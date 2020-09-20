Samsung Galaxy A02, Geekbench’te görüntülendi!

Geçtiğimiz yıl Samsung, Galaxy akıllı telefon serisini Galaxy A ve M serileri ile tam anlamıyla yeniden icat ederek kullanıcılara sundu. Bu seriler, amiral gemilerinde bulunan bazı özellikleri orta ve alt segmente getirerek piyasada yer edindi. Bu yıl şirket Galaxy A01 ile birlikte bu telefonlara erişilebilirliği genişletmek için bir adım daha attı. Bu telefon, Samsung ekosistemine girebilmek için en uygun modellerden biri oldu.

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Samsung Galaxy A02, Geekbench’te nasıl değerlendirildi?

Galaxy A01‘in ardından şirket, Samsung Galaxy A02 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün yeni cihazın bazı teknik özellikleri ve performans skorları Geekbench‘te görüntülendi. Galaxy A02, SM-A025F model numarası ile kıyaslama platformundan geçti. Geekbench listesine göre bu telefon 1,8 GHz Qualcomm yonga setine sahip olacak. Bu yonga setinin 2018 yılına ait Snapdragon 450 yonga seti olma ihtimali yüksek görünüyor. Yonga seti sekiz adet Cortex-A53 çekirdeği içeriyor. Çıktığı dönemde Snapdragon 4xx serisine ait 14 nm üretim sürecinden geçen ilk yonga seti olmuştu.

Snapdragon 450, temel kullanım için yeterli bir yonga setidir. Fakat RAM miktarı konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil. Cihazın 2 GB RAM‘i bulunacak ve bu günümüzde telefonu zorlayabilecek bir miktardır. Kasım ayından itibaren tüm 2 GB RAM içeren telefonlar Android Go ile geleceği için bu telefonun daha erken çıkması bekleniyor. Galaxy A02, Geekbench 4.2.0‘a göre tekli çekirdekte “744“, çoklu çekirdekte ise “3887” skor alıyor. Geekbench skorları Galaxy A01 ile benzerlik gösterse de daha güçlü bir telefon olacağı kesin.