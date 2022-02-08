Samsung Galaxy A13 4G, Bluetooth SIG sertifikasyon sürecini tamamladı

Samsung Galaxy A13 4G akıllı telefonunu Bluetooth SIG sertifikasyon sürecini tamamladı. Bütçe dostu cihaz, giriş seviyesi özellikler ile geliyor. Telefon, aralık ayında Geekbench benchmark veri tabanında görülmüştü ve bu sayede temek teknik özellikleri ortaya çıkmıştı. Samsung, Aralık 2021’de de Galaxy A13 5G’yi tanıtmıştı. Galaxy A13’ün bir de 4G modelinin geleceği biliniyordu.

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Samsung Galaxy A13 4G, Bluetooth 5.0 ile geliyor

MySmartPrice raporuna göre Galaxy A13 4G, SM-A135F/DSN model numarası ile Bluetooth SIG sertifika veri tabanında görüldü. Liste, cihazın Bluetooth 5.0 ile geleceğini doğrulamış oldu. Geekbench’de ortaya çıkan teknik özelliklerine göre Galaxy A13 4G, 2.0 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli Exynos 850 SoC tarafından desteklenecek. Ayrıca 3GB RAM varyantında perakende satışa sunulacak. Tabi ki firma telefonu farklı RAM ve depolama seçenekleri ile piyasaya sürecektir. İşletim sistemi tarafında ise Android 12 tabanlı OneUI 4.0 barındıracak.

Galaxy A13 4G görüntüsü daha önce sızdırılmıştı. Buna göre A13 4G, dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ek olarak USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı sunacak. Cihazın parmak izi sensörü ise yan tarafta olacak.

Galaxy A13’ün geçtiğimiz aralık ayında piyasaya çıkan 5G modeli, MediaTek Dimensity 700 işlemcisi ile çalışıyor. Bunun yanında 1600 x 720 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç LCD panele sahip. A13 5G, 15W hızda şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile piyasaya çıkmıştı.