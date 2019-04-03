Samsung Galaxy A20e özellikleri sızdırıldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un yeni orta segment telefonu Samsung Galaxy A20e temel özellikleriyle beraber FCC raporlarıyla ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A20e özellikleri

Samsung‘un 10 Nisan’da duyurması beklenen yeni orta seviye modeli Galaxy A20e‘nin 5.8 inç boyutunda görece küçük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefon ekranına yakışır büyüklükte 3000 mAh‘lık bir bataryayla gelecek. Geçtiğimiz günlerde kılıf modelleri sızdırılan Galaxy A20e‘nin abisi Galaxy A20‘ye benzer tasarım hatlarına sahip olması bekleniyor.

Telefon gücünü Samsung‘un yeni 10 nanometre teknolojisiyle ürettiği sekiz çekirdekli Exynos 7885 işlemcisinden alacak. Bu işlemci 3 GB RAM‘le desteklenecek. Android Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan cihazın ne kadar dahili hafızaya sahip olacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.