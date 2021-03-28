Apple
iPad arızası, Amerika’daki bir kişinin tüm evini yaktı!
Bu yılın mart ayında, Pennsylvania federal mahkemesine giden bir kişi iPad arızası nedeniyle Apple aleyhine büyük bir dava açtı. Davacı Michael Macaluso, iPad’in elektrik ve pil sistemleri nedeniyle tüm evinin yandığını iddia ediyor. Allstate Insurance, Micheal Macaluso‘nun yangından zarar gören evini yenilemek için 142.000 dolardan fazla para ödedi. Ayrıca Apple’dan tazminat istemek için bir hukuk firmasıyla anlaştı.
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iPad arızası nedeniyle açılan davada şikayetçinin ifadesi ne oldu?
Davacı Macaluso, iPad’ini Apple‘ın öngördüğü düzeyde kullandığını belirtti. Herhangi bir kötüye kullanım veya cihaz içerisinde bir değişiklik yapmadığını da ekledi. Benzer bir davayı, New Jersey’de ikamet eden Julia Ireland Meo 2019 yılında Apple aleyhine açmıştı. Julia’nın babası, iPad pilinin arızalanması yüzünden çıktığı iddia edilen bir apartman yangınında öldü. Yangının meydana geldiği konut kompleksinin sahibi, olay sonrası sigorta şirketi aracılığıyla Apple aleyhine ikinci bir dava açtı. Bu davada zararın ödenmesini talep etti. Açılan davalara ilişkin iddialar hala beklemede.
Bu tür kazaların sadece iPad’e özel olmadığını belirtmekte fayda var. Benzer bir durumu daha önce iPhone bataryalarında da görmüştük. Geçtiğimiz günlerde Amy Hall adlı 17 yaşındaki bir kızın iPhone şarj cihazı alev almıştı. Olay ardından gelen açıklamada, şarj cihazının iPhone’a ait olmadığı iddiası öne sürülmüştü. Bütün bu olayların kesin bir sonuca varmadığını ve sadece iddia olduğunu unutmamak gerek.
Apple
Final Fantasy VIII Remastered, iPhone ve iPad’e geldi!
Final Fantasy’nin yaratıcısı tarafından Apple Arcade orijinal Fantasian beklenirken, Square Enix ilk defa Final Fantasy VIII Remastered’ı iPhone ve iPad’e getirdi.
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Final Fantasy VIII Remastered iOS ve iPadOS için çıktı
1999 klasiği oyun dünya çapında 9,6 milyondan fazla sattı. Şimdi ise Final Fantasy VIII’i iPhone ve iPad’de yenilenen CG karakteriyle oynamak mümkün.
” Savaş zamanı. Büyücü Edea’nın etkisi altındaki Galbadia Cumhuriyeti, büyük ordularını dünyanın diğer milletlerine karşı seferber eder. Squall ve seçkin paralı asker güçlerine sahip olan SeeD’nin diğer üyeleri, Galbadia’nın zalim kurallarına karşı savaşmak ve Edea’nın nihai amacına ulaşmasını engellemek için bir direniş savaşçısı olan Rinoa ile el ele verir. ”
Oyun aynı zamanda Guardian Force’u da hesaba katıyor. Guardian Force, kahramanları korumak için kullanılan çağrılmış yaratıklardır. Güçlerini açığa çıkarmak ve oyuncu karakterlerinin yanında güçlerini artırmak için onları savaşa çağırmanız yeterli.
Surprise! #FinalFantasy VIII Remastered is available today and discounted for a limited time through Google Play and the App Store.
iOS: https://t.co/MhrmZbEdUh
Android: https://t.co/XtKEv8qKew pic.twitter.com/jTvLRBhtON
— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) March 25, 2021
Final Fantasy VIII Remastered’da savaş esnasında sihir elde etmek de mümkün. MP yok ve oyuncular sahip oldukları miktar ile sınırlı.
Final Fantasy VIII Remastered, tek seferlik bir satın alma uygulamasıdır. 25Mart‘tan 4 Nisan‘a kadar 159.99 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu tarihten sonra fiyat 219.99 TL‘ye yükselecek.
Oyun yaklaşık 2,55 GB büyüklüğe sahip. Square Enix, bu miktarda indirilebilir verinin oyunda ilerlerken yalnızca bir kez gerekli olacağını söylüyor. Gelecekte şirket, buluta kaydetme ve kontrolcü seçenekleri eklemeyi planlıyor.
Final Fantasy VII Remastered’ın tam anlamıyla tadını çıkarmak için iOS 13 veya iPadOS13’te çalıştırmanız gerekiyor. Oyunu bu bağlantı aracılığıyla App Store’dan indirebilirsiniz.
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Apple
Apple, yapay zeka yatırımında zirveyi bırakmadı!
GlobalData tarafından paylaşılan verilere göre Apple, yapay zeka alanındaki şirketlerin en gözde alıcısı. Apple, 2016’dan 2020’ye kadar, Google, Microsoft ve Facebook’u geride bırakarak en fazla sayıda yapay zeka (AI) şirketini satın alan firma oldu.
