fiyat etiketinden değil, devletin belirlediği bedel üzerinde vergi ödeyecek.
Muhtemelen yurt dışından cihaz getirme oranını ciddi oranda düşürmek isteyen yetkililer, uzun süredir bu amaç doğrultusunda yeni kararlar alıyordu. Yine bu doğrultuda artık, kişiler yurt dışı kaynaklı bir telefon getirdiklerinde gözetim uygulamasına tabi tutulacak.
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Gözetim uygulaması nedir
Yurt dışından bir ürün getiren vatandaşlar normalde ürünün fiyat etiketine göre vergi veriyorlardı. Bugün itibariyle, ucuz fiyatlı değerlendirilebilecek olan 200 dolar altı modeller için, artık devletin belirlediği miktarda vergiler yansıyacak. Yurt dışından bir telefon getirmeyi isteyen vatandaşlar, bundan sonra Ticaret Bakanlığı onaylı bir Gözetim Belgesi almak zorunda kalacak. Belge ile birlikte bir cihaz amaçlayan kişiler, ilgili gümrük idaresine bu belgeyi ibraz etmek zorunda olacaklar. Belgeye sahip olmayan ürünlerin ülkemize giriş yapması ise mümkün olmayacak.
Gözetim belgesini temin etmek için vatandaşlar, e-Devlet veya Ticaret Bakanlığına ait internet sitesi aracılığıyla bir başvuruda bulunabilecek. Elde edilen Gözetim Belgesi’nin geçerlilik süresi 6 ay ile sınırlandırılacak. Mevcut düzenleme 08 mayıs itibariyle yürürlüğe girmiş durumda ve bugünden sonra 200 dolar altı bir telefon hedefleyen vatandaşlar yeni tip vergilerle karşılaşacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 5G Speed Edition, 11 Mayıs’ta gelecek!
Redmi, Aralık ayında K30 ve K30 5G‘yi tanıtmıştı. Daha sonrasında Snapdragon 865 SoC ile birlikte Mart ayında K30 Pro ve K30 Pro Zoom‘u tanıttı. Bugün şirket, 11 Mayıs‘ta Redmi K30 5G Speed Edition olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıtacağını açıkladı. Etkinlik Çin saatiyle 14:00‘da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.
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Redmi K30 5G Speed Edition ile ilgili neler biliyoruz?
K30 5G Speed Edition ile ilgili herhangi bir teknik özelliğe sahip değiliz. Ancak Weibo‘da şirket tarafından paylaşılan postere göre, akıllı telefonun iki selfie kamerası bulunacak. Ayrıca ekranın ön kamera tasarımı sağ üst tarafta nokta delik şeklinde olacak. Ortaya çıkan resim ayrıca, K30 5G Speed Edition‘un JD.com üzerinden satılacağını gösteriyor. Çinli e-ticaret sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre ise cihazın 64 MP çözünürlüklü ana kamerası, 8 MP ultra geniş açılı kamerası ve 5 MP değerinde makro kamerası bulunacak.
Redmi K30 5G Speed Edition, ortaya çıkan listeye göre 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip 6.67 inçlik LCD ekran ile gelecek. Ayrıca cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Listede dikkat çeken bir başka şey ise cihazın Snapdragon 768G isimli bir işlemciye sahip olduğunun yazılması. Bunun bir yazım hatası mı yoksa yeni bir işlemci mi olduğu henüz bilinmiyor.
Redmi‘nin en ucuz 5G telefon olmasını hedeflediği K30i, 11 Mayıs‘ta bu telefon ile tanıtılabilir. Lansman tarihine kadar K30 5G Speed Edition ve K30i hakkında daha çok şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.