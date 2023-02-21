Apple’ın Araba Anahtarı özelliği ilk olarak 2020’nin Temmuz ayında iPhone’unuzdaki Cüzdan uygulamasını kullanarak arabanızın kilidini açmanın bir yolu olarak duyurulmuştu. Ancak bu özellik kullanılabilirlik açısından sınırlıydı ve ancak yakın zamanda belirli BMW otomobillerinin ötesine geçti. Şirketin Araç Anahtarı benimseme hızını artırdığının bir işareti olabilecek Apple, bu hafta App Store’da yeni bir “Araba Anahtarları Testleri” uygulaması başlattı.

Yeni Araba Anahtarı Testleri uygulaması bugün App Store‘a eklendi. Uygulama Apple’ın geliştirici hesabı altında dağıtılıyor. Ancak şu anda App Store listesinde yer almıyor. Bu, App Store araması veya Apple’ın hesap sayfası aracılığıyla değil, yalnızca doğrudan bir bağlantı aracılığıyla erişebileceğiniz anlamına geliyor. Uygulamayı buradan indirebileceğinizi belirtelim.

Uygulama, otomobil üreticilerinin Apple’ın Araba Anahtarı özelliğiyle entegrasyonu test etmeleri için geliştirilmiş Apple, uygulamanın bu şirketlerin Made-For-iPhone programı aracılığıyla Araç Anahtarını benimseme sertifikasyon süreci için gereksinimleri “test etmelerine ve doğrulamalarına” izin verdiğini söylüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Apple; “Yalnızca MFi Lisans Sahipleri tarafından kullanım içindir. Apple dijital araç anahtarları teknolojisini içeren geliştirdiğiniz araçların sertifikasyon süreci için bağlantı, performans ve diğer temel gereksinimleri test etmek ve doğrulamak için Araba Anahtarları Testleri uygulamasını kullanın. Araba Anahtarları sertifikası hakkında daha fazla bilgi için mfi.apple.com adresindeki MFi Portalını ziyaret edin.” ifadelerini kullandı.

Apple’ın geçmişte bu uygulamayı doğrudan araç anahtarı ortaklarına özel olarak dağıtıyor olması muhtemel görünüyor. Uygulamayı App Store’a eklemek bu süreci basitleştirir ve uygulamanın test ortaklarına dağıtılmasını kolaylaştıracak.

İdeal olarak bu, Apple’ın Araba Anahtarının benimsenmesini hızlandırmak ve özelliği yeni otomobillere ve diğer üreticilere genişletmek istediği anlamına gelir. Bu özellik şu anda belirli BMW, Hyundai ve Kia otomobilleriyle sınırlıdır.

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Araba Anahtarı, Cüzdan uygulaması için en çok oyun değiştiren özelliklerden biri olma potansiyeline sahip. NFC aracılığıyla çalışır ve yalnızca arabanızın kilidini açmak için değil, aynı zamanda arabayı çalıştırmak, araba anahtarlarını diğer insanlarla paylaşmak ve daha fazlası için de kullanılabilir.