Samsung’un uygun fiyatlı modeli Samsung Galaxy A02s satışa sunuldu. Kasım’da tanıtılan Galaxy A02s, sudan ucuz fiyatı ile satışta.

Samsung‘un yeni alt segment modeli sonunda satışa sunuldu. Uygun fiyatlı modeller arasında zirveyi temsil eden modellerden birisi olan Samsung Galaxy A02s, sonunda satışa sunuldu. Kasım 2020’de duyurulan Galaxy A02s, bu hafta satışa sunuldu. Şimdilik ABD‘ye giden Galaxy A02s, daha sonra sırayla diğer ülkelere de ulaşacak.

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Samsung‘un sudan ucuz fiyatı ile satışa sunduğu Galaxy A02s, biraz geç olsa da satışa sunuldu. Snapdragon işlemcili bir akıllı telefona göre uygun fiyat sunan Galaxy A02s, bu nedenle yoğun ilgi görüyor. Şimdi gelin Galaxy A02s’in fiyatına ve özelliklerine göz atalım.

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Galaxy A02s’in özellikleri!

Üzerinde 6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüğünde IPS dokunmatik ekran taşıyan Galaxy A02s, yine ön kısmında 5MP‘lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Arka kısmında üçlü kamera grubuna yer veren Galaxy A02s, 13MP‘lik ana kamerasının yanında iki adet 2MP’lik kamerayı daha barındırıyor.

Performansını Snapdragon 450 yonga setinden alan Galaxy A02s, bu işlemciyi 3GB ve 4GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Galaxy A02s, 5000mAh‘lik bataryasını 15W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkan Samsung Galaxy A02s, şu anda ABD’de satışta.

Galaxy A02s’in fiyatı!

Başta da dediğimiz gibi uygun fiyatı ile dikkat çeken Samsung Galaxy A02s, Avrupa’da 150 Euro’ya satılacak. Cihazın ABD fiyatının ise 149 Dolar veya daha ucuz olması bekleniyor. Yani yaklaşık 1000-1300 TL gibi bir fiyat etiketine sahip.

Samsung Galaxy A02s, firmanın uygun fiyatlı modeli olmasına rağmen gerek tasarımı, gerek üçlü arka kamerası ile orta segment özellikleri taşıyor. Bakalım Samsung, bu cihazda nasıl bir satış rakamı yakalayacak. Sizce Samsung gelecekte alt segment modellere daha yüksek özellikler ekleyecek mi?

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