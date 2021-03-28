Samsung Free ile 75.000 podcasti ücretsiz dinleyin!

Samsung Free, Samsung’un akıllı telefonlarındaki haberler, oyunlar, videolar ve diğer içeriklere erişebildiğiniz kapsamlı bir uygulamasıdır. Yakın tarihli bir rapora göre Samsung, bu uygulamaya yeni bir podcast işlevi ekledi. Podcast özelliğiyle birlikte gelen yeni güncelleme, Samsung Free bulunan tüm cihazlarda kullanıma sunuluyor. Ancak podcast özelliği şimdilik sadece Samsung Galaxy S serisi ve Note serisinin bazı telefonlarında aktif. Önümüzdeki günlerde yeni işlevin tüm Samsung cihazlarda aktif hale gelmesi muhtemel gözüküyor.

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Samsung Free uygulamasında podcastlere hangi adımlarla erişilebiliyor?

Samsung Free‘ye, Samsung hesabınızla giriş yaptıktan sonra, alt çubuktaki podcastlere tıklayarak 75.000’den fazla podcaste erişebiliyorsunuz. Ancak erişimi aktif hale getirmek için Gizlilik Bildirimi‘ni kabul etmek gerekiyor. Samsung‘un son günlerdeki popüler uygulaması Samsung Free, Samsung Daily‘nin yerini aldı. Uygulamada bulunan podcastleri, Amerika’daki popüler bir podcast sağlayıcı Samsung’a haklarıyla birlikte verdi. Bu uygulamadaki 75.000’e yakın podcast, tamamen ücretsiz bir şekilde izlenebiliyor.

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OneUI 3.0 güncellemesini kullanan Galaxy S20 ve Note serisi telefonlarda, Samsung Daily artık mevcut değil. Bu cihazlarda, Samsung Free adlı daha güncel ve işlevsel yeni bir uygulama kullanılmakta. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Galaxy S21 serisi de Samsung Free‘ye sahip. Uygulamada canlı TV şovları, haberler ve pek çok makale mevcut. En dikkat çekici kısım ise bütün bunlara erişimin ücretsiz olması. Bu uygulamanın, diğer Samsung cihazlar için de yakın zamanda aktif olmasını bekliyoruz.