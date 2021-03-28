Akıllı Telefonlar
Samsung Free ile 75.000 podcasti ücretsiz dinleyin!
Samsung Free, Samsung’un akıllı telefonlarındaki haberler, oyunlar, videolar ve diğer içeriklere erişebildiğiniz kapsamlı bir uygulamasıdır. Yakın tarihli bir rapora göre Samsung, bu uygulamaya yeni bir podcast işlevi ekledi. Podcast özelliğiyle birlikte gelen yeni güncelleme, Samsung Free bulunan tüm cihazlarda kullanıma sunuluyor. Ancak podcast özelliği şimdilik sadece Samsung Galaxy S serisi ve Note serisinin bazı telefonlarında aktif. Önümüzdeki günlerde yeni işlevin tüm Samsung cihazlarda aktif hale gelmesi muhtemel gözüküyor.
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Samsung Free uygulamasında podcastlere hangi adımlarla erişilebiliyor?
Samsung Free‘ye, Samsung hesabınızla giriş yaptıktan sonra, alt çubuktaki podcastlere tıklayarak 75.000’den fazla podcaste erişebiliyorsunuz. Ancak erişimi aktif hale getirmek için Gizlilik Bildirimi‘ni kabul etmek gerekiyor. Samsung‘un son günlerdeki popüler uygulaması Samsung Free, Samsung Daily‘nin yerini aldı. Uygulamada bulunan podcastleri, Amerika’daki popüler bir podcast sağlayıcı Samsung’a haklarıyla birlikte verdi. Bu uygulamadaki 75.000’e yakın podcast, tamamen ücretsiz bir şekilde izlenebiliyor.
OneUI 3.0 güncellemesini kullanan Galaxy S20 ve Note serisi telefonlarda, Samsung Daily artık mevcut değil. Bu cihazlarda, Samsung Free adlı daha güncel ve işlevsel yeni bir uygulama kullanılmakta. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Galaxy S21 serisi de Samsung Free‘ye sahip. Uygulamada canlı TV şovları, haberler ve pek çok makale mevcut. En dikkat çekici kısım ise bütün bunlara erişimin ücretsiz olması. Bu uygulamanın, diğer Samsung cihazlar için de yakın zamanda aktif olmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Redmi yeni oyuncu telefonu geliştiriyor!
Redmi oyuncu telefonu pazarına katılıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre akıllı telefon üreticisi çalışmalara şimdiden başladı.
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Redmi oyuncu telefonu rekabetine katılıyor!
Oyuncu telefonu rekabeti genişlemeye devam ediyor. Birçok firmanın yer aldığı rekabette her geçen gün yeni kullanıcılar ortaya çıkıyor. Sınırların zorlandığı bu piyasaya şimdi de Redmi katılıyor. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre, firma planlamasını çoktan yaptı. Amiral gemisi işlemciye sahip olacak oyuncu telefonunun MediaTek yapımı Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte oyuncu telefonunun bazı olası teknik özellikleri de ortaya çıktı. Cihazın delikli ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.
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Görüntü kalitesinin öneminin farkında olan Redmi firması, cihaza OLED ekran yerleştirmeyi planlıyor. Ayrıca oyuncu telefonunun ekranının Samsung yapımı E4 panelinden olacağı iddia ediliyor. Ayrıca yine iddialara göre, oyuncu telefonu 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu bataryanın da 65W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Özellikle Asus ve Lenovo‘nun geçen gün çıtayı yükselttiği bu rekabette Redmi‘nin atacağı adımlar merak konusu. İddialar firmanın cihazı mümkün olduğunca ucuza çıkarma isteğinin olduğu yönünde. Bakalım firma, piyasada önemli bir alternatif olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 ve Galaxy A52 Türkiye fiyatları duyuruldu!
Geçtiğimiz günlerde Samsung yaptığı lansmanla Galaxy A serisinin yeni üyeleri A52 ve A72’yi duyurmuştu. Ancak Türkiye’de satışa çıkacağı fiyatı belirtilmemişti. Samsung kendi sitesinde yeni A serisinin fiyatlarını açıkladı.
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Samsung A51 ve A71 modellerinden sonra yeni serileri olan A52 ve A72’yi geçtiğimiz haftalarda takipçileri için bir lansmanla tanıttı. Avrupa fiyatı 350 Euro olan A52 modelinin Türkiye’de hangi fiyatla satışa çıkacağı da merakla bekleniyordu. Beklenen fiyat açıklaması geldi ve Samsung A52’nin 8GB RAM 128GB hafızalı modelinin Türkiye fiyatını 3999TL olarak açıkladı. Samsung Galaxy A72’nin Avrupa fiyatı ise 450 Euro idi. Türkiye’de olan 8GB RAM ve 128GB hafızalı modelinin fiyatı ise 4999TL. Kısaca bu iki telefonun özelliklerine de göz attığımızda;
Samsung Galaxy A52
-6.5 inç boyutundaki Full HD+ Super AMOLED 90Hz tazeleme hızına sahip bir ekran,
-Snapdragon 720G 4G işlemci,
-4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB ve microSD kart desteği,
-64 MP Sony IMX682 ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri, 32 MP çözünürlüklü ön kamera,
-25W hızlı şarj desteğiyle 4500mAh batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor),
-IP67 sertifikası, NFC, stereo hoparlör,
-Android 11.
Samsung Galaxy A72
6.7 inç Full HD+ Super AMOLED, 90Hz yenileme hızına sahip ekran,
Qualcomm Snapdragon 720G işlemci,
6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ve microSD kart desteği,
OIS destekli 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera, 8 MP’lik telefoto kamera (3x optik ve 30x Super Zoom),
25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh’lik batarya,
-IP67 sertifikası, NFC, stereo hoparlör,
-Android 11.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra Geekbench üzerinde görüntülendi!
Xiaomi Mi 11 Ultra modeli Geekbench platformuna uğradı. Merakla beklenen akıllı telefonun kullanacağı işlemci de böylelikle kesinleşti.
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Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin kullanacağı işlemci belli oldu!
Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonları ile piyasada önemli bir alternatif oluşturmayı hedefliyor. Mi 11 serisi için kolları sıvayan akıllı telefon üreticisi, yeni detaylar ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Serinin en kuvvetli modeli olması beklenen Mi 11 Ultra, geçtiğimiz günlerde Geekbench‘e uğradı. Test sonuçları belli olan akıllı telefonun kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 1132 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3488 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte Geekbench sayesinde cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Buna göre Xiaomi Mi 11 Ultra, Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Tanıtımına çok az bir süre kalan akıllı telefon, amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde öne çıkmayı hedefliyor. Ayrıca cihazın bazı teknik özellikleri de daha önceden ortaya çıktı. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya 67W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. 29 Mart tarihinde tanıtılacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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