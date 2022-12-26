Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 13 tabanlı OneUI 5.0 güncellemesini birkaç cihaza daha sundu.

Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli teknoloji devi, Samsung Galaxy A71 5G, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Tab S7 Fe, Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy A12 Nacho gibi orta segment ve alt segment cihazlarına da Android 13 tabanlı OneUI 5.0 güncellemesini vermişti.

Şirket yeni bir basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasında Samsung Galaxy M53, Samsung Galaxy M52 5G, Samsung Galaxy M33, Samsung Galaxy M32 5G, Samsung Galaxy M32 ve Samsung Galaxy M13 5G için yeni güncellemenin yayınlandığını söyledi.