Samsung Galaxy Fold 2 delikli ekran ile gelebilir!

Samsung yeni katlanabilir tableti Galaxy Fold 2 ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan görsellere cihaz, ön tarafta delikli ekran teknolojisine sahip olacak.

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Galaxy Fold 2 tasarımı ortaya çıkmış olabilir!

Samsung, katlanabilir akıllı cihaz teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Fold cihazı ile bu rekabete merhaba diyen firma, bu yıl içerisinde de Galaxy Z Flip cihazı ile birlikte ciddiyetini göstermiş oldu. Ağustos ayında yapılacak etkinlik ile birlikte yeni Galaxy Fold cihazının duyurulacağı öğrenilirken, bu tarih yaklaştıkça cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Twitter’da yaptığı tahmin ve verdiği sızıntılarla adından sıkça söz ettiren Ice Universe isimli bir kullanıcı, Galaxy Fold 2 cihazının olası görüntülerini paylaştı. Ön taraf tasarımının ortaya çıktığı görselde, cihazın delikli kamera teknolojisi ile bizleri karşılayacağı öğrenildi.

At first, I thought the hole location was strange, but then I thought about it carefully. This might be the most suitable location. pic.twitter.com/r0PBtQGkhl — Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2020

Kameranın yerleşimi cihazın katlandığı anda lensin tam ortada kalmasını sağlayacak şekilde planlanmış. Henüz nihai görüntüler olmasa da, Samsung ilk serideki çentik kullanımından vazgeçmiş gibi gözüküyor. Öte yandan katlanamayan tabletlerinde yer alan ince çerçeve bu cihaz için de geçerli olacağa benziyor. Bir önceki nesilde oldukça olumsuz yorumlar alan firma, aynı hataları tekrarlamama derdinde. Cihazın henüz detaylı teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile cihazları tanıtacak firma, bakalım önümüzdeki günlerde bizlere yeni detaylar sunacak mı bekleyip göreceğiz.