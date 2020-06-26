Samsung Galaxy A01 Core tasarım detayları belli oldu!

Samsung A01 Core cihazının tasarımı belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz firmanın en uygun fiyatlı A serisi akıllı telefonu olacak.

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İşte karşınızda Galaxy A01 Core!

Samsung uygun fiyatlı akıllı telefonlar ile pazardaki yerini korumaya devam ediyor. Firmanın A serisi cihazlar arasında en ucuzu olarak görülen A01 Core cihazının tasarım detayları ortaya çıktı. İlk gelen görüntülerde cihazın günümüz tasarım anlayışından geri kaldığı gözlemlenir iken, kalın çerçeveler dikkat çekti. Plastik kasa ile karşımıza çıkan cihaz teknik özellik olarak da oldukça alt seviyede bulunuyor. Arkada ve önde olmak üzere birer kamerası bulunan A01 Core cihazının, kamera özellikleri tam olarak ortaya çıkmadı henüz. Kırmızı ve mavi renklerle ortaya çıkan cihaz, görünüşe göre değiştirilebilir batarya özelliği ile birlikte piyasaya çıkacak.

Gücünü MediaTek MT6739WW işlemcisinden alacak cihazın, 1 GB RAM değeri bulunuyor. 5.14 inç ekran ile bizleri karşılayan cihaz, 720p’lik kalite sunuyor. Android 10 ile birlikte piyasaya çıkacak cihazın, herhangi bir parmak izi okuyucusu da bulunmamakta. Giriş seviye akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Galaxy A01 Core hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta. Galaxy A01 cihazından da ucuz olacağı öğrenilen cihazın, ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor. Bakalım Samsung, uygun fiyatlı A serisi cihazı ile beklediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.