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Apple, yapay zeka konusunda ısrarcı!
Apple, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Emotient, Turi, Glimpse, RealFace, Shazam, SensoMotoric, Silk Labs gibi şirketleri kendi bünyesine kattı. Bu satın alımların tek nedeni, ürün ve hizmetlerinin yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini geliştirmekti.
Bununla beraber Apple, tüm satın alımlarını halka açıklamadı. Bu sebeple Apple’ın satın aldığı veya radarı altına giren başka yapay zeka şirketleri de olabilir.
Apple’ın Şubat ayı hissedarlar toplantısında Apple CEO’su Tim Cook belirli açıklamalar yaptı. Açıklamalarında Apple’ın son 6 yılda 100’e yakın şirketi satın aldığını belirtti. Cook, “Herhangi bir boyuttaki satın almalara bakmaktan korkmuyoruz” dedi. “Ürünlerimizi tamamlayan ve onları ilerletmeye yardımcı olan küçük, yenilikçi şirketlere odaklanıyoruz.” şeklinde açıklamalarına devam etti.
GlobalData analisti Aurojyoti Bose’ye göre, AI alanında artan rekabet, bir satın alma çılgınlığına yol açtı.
Apple, Google, Microsoft ve Facebook, 2016-2020 boyunca AI teknoloji alanında toplamda 60 satın alma gerçekleştirirken; Apple, 25 satın alımla ile yarışa liderlik etti. AI, teknoloji devleri için önemli bir odak alanı olmaya devam ediyor. Bu nedenle artan ilgi büyük bir rekabet yarışına dönüşüyor
Aslında Apple, bu satın alımlarının çoğunda Siri’yi iyileştirmeyi amaçlıyor. Diğer satın almalar ise muhtemelen Apple’ın otonom otomobil geliştirme projesini ilerletmek için 2019’da satın aldığı sürücüsüz bir girişim olan Drive.ai gibi gelecekteki ürünleri baz alıyor.
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Apple
Apple Watch ailesine outdoor bir model eklenebilir!
Apple Watch akıllı saat pazarının önde gelen oyuncularından. Apple’ın geçtiğimiz sene 6. jenerasyonunu piyasaya sürdüğü akıllı saat ailesi, SE modeli ile birlikte ilk defa yeni bir versiyon kazanmıştı. SE, bütçe dostu bir Apple Watch arayışındaki kullanıcılardan büyük ilgi görmüştü. Marka, her ne kadar SE ile fiyat/performans odaklı kullanıcıların ihtiyacını karşılasa da, hala spor tutkunu ve daha dayanıklı bir akıllı saat arayışındaki kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verememekte. Ancak görünen o ki, bu problem çok yakın zamanda çözüme kavuşabilir…
Konumuz aksesuarlar. Öyleyse, belki en az akıllı saatler kadar revaçta olan diğer bir aksesuar olan tam kablosuz (TWS) kulaklıklardan oluşan listemizi sizlerle paylaşmanın tam sırası!
Apple Watch serisinin yeni üyesi dayanıklılık odaklı olacak
Ünlü Apple analisti Mark Gurman, bugün Bloomberg’te yayımlanan yazısında önemli bir iddia ortaya attı. Gurman’a göre, Apple akıllı saat ailesini dayanıklılık odaklı bir modelle genişletmeyi planlıyor. Hatta, daha dayanıklı bir Apple Watch versiyonu şirket için yeni bir fikir değil. Zira, Kaliforniya merkezli dev, daha önce de benzer bir model planlamış fakat çeşitli sebeplerden dolayı bu proje hayata geçmemiş. Ancak, Gurman’a göre, Apple bu kez oldukça ciddi. Hatta, Apple şirket içinde saate bir isim bile koymuş durumda. Saatin kod adı “Apple Watch Explorer Edition”.
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Aslında, Apple’ın böyle yeni bir ürüne yönelmesi pek de şaşırtıcı değil. Her ne kadar markanın akıllı saatleri dayanıklılık tarafında başarılı olsa da, yüksek fiyatları birçok kullanıcısını cihazı daha özenli kullanamaya itmekte. Başka bir deyişle, Apple Watch’un şık ve zarif yapısı konu spor sırasında kullanmaya gelince bir dezavantaj olmakta. Bunun üstüne firmanın ,rakiplerinin aksine, spor odaklı bir bant/fitness takipçisi sunmadığını da koyarsak her şey oldukça açık hale geliyor.
İşte, Gurman’ın raporunun dikkat çektiği nokta da tam bu. Apple, bu yeni dayanıklılık odaklı saatiyle ekstrem spor tutkunlarına hitap etmek istiyor. Raporun diğer bir dikkat çektiği detay ise, bu saatin SE gibi ayrı bir model olacağı. Gurman’ın saatin nasıl gözükebileceği konusundaki yorumu ise “Casio’nun G-Shock’ları gibi düşünün. Normal bir Apple Watch ancak çeşitli materyallerle güçlendirilmiş bir kasa.” şeklinde. Ayrıca, saatin plastik bir kaplamaya sahip olması