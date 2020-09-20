Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A02, Geekbench’te görüntülendi!
Geçtiğimiz yıl Samsung, Galaxy akıllı telefon serisini Galaxy A ve M serileri ile tam anlamıyla yeniden icat ederek kullanıcılara sundu. Bu seriler, amiral gemilerinde bulunan bazı özellikleri orta ve alt segmente getirerek piyasada yer edindi. Bu yıl şirket Galaxy A01 ile birlikte bu telefonlara erişilebilirliği genişletmek için bir adım daha attı. Bu telefon, Samsung ekosistemine girebilmek için en uygun modellerden biri oldu.
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Samsung Galaxy A02, Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Galaxy A01‘in ardından şirket, Samsung Galaxy A02 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün yeni cihazın bazı teknik özellikleri ve performans skorları Geekbench‘te görüntülendi. Galaxy A02, SM-A025F model numarası ile kıyaslama platformundan geçti. Geekbench listesine göre bu telefon 1,8 GHz Qualcomm yonga setine sahip olacak. Bu yonga setinin 2018 yılına ait Snapdragon 450 yonga seti olma ihtimali yüksek görünüyor. Yonga seti sekiz adet Cortex-A53 çekirdeği içeriyor. Çıktığı dönemde Snapdragon 4xx serisine ait 14 nm üretim sürecinden geçen ilk yonga seti olmuştu.
Snapdragon 450, temel kullanım için yeterli bir yonga setidir. Fakat RAM miktarı konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil. Cihazın 2 GB RAM‘i bulunacak ve bu günümüzde telefonu zorlayabilecek bir miktardır. Kasım ayından itibaren tüm 2 GB RAM içeren telefonlar Android Go ile geleceği için bu telefonun daha erken çıkması bekleniyor. Galaxy A02, Geekbench 4.2.0‘a göre tekli çekirdekte “744“, çoklu çekirdekte ise “3887” skor alıyor. Geekbench skorları Galaxy A01 ile benzerlik gösterse de daha güçlü bir telefon olacağı kesin.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi’nin 108 MP kameralı telefonu ortaya çıktı!
Şu sıralar Mi 10T serisi üzerine çalıştığı bilinen Xiaomi, perde arkasında yeni telefonlar geliştirmeye devam ediyor. Xiaomi’nin 108 MP çözünürlüklü arka kameraya sahip olduğu belirtilen yeni modeli, markanın kamera performansına odaklanan en ucuz akıllı telefonu olacak!
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Xiaomi’nin gizemli telefonu fiyat/performansa oynuyor!
Sertifikasyon sürecinde ortaya çıkan iki telefon, şimdilik Gaugin ve Gaugin Pro kod adlarıyla isimlendiriliyor. Telefonların özellikleriyle ilgili ise çok az bilgi bulunuyor. 5G şebeke desteği olduğu görülen telefonlardan Gaugin, 64 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera sensörüne sahip olacak. Gaugin Pro’nun arka kamera paketine ise 108 megapiksel çözünürlüklü sensör liderlik edecek. Yani telefonların kamera odaklı yapısıyla dikkat çekmeye çalışacağı görülüyor.
Daha önce Xiaomi Mi 10, Mi Note 10 ve Mi CC9 serilerinde 108 megapiksellik Samsung ISOCELL kamera sensörüne yer verilmişti. Xiaomi’nin aynı çözünürlükte arka kamera sensörü kullanacağı bir diğer model de önümüzdeki günlerde duyuracağı Mi 10T Pro olacak. “Gaugin Pro” olarak adlandırılan telefon ise daha çok bütçe sınıfına odaklanacağı için bu modellerden farklı bir çizgide ilerleyecek. Hatta bazı kaynaklara göre, bu durumdan ötürü iki telefonun Redmi markası altında konumlandırılacağı da iddia ediliyor.
Xiaomi Gaugin ve Gaugin Pro ile ilgili daha fazla detayın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Dolayısıyla gizemli telefonların teknik detayları hakkında konuşmak için şimdilik çok erken olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro, iki yeni renk seçeneğiyle geliyor!
iPhone X serisi sonrasında alt modeller haricinde görmediğimiz ‘kırmızı’ renk seçeneği, iPhone 12 Pro modelleri ile geri geliyor. Yalnızca Pro modellerinde sunulacak ‘kırmızı’ renk haricinde ‘lacivert’ renk seçeneği de bulunacak.
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iPhone X serisi sonrasında Product RED’li XR ve SE versiyonları haricinde ana modellerde bulunmayan kırmızı renk seçeneği, söylentilere göre iPhone 12 Pro modelleri ile kullanıcılara sunulacak. Yalnızca Pro modellerde bulunması beklenen kırmızı renk haricinde bir de lacivert renk seçeneği yer alacak.
Kırmızı renk seçeneği, Watch 6 ile benzer
Apple’ın geçtiğimiz günlerde ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında tanıtmış olduğu Watch 6 serisinde de kırmızı renk seçeneği bulunuyordu. Analistlere göre Watch 6’da yer alan kırmızı renk seçeneği benzer olarak iPhone 12 Pro modellerinde de bulunacak. Saatini ve telefonunu aynı renkte görmekten hoşlanan ve bunları kombinlemek isteyen birçok kullanıcı için Apple ürünlerindeki kırmızı renk, güzel bir seçenek olacak.
Tasarımda iPhone 4 esinlenmesi ile nostalji yaşatacak
Sızdırılan birçok görsel ve verilere göre yeni iPhone serisi, iPhone 4’ten ilham alınarak tasarlanmışa benziyor. Daha keskin çerçeve hatları bulunacak olan iPhone 12 ailesi, kullanıcılarına biraz nostalji yaşatabilir. iPhone 12 serisi, arka kısımdaki kare çerçeve içerisinde bulunmaya devam edecek kameralarla beraber selefinden tasarımsal olarak çok da fazla ayrım göstermeyecek. Apple genellikle ana tasarım değişikliklerini iki modelde bir gerçekleştiriyor.
iPhone 12, 5G modemle gelen ilk iPhone olacak
Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde iPad Air 4 ile tanıtımını gerçekleştirdiği, 5nm üretim sürecinden çıkan A14 Bionic, yeni nesil iPhone’larda da kullanılacak. Oldukça performanslı olan işlemci, harici 5G modemi de cihazın bünyesinde bulundurarak 5G teknolojisini destekleyen ilk iPhone modeline güç verecek.
Söylentilere göre bu sene 120Hz tazeleme hızındaki ekranları pas geçen şirket, OLED panelleri baz modellerde de kullanıcılara sunabilir. En düşük konfigürasyonlu iPhone 12 modelinin 649$, iPhone 12 Pro Max’in ise 1099$ fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Apple’ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği düşünülen etkinlikle beraber cihazlar hakkında çıkan söylentilerin doğru olup olmadığını hep beraber görmüş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Mi 10T Lite, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı!
Xiaomi’nin çok yakında tanıtması beklenen Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerine bir model daha eklenebilir. Tahminlere göre Mi 10T Lite adıyla gelecek olan model, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı.
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Xiaomi tarafından merakla tanıtılması beklenen yeni Mi 10T serisine bir model daha eklenebilir. Redmi ya da Poco markasıyla çıkmayacak olan ve Mi 10T Lite ismini taşıması beklenen M2007J17G model kodlu cihaz, FCC sertifikasyon programında ortaya çıktı. Verilerinde batarya kapasitesi haricinde başka detayı bulunmayan cihaz, 4720 mAh kapasiteli pille gelecek.
Xiaomi M2007J17G (Mi 10T Lite) appears on the FCC certification with MIUI 12 and a 4,720mAh battery
The device could very well launch in India, as it's battery model (BM4W) has already received the BIS certification and the IMEI number is also CEIR IMEI compliant.#Xiaomi #Mi10T pic.twitter.com/2FE3UDjbsE
— Mukul Sharma (@stufflistings) September 20, 2020
Mi 10T Pro modelinde amiral gemisi fiyatlandırması
Şirketin merakla beklenen 10T ailesi için sızıntılar paylaşan ‘Ice Universe’, Snapdragon 865 yonga setinden güç alan 10T Pro’da 144Hz tazeleme hızına sahip panelin yer alacağını ve 5000 mAh kapasiteli bataryayla geleceğini belirtti. Ice Universe, cihazda 108 MP’lik kamera sensörünün bulunacağını ve 699€ fiyat etiketiyle satışa sunulacağını öne sürüyor.
Mi 9T Pro’dan çok daha pahalı
Takriben 822$ fiyatı ile amiral gemisi sınıfına yaklaşan cihaz, selefine göre oldukça pahalı bir hale geliyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Mi 9T Pro modelinin 323$ olan çıkış fiyatını göz önüne aldığımızda model fanlarını üzen bir tablo ortaya çıkıyor.
Mi 10T modelinde ise şirket, Snapdragon 865 yonga setini aynı tutarak 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Pro modelinden farklı olarak baz modelde 64 MP’lik kamera yer alıyor. Mi 10 T ailesi, selefi gibi başarı gösterebilecek mi ilerleyen süreçte göreceğiz.