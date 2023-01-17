Samsung, Galaxy A serisindeki düşük maliyetli telefonların üretiminin sürekliliğini analiz ediyor. Güney Koreli markanın fikri, en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan bazılarını hala piyasada tutarak hattı azaltmak istiyor. Üretimine devam edilmesi gereken seriler arasında Galaxy A1, A3 ve A5 yer alıyor. Buna karşılık, Galaxy A2 serisinin üretimi tamamen durdurulabilir. Samsung, düşük maliyetli akıllı telefonları piyasada tutmak için Galaxy S’in Fan Edition’ını yeniden piyasaya sürebilir.

Güney Koreli şirket, toplam model sayısının azalmasıyla birlikte daha yüksek bir karlılık bekliyor. Bunun nedeni, ürün geliştirme maliyetlerinin azalacak olmasıdır.

Satışlarda düşüş

Samsung’un stratejileri, küresel akıllı telefon satışlarındaki düşüşlerin yanında değerlendirilebilir. 2016 ve 2018 yılları arasında yıllık rakamlar 1,4 milyarı aşmıştır. Ancak 2019’da toplam 1,387 milyara düştü.

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2020’de Covid-19 pandemisi ile satılan cihaz miktarı 1,3 milyar adet sınırının altına düştü. 2021’de hafif bir toparlanma yaşandı ve 1,32 milyara ulaştı. Ancak geçen yıl bu sayı 1.249 milyar cep telefonu ile oldukça düşüktü. 2023’e ilişkin beklenti, akıllı mobil cihazların satış miktarının bir kez daha 1,3 milyar küresel birimin altında kalacağı yönünde.

Kazançlar düştü

Samsung son 8 yılın en kötü üç aylık kârını da açıkladı. Güney Koreli şirkete göre, Ekim – Aralık faaliyet kârının bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 69 düşeceği tahmin ediliyor. Rakamlara Samsung’un 2014’ün 3. çeyreğinden bu yana en düşük çeyrek kârı olacak.

Samsung, bellek işinde dördüncü çeyrek talebindeki düşüşün beklenenden daha büyük olduğunu, mobil işinin ise uzun süreli makroekonomik sorunların neden olduğu düşük satış ve gelirden etkilendiğini söylüyor.