Yaklaşan Samsung Galaxy A14 akıllı telefonunun tasarımı, lansman öncesinde sızdırılan görsellerle ortaya çıktı. Telefonun 2023 yılının başlarında küresel pazarlara ulaşacağı bildirilmişti. Samsung, birden fazla bölgede farklı isimlerle çeşitli A serisi telefonları piyasaya sürecek.

İçindekiler Samsung Galaxy A14 Cihazının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy A14 Cihazının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Görüntüleri sızdırılan cihaz, Galaxy A13 halefi olarak Galaxy A14 takma adını taşıyacak. Özellikle, Samsung yakında Galaxy A14’ün piyasaya çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama yapabilir. Yaklaşmakta olan Galaxy A14’ün resmi tasarım renderları, Sudhanshu Ambhore adlı yazar tarafından paylaşıldı.

Samsung Galaxy A14, Asya pazarı başta olmak üzere çeşitli pazarlarda piyasaya sürülecek. MySmartPrice tarafından yayınlanan bir rapora göre, Yeni canavar dünya genelinde 180-200 dolar civarında satılacak. Galaxy A14, sızdırılan tasarım renderlarında düz çerçeve tasarımını benimsemiş görünüyor. Ayrıca, arka panelde üç adet hafif çıkıntılı bir kamera modülü yer alıyor. Kamera kurulumunun yanında bir LED flaş modülü var.

Ayrıca, ekranda selfie kamerası için bir su damlası çentiği bulunuyor. Ekranın etrafındaki çerçeveler ince, ancak telefonun kalın bir çenesi var. Ayrıca, sağ kenar ses ve güç düğmelerini barındırıyor. Telefonda güç düğmesi muhtemelen parmak izi tarayıcısı olarak da kullanılacak. 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası ise alt kısımda yer alıyor. Galaxy A14’ün birden fazla renk seçeneğiyle gelmesi muhtemel. Ancak, renderlar telefonun sadece Yeşil renk varyantını gösteriyor.

Şu anda şirketin yeni amiral gemisi Galaxy S23 için çok fazla heyecan. Serinin 2023’ün başlarında piyasaya çıkacağı bildiriliyor. Samsung’un Galaxy A14’ü de aynı tarihlerde duyurması muhtemel. Gelişmeler için takipte kalın.

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