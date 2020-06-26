Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A01 Core tasarım detayları belli oldu!
Samsung A01 Core cihazının tasarımı belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz firmanın en uygun fiyatlı A serisi akıllı telefonu olacak.
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İşte karşınızda Galaxy A01 Core!
Samsung uygun fiyatlı akıllı telefonlar ile pazardaki yerini korumaya devam ediyor. Firmanın A serisi cihazlar arasında en ucuzu olarak görülen A01 Core cihazının tasarım detayları ortaya çıktı. İlk gelen görüntülerde cihazın günümüz tasarım anlayışından geri kaldığı gözlemlenir iken, kalın çerçeveler dikkat çekti. Plastik kasa ile karşımıza çıkan cihaz teknik özellik olarak da oldukça alt seviyede bulunuyor. Arkada ve önde olmak üzere birer kamerası bulunan A01 Core cihazının, kamera özellikleri tam olarak ortaya çıkmadı henüz. Kırmızı ve mavi renklerle ortaya çıkan cihaz, görünüşe göre değiştirilebilir batarya özelliği ile birlikte piyasaya çıkacak.
Gücünü MediaTek MT6739WW işlemcisinden alacak cihazın, 1 GB RAM değeri bulunuyor. 5.14 inç ekran ile bizleri karşılayan cihaz, 720p’lik kalite sunuyor. Android 10 ile birlikte piyasaya çıkacak cihazın, herhangi bir parmak izi okuyucusu da bulunmamakta. Giriş seviye akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Galaxy A01 Core hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta. Galaxy A01 cihazından da ucuz olacağı öğrenilen cihazın, ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor. Bakalım Samsung, uygun fiyatlı A serisi cihazı ile beklediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 fiyatları hakkında yeni bir rapor ortaya çıktı!
Bugün “Omegaleaks” tarafından Twitter‘da yayınlanan rapora göre Apple bu sene 600$’ın altında daha uygun fiyatlı bir iPhone piyasaya sürecek. Rapora göre Apple, 549$ karşılığında giriş seviyesi 5.4 inçlik iPhone 12’nin 4G modelini sunacak. Önceki söylentiler de doğruysa Apple bu sene iPhone 12 için beş farklı fiyat aralığı belirleyebilir.
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iPhone 12 fiyatları hakkında başka hangi söylentiler var?
Bugün yeni iPhone hakkında çıkan rapor, geçtiğimiz günlerde “Jon_prosser” tarafından paylaşılan şemayı destekliyor. Paylaşılan şemaya göre 4 farklı iPhone modeli bulunacak. 5.4 inçlik en küçük model 649$, aynı modelin 6.1 inçlik varyasyonu 749$ olarak fiyatlandırılacak. Pro model 999$, Pro Max ise 1099$ fiyatı ile gelecek. Bu fiyatlandırılan telefonların hepsi 5G modeldi. Şimdi ise 4G olarak iki model sunulacağı hakkında yeni sızıntılar bulunuyor. Ülkemizde henüz aktif olarak 5G kullanımına geçilmediği için 4G modeller tercih edilebilir gibi gözüküyor.
my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max
iphone 12(4g) if it happens will be 549$
4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.
— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020
Apple‘ın iPhone 12 ailesini Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Seri üretimin ise Temmuz ayında başlayacağı bildirildi.
Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇
5.4 iPhone 12 D52G
OLED / 5G
2 cam
$649
6.1 iPhone 12 D53G
OLED / 5G
2 cam
$749
6.1 iPhone 12 Pro D53P
OLED / 5G
3 cam + LiDAR
$999
6.7 iPhone 12 Pro Max D54P
OLED / 5G
3 cam + LiDAR
$1,099
— Jon ProSur (@jon_prosser) April 30, 2020
Yeni iPhone serisi hakkında ortaya çıkan bilgilere göz atıcak olursak, cihazın Pro ve Pro Max modelinde 3 kamera ve Lidar sensör bulunacak. Telefonlar OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca yeni iPhone 12 serisi ekranda daha küçük bir çentik bulunduracak. Cihazda ekran altı parmak izi okuyucusu ve Apple‘ın değiştirmekten vazgeçemediği Lightning girişi mevcut olacak.
Eylül ayında yapılacak lansmanda, iPhone 12 ve yeni aksesuarları göreceğiz. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme C11 teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu!
Realme firmasının yeni orta giriş seviye telefonu C11 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımı bütünüyle öğrenildi.
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Realme C11 çıkış tarihi ortaya çıktı!
Realme, C11 ile birlikte orta seviye akıllı telefon rekabetinde yerini almaya hazırlanıyor. Firma uygun fiyatlı bir alternatif olarak düşündüğü cihazını 30 Haziran tarihinde tanıtacak. Lansman tarihi bu kadar yakınlaşmış iken cihaz Endonezyalı perakende sitesi olan Lazada üzerinde görüntülendi. 1 Temmuz tarihinde satışa açılacağı öğrenilen cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları da ortaya çıkmış oldu. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alacak cihaz bu anlamda dünyadaki ilk akıllı telefon olacak.
6.5 inç IPS HD+ ekran ile bizleri karşılayan C11, damla çentik tasarımı ile piyasaya çıkacak. Ön kamera konusunda herhangi bir bilgi yer almazken, arka tarafta bulunan iki kamera ise sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 2/3 GB RAM ve 32 GB depolama seçenekleriyle sınıfındaki cihazlara göre daha düşük seviyede bizleri karşılayan C11, Android 10 ile piyasaya çıkacak. 5000 mAh bataryaya sahip olacak cihazın, çift hatlı bir şekilde bizleri karşılayacağı öğrenildi. Gri ve yeşil renkler ile kullanıcılarını bekleyecek olan cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi ise yer almamakta. Ancak tahminlere göre cihazın giriş seviye telefonlar ile benzer bir fiyata sahip olacağı düşünülüyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z/Nord ile alakalı yeni belgesel fragmanı yayınlandı!
OnePlus firması yeni cihazı Z/Nord için geri sayıma geçti. Firma YouTube üzerinden cihazın tasarım sürecinin anlatıldığı bir belgeselin fragmanı yayınladı.
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OnePlus Z/Nord tasarımı ile alakalı belgeselin fragmanı yayınlandı!
OnePlus orta seviye cihaz ile akıllı telefon rekabetinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Firmanın yeni cihazı OnePlus Z/Nord ile alakalı belgesel çektiği öğrenildi. YouTube üzerinden ilk fragmanı yayınlanan belgeselin, cihazın yapılış süreci ve firmanın bugünlere nasıl geldiği gibi konuları ele aldığı gözlemlendi. “Yeni Başlangıçlar” sloganı ile bizleri karşılayan videoda firma tarafından sansürlenen bir cihaz hakkında tasarım ekibinin yaptığı konuşmalar dikkat çekiyor. Yapılan yorumlara göre bu sansürlenen telefonun OnePlus Z/Nord olduğu düşünülüyor.
Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri ve lansman tarihi sızdırılan cihaz, henüz hangi isimle piyasa çıkacak bilinmiyor. Neredeyse her hafta ismi değişen cihaz bizleri orta üst seviyede karşılıyor. Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alan akıllı telefon, 8/12 GB ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip. 6.5 inç AMOLED ekran boyutlu cihaz, 90 Hz yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılıyor. Toplamda dört adet kamera bulunan akıllı telefon, 16 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta yer alan üçlü kamera sistemi ise sırasıyla, 64 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens olarak belirlenmiş. Temmuz ayının ikinci haftasında tanıtılması beklenen cihazın belgeseli, 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.