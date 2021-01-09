Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A02s Satışa Sunuldu!
Samsung’un uygun fiyatlı modeli Samsung Galaxy A02s satışa sunuldu. Kasım’da tanıtılan Galaxy A02s, sudan ucuz fiyatı ile satışta.
Samsung‘un yeni alt segment modeli sonunda satışa sunuldu. Uygun fiyatlı modeller arasında zirveyi temsil eden modellerden birisi olan Samsung Galaxy A02s, sonunda satışa sunuldu. Kasım 2020’de duyurulan Galaxy A02s, bu hafta satışa sunuldu. Şimdilik ABD‘ye giden Galaxy A02s, daha sonra sırayla diğer ülkelere de ulaşacak.
Samsung‘un sudan ucuz fiyatı ile satışa sunduğu Galaxy A02s, biraz geç olsa da satışa sunuldu. Snapdragon işlemcili bir akıllı telefona göre uygun fiyat sunan Galaxy A02s, bu nedenle yoğun ilgi görüyor. Şimdi gelin Galaxy A02s’in fiyatına ve özelliklerine göz atalım.
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Galaxy A02s’in özellikleri!
Üzerinde 6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüğünde IPS dokunmatik ekran taşıyan Galaxy A02s, yine ön kısmında 5MP‘lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Arka kısmında üçlü kamera grubuna yer veren Galaxy A02s, 13MP‘lik ana kamerasının yanında iki adet 2MP’lik kamerayı daha barındırıyor.
Performansını Snapdragon 450 yonga setinden alan Galaxy A02s, bu işlemciyi 3GB ve 4GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Galaxy A02s, 5000mAh‘lik bataryasını 15W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkan Samsung Galaxy A02s, şu anda ABD’de satışta.
Galaxy A02s’in fiyatı!
Başta da dediğimiz gibi uygun fiyatı ile dikkat çeken Samsung Galaxy A02s, Avrupa’da 150 Euro’ya satılacak. Cihazın ABD fiyatının ise 149 Dolar veya daha ucuz olması bekleniyor. Yani yaklaşık 1000-1300 TL gibi bir fiyat etiketine sahip.
Samsung Galaxy A02s, firmanın uygun fiyatlı modeli olmasına rağmen gerek tasarımı, gerek üçlü arka kamerası ile orta segment özellikleri taşıyor. Bakalım Samsung, bu cihazda nasıl bir satış rakamı yakalayacak. Sizce Samsung gelecekte alt segment modellere daha yüksek özellikler ekleyecek mi?
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Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Play 2021 modeli duyuruldu
Motorola, G serisinin yeni üyesi Moto G Play 2021 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu serinin en düşük performanslı model olmasına rağmen uygun fiyatı ve güçlü bataryasıyla dikkat oldukça dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan teknoloji şirketi, Moto G Power 2021, Moto G Play 2021 ve Moto G Stylus 2021 modellerini resmen duyurdu.
Tanıtılan üç yeni telefon arasında en düşük özelliklere sahip olan Moto G Play 2021, arkada 13 MP‘lik bir ana kamera, 2 MP‘lik derinlik sensörü olan ikili bir kamera tasarımı ile geliyor. Ön tarafında ise 5 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor. Kameranın hemen altında ise bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.
Gücünü Snapdragon 460 yonga setinden alacak Motorola Moto G Play 2021, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı özelliklerine sahip olacak. Android 10 ile alıcılarının karşısına çıkacak olan Motorola’nın yeni akıllı telefonu, 5000 mAh’lık bir batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Son olarak cihaz, 170 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Motorola Moto G Play 2021 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP (f/1,7) geniş açılı ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü
- Ön Kamera: 5 MP (f/2,2)
- Batarya: 5.000 mAh,
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Misty Blue ve Flash Gray
- Boyutlar: 166,6 x 76 x 9,4 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Fiyat: 170 dolar
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Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Power 2021 modeli duyuruldu
Motorola, G serisinin yeni üyesi Moto G Power 2021 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu serinin ortanca modeli olarak karşımıza çıkıyor.
