Dünyaca ünlü teknoloji devi Samsung, akıllı telefon serilerine yeni yazılımını dağıtmaya devam ediyor. Şirket şu anda geniş akıllı telefon ve tablet portföyünü Android 13 ile güncellemekle meşgul. Marka, Android tabanlı One UI 5’in kararlı bir sürümünü orta sınıf, amiral gemisi ve ekonomik cihazlarının önemli bir kısmı için zaten yayınladı. En son gelişmelere göre, Koreli cep telefonu üreticisi Android 13 güncellemesini Samsung Galaxy A13 cihazlarına doğru genişletiyor. Yeni yazılım uygun fiyatlı akıllı telefon için ilk büyük yazılım güncellemesi olacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Samsung Galaxy A13, İlk Büyük One UI 5 Güncellemesini Aldı

Galaxy A13 için One UI 5 güncellemesi A135FXXU2BVL2 firmware sürümü ile kullanıma sunuluyor. Yeni güncelleme, tüm yeni Android 13 özelliklerinin yanı sıra birçok güvenlik açığını düzelten Kasım 2022 yamasını da içeriyor. Şu ana kadar, yazılım Ermenistan, Azerbaycan, Hırvatistan, Fransa, Gürcistan, Almanya, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere birçok Asya ve Avrupa ülkesinde yayıldı. Yine her zamanki gibi Samsung güncellemeleri gruplar halinde yayınlıyor. Bu nedenle güncellemenin her birime ulaşması birkaç gün sürebilir. Galaxy A13 sahibiyseniz ve yukarıda belirtilen ülkelerde ikamet ediyorsanız, Ayarlar’a gidip “Yazılım Güncelleme” seçeneği ile güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Android 13 tabanlı güncelleme birçok yeni özellik ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. Kullanıcı arayüzünde genişletilmiş renk paleti özelliği, daha büyük bildirim simgeleri ve bildirimler alanında daha iyi bulanıklaştırma efektleri gibi bazı küçük değişiklikler de mevcut. Yazılım ayrıca daha fazla hızlı ayar geçişi, Yığılmış Widget’lar ve geliştirilmiş kilit ekranı özelleştirmesi içeriyor. Hatırlatmak gerekirse, Samsung Galaxy A13 bu yılın başlarında Mart ayında sekiz çekirdekli Exynos 850 işlemci ile piyasaya sürüldü. Cihaz, Corning Gorilla glass 5 korumalı 6,6 inç LCD bir ekrana sahip. Telefonun arka tarafında 50MP birincil sensör, 5MP ultra geniş lens ve 2MP makro ve derinlik sensörleri ile dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. A13 gibi bütçe dostu diğer telefonlara da One UI 5 güncellemelerinin gelmesini bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy M, F Serisi Telefonlar One UI 5.0 Güncellemesi Aldı