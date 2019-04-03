Samsung Galaxy S10 ailesi yeni bir güncelleme aldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S10 ailesi kamera ve parmak izi tanıma performansını artıracak yeni bir güncelleme aldı.

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Samsung Galaxy S10 güncellemesi neleri içeriyor?

Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e modellerine gelen bu güncelleme şu konularda iyileştirmeler vaadediyor;

– Daha dengeli ve stabil bir kamera uygulaması.

– Geliştirilmiş kablosuz şarj paylaşım performansı (Wireless PowerShare). – Daha başarılı ve kararlı parmak izi tanıma performansı. – Ve son olarak güncellemeyle Bixby tuşuna basıldığında hangi uygulamanın veya işlevin çalışacağını belirleme özelliği eklendi.

Pek çok önemli konuda yapılan bu güncellemeler kullanıcıların telefon kullanma deneyimlerini pozitif etkileyecek gibi görünüyor. Bu güncelleme hakkındaki daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://doc.samsungmobile.com/SM-G970F/TUR/doc.html