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Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan teknoloji şirketi, Moto G Power 2021, Moto G Play 2021 ve Moto G Stylus 2021 modellerini resmen duyurdu.
Söz konusu model kamera konusunda arka kısmında 3 kameradan oluşan kare şeklindeki bir kamera kurulumuyla bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumu, 48 MP’lik geniş açılı ana kameraya, 2 MP‘lik derinlik sensörüne ve 2 MP‘lik makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön tarafında ise 8MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Gücünü Snapdragon 662 yonga setinden alacak Motorola Moto G Power 2021, 3GB/ 4GB RAM ve 32GB/ 64GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Telefon ayrıca 15 W’lık hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh’lık bir batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Son olarak cihaz, 200 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Motorola Moto G Power 2021 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,6 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
- RAM: 3/4 GB
- Depolama: 32/64 GB
- Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) geniş açılı ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü, 2 MP (f/2,4) makro kamera
- Ön Kamera: 8 MP (f/2,0)
- Batarya: 5.000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Flash Gray, Polar Silver, Glowing Blue
- Boyutlar: 165,3 x 76 x 9,5 mm
- Ağırlık: 207 gram
- Fiyat: 200 dolar
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32’nin tasarımı ortaya çıktı!
Samsung’un ismi son dönemde sürekli yeni Galaxy S21 ailesiyle gündeme geliyor. Fakat firmanın tek çalışması bu modelden ibaret değil. Çünkü firma, Galaxy A32 adlı bir yeni modeli de geliştirmeye devam ediyor. A32, Samsung’un en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu olacak olmasıyla da oldukça önemli bir model.
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2 gün önce Samsung’un destek sitesi üzerinde bilgileri girilen Galaxy A32’nin bugün de dijital tasarımları yani renderları ortaya çıktı. Bu yeni renderların doğruluk oranının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Kaynak ise son derece güvenilir bir kaynak olan WinFuture.de sitesi. Bu renderlarla birlikte cihazın renk seçeneklerini de şimdiden görmüş oluyoruz.
Görüntüleri incelediğimizde, Galaxy A32 tasarımının oldukça şık ve göz yormayan bir şekilde olduğunu görüyoruz. Yani cihazın arka kısmında her şeyin derli toplu olduğunu söyleyebiliriz. Kameraların çıkıntısının da minimum seviyede olduğu ve neredeyse arka yüzey ile birebir şekilde tasarlandığı fark ediliyor.
Ayrıca Galaxy A32’nin A52 ve A72 adlı daha üst modelleri de ilerleyen zamanlarda piyasaya çıkacak. Bu adlandırma sistemini de zaten A21, A51 ve A71 gibi modellerden biliyoruz. Bir başka bilgi daha vermek gerekirse bu yeni üç modelin 5G’li olmasına ek olarak, 4G’li versiyonlarının da sunulacağını söylemeliyiz. Samsung’un buradaki amacı ise daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlamak.
Galaxy A32 özellikleri nasıl olacak?
Söylenenlere göre Galaxy A32, 6.5 inç’lik LCD bir ekran ile gelecek ve bu ekran, ön kameradan dolayı damla çentikli olacak. Yani A Serisi’nde genelde gördüğümüz nokta şeklindeki ön kameranın şekli biraz değişiyor. İşin ilginç tarafı ise parmak izi sensörünün cihazın yan tarafında bulunacağının söylenmesi.
Donanım anlamında ise cihazda MediaTek Dimensity 720 SoC (işlemci), entegre 5G modem (6-GHz aşağısı network desteği), 48 megapiksel ana kamera, ultra geniş açı kamera sensörü, 2 adet makro veya derinlik sensörü gibi şeylerin bulunacağı belirtiliyor. Cihazın belirtilen RAM miktarı 4GB iken, dahili hafızasının da 128 GB olacağı söyleniyor. Cihazın çıkış tarihi, fiyatı gibi tüm bilgiler belirsiz fakat yakın zamanda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.
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