Samsung Galaxy A10s resmen tanıtıldı!

Samsung Galaxy A10s modeli resmen tanıtıldı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Giriş seviye akıllı telefon, 4,000 mAh pille gelecek.

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Samsung Galaxy A10s özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta ve giriş düzey akıllı telefon pazarında Çinli rakipleri tarafından sarsılan tahtını korumak için bu yıl Galaxy A serisini genişletmişti. Ailenin en uygun fiyatlı üyesi Galaxy A10‘un yenilenmiş versiyonu Galaxy A10s, resmen tanıtıldı ve özellikleri açıklandı.

Telefon; 6.2 inç boyutunda HD+ çözünürlükte (720 x 1,520 piksel), Infinity-V çentik tasarımlı, LCD bir ekrana sahip. 2 GB RAM‘li akıllı telefon, 32 GB dahili hafızayla geliyor. Cihazın hafızası microSD kartla da genişletilebilecek. Samsung Galaxy A10s, gücünü Samsung üretimi sekiz çekirdekli Exynos 7884 işlemcisinden alıyor.

Telefonun arkasında ikili kamera kurulumuna (13 MP (f/1.8) ana kamera ve 2 MP (f/2.4) derinlik sensörü) yer verilmiş. Cihazın ön kamerası ise 8 MP çözünürlükte ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Galaxy A10s; 4,000 mAh büyüklüğünde, mütevazı teknik özelliklerine göre bir hayli iddialı bir bataryayla geliyor.

Mavi, yeşil, kırmızı ve siyah renkleriyle satışa sunulacak olan akıllı telefonun fiyat etiketi ise $130 civarında olacak.