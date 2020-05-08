2020 ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar belli oldu

2020 yılının ilk çeyreği, akıllı telefonlar için şimdiye kadar görülen en kötü çeyrek oldu. Ancak yeni veriler, bize dönemin en çok tercih edilen akıllı telefon modellerini gösterdi. Canalys adlı araştırma şirketinin raporuna göre, dünya çapında 2020 yılının ilk çeyreği baz alındığında, şampiyon Apple’ın iPhone 11 modeli oldu. İkinci sırada ise sadece dünyada değil, ülkemizde de büyük ses getiren ve çılgın satış rakamları yakalayan Redmi Note 8 modeli bulunuyor.

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Listede Samsung’a ait dört adet cihaz görülürken, üç cihaz ile ardından Apple ve Xiaomi markaları geliyor. Gelecek çeyrekte, Apple’ın 2020 model iPhone SE ile listeye bir model daha eklemesi bekleniyor. Verileri sunan Canalys’e göre, 2020 Q1’in en iyi Android telefonu 140-200$ arası fiyatı ve özellikleriyle Redmi Note 8 modeli olarak görülüyor. Bütçe dostu Redmi Note 8 serisinin üç cihaz ile listeye giriş yapması, kullanıcıların uygun fiyatlı telefonlara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.



Tüm bunlara ek olarak Xiaomi’nin, Avrupa bölgesi göz önüne alındığında, İspanya’da birinci, İtalya’da üçüncü ve Fransa’da en çok satan dördüncü marka olması dikkat çekiyor. Xiaomi’nin uygun fiyat politikasıyla, en yüksek alım gücüne sahip olan bölgelerden biri olan Avrupa’da bu başarıyı yakalaması epey garip.