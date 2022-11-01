Samsung’un A serisi özellikle fiyatından dolayı ülkemizde çok satan bir seri. Bugün gelen bir bilgiye göre Samsung, A x4 serisinin üzerinde çalışıyor. Elimizde Samsung Galaxy A14 4G ile ilgili bazı bilgiler var.

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Samsung, yeni cihazını önümüzdeki haftalarda tüm dünyada görücüye çıkarabilir. Telefon, listede SM-A145P model numarası ile tanımlanıyor. Samsung Galaxy A14 4G’nin MediaTek Hello G80 SoC tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Biraz eski olmasına rağmen, düşük maliyetli 4G yonga seti hala takdire şayan bir performans sergiliyor.

Geekbench’teki liste, işlemci bilgilerine ek olarak Samsung telefonun RAM ve yazılım özelliklerini de gözler önüne seriyor. Samsung Galaxy A14 4G’nin MediaTek Hello G80 yonga setine 4 GB RAM eşlik edecek. Bunun yanı sıra cihazın 6GB RAM’li bir versiyonu da olabilir. Kesin olmamakla birlikte dahili depolama seçeneklerinin de 64 GB’tan başlayacağı düşünülüyor. İşletim sistemine gelecek olursak, cihaz Android 13 tabanlı One UI çalıştıracak.

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