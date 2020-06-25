Samsung
Samsung Galaxy Fold 2 delikli ekran ile gelebilir!
Samsung yeni katlanabilir tableti Galaxy Fold 2 ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan görsellere cihaz, ön tarafta delikli ekran teknolojisine sahip olacak.
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Galaxy Fold 2 tasarımı ortaya çıkmış olabilir!
Samsung, katlanabilir akıllı cihaz teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Fold cihazı ile bu rekabete merhaba diyen firma, bu yıl içerisinde de Galaxy Z Flip cihazı ile birlikte ciddiyetini göstermiş oldu. Ağustos ayında yapılacak etkinlik ile birlikte yeni Galaxy Fold cihazının duyurulacağı öğrenilirken, bu tarih yaklaştıkça cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Twitter’da yaptığı tahmin ve verdiği sızıntılarla adından sıkça söz ettiren Ice Universe isimli bir kullanıcı, Galaxy Fold 2 cihazının olası görüntülerini paylaştı. Ön taraf tasarımının ortaya çıktığı görselde, cihazın delikli kamera teknolojisi ile bizleri karşılayacağı öğrenildi.
At first, I thought the hole location was strange, but then I thought about it carefully. This might be the most suitable location. pic.twitter.com/r0PBtQGkhl
— Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2020
Kameranın yerleşimi cihazın katlandığı anda lensin tam ortada kalmasını sağlayacak şekilde planlanmış. Henüz nihai görüntüler olmasa da, Samsung ilk serideki çentik kullanımından vazgeçmiş gibi gözüküyor. Öte yandan katlanamayan tabletlerinde yer alan ince çerçeve bu cihaz için de geçerli olacağa benziyor. Bir önceki nesilde oldukça olumsuz yorumlar alan firma, aynı hataları tekrarlamama derdinde. Cihazın henüz detaylı teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile cihazları tanıtacak firma, bakalım önümüzdeki günlerde bizlere yeni detaylar sunacak mı bekleyip göreceğiz.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3 ile alakalı yeni görseller ortaya çıktı!
Samsung firmasının yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 yeni görseller ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeni görseller ile cihazı çalışırken ilk kez görüntülenme fırsatı ortaya çıktı.
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Galaxy Watch 3 arayüzüne ilk bakış!
Samsung, akıllı saat konusunda yeni cihazlar ile kullanıcıları karşılamaya devam ediyor. Firma Galaxy Watch serisine yeni bir cihaz eklemek üzereyken, yeni akıllı saat hakkında da görüntüler ortaya çıktı. TechTalkTv isimli platformun ünlü sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Galaxy Watch 3 ilk kez çalışır vaziyette görüntülendi. Arayüzü de ilk kez ortaya çıkan cihaz, bir önceki nesle benzer bir tasarımla piyasaya çıkacak gibi gözüküyor. Cihazın yeni arayüzü Tizen OS 5.5 ile geleceği öğrenilen cihaz, daha renkli ve yenilenmiş tema ile bizleri karşılıyor.
Teknik özelliklerinin neredeyse tamamı ortaya çıkan cihaz iki farklı boyutta bizleri karşılıyor. 41 mm ve 45 mm olmak üzere boyutlanan cihaz IP68 sertifikası ile kullanıcıları karşılamakta. Ayrıca cihazın daha önceki sızdırmalar sayesinde 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip olacağı ortaya çıktı. Bluetooth 5.0 ile bizleri karşılayan cihaz, gelişmiş EKG özelliği gibi sağlık yönünden daha performanslı bir deneyim vadediyor. Serinin en sevilen özelliklerinden biri olan dönen çerçevenin bu cihaza da eklenmesi ile Samsung, amiral gemisi saatini kullanıcıların beğenisine sunmayı amaçlıyor. Temmuz ayında yeni nesil Galaxy Buds ile tanıtılması beklenen cihazın herhangi bir fiyat bilgisine rastlanmadı.
Akıllı Telefonlar
Galaxy M41, Samsung tarafından iptal edildi!
Samsung firmasının orta giriş seviyede çıkarmayı planladığı Galaxy M41 cihazını iptal etti. Gelen bilgilere göre firma, CSOT yapımı ekranları beğenmedi.
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Galaxy M41 CSOT yapımı OLED ekran yüzünden iptal edildi!
Samsung, giriş ve orta seviye cihazlarını geliştirmeyi sürdürüyor. Firma özellikle son dönemlerde artan maliyetleri düşürmek için bazı cihazlarının ve serilerinin ekranlarını üçüncü parti firmalardan almaya karar verdi. Ancak Samsung bu amacında istediği sonuca ulaşamayacak gibi gözüküyor. Galaxy M41 serisi için CSOT ile anlaşan firma, gelen ekranları beğenmediği için seriyi komple iptal etme kararı aldı. Gelen bilgilere göre TCL firmasının sahip olduğu CSOT yapımı OLED ekranlar, Samsung‘un beklentilerinin altında kaldı ve firma da bu yüzden bütün seriyi iptal etme kararı aldı.
Galaxy M41 cihazının iptalinin ardından gözler ise Galaxy M51‘e çevrildi. Firmanın iptal edilen serinin üzerinde çok durmamasının sebebi olarak gösterilen M51’in geliştirilme süreci ise geçtiğimiz aylarda başlamıştı. A51 cihazına benzer olması beklenen M51 için herhangi bir ekran problemi ortaya çıkmamıştı. Benzer bir konuyu S21 serisi içinde yaşadığı iddia edilen firma, maliyetleri düşürmek açısından Çinli firmalar ile çalışmayı sürdürecek. Ancak görünüşe göre Galaxy S21 serisi üçüncü parti firmalar tarafından yapılan ekranlar ile gelmeyecek. Bakalım firma maliyet düşürme çabalarına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
Samsung, akıllı saati Galaxy Watch 3 için kolları sıvadı. Yakın zamanda bazı internet sitelerinde ortaya çıkan saatin tasarımı da sızdırıldı.
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Galaxy Watch 3 tasarımı belli oldu!
Akıllı saat piyasasının önemli oyuncularından biri olan Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 ile kullanıcılarının ve hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre, akıllı saat bir başka sertifika sitesinde ortaya çıktı. Sitede yer alan görsel ile saatin tasarımı da belli olurken firma, seride yer alan dönen çerçeveyi bu saatte de kullanmayı ihmal etmemiş. 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta bizleri karşılayan akıllı saat, bir önceki nesle nazaran daha ince çerçeveli olarak piyasa sürülecek gibi gözüküyor.
Detaylı teknik özellikleri de ortaya çıkan akıllı saat, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile kullanıcıları karşılayacak. 41mm‘lik sürümün 1.2 inç ve 45mm‘lik sürümün de 1.6 inç ekran boyutlarına sahip olması beklenen Galaxy Watch 3, IP68 sertifikasına sahip olacak. Ayrıca titanyum ve paslanmaz çelik olmak üzere iki farklı versiyon ile bizleri karşılayacak. Sağlık yönünden de yeni özelliklere sahip olacak cihaz, gelişmiş EKG özelliğini kullanıcılarına sunacak. Temmuz ayında yeni nesil Galaxy Buds kulaklıklar ile tanıtılması beklenen akıllı saat hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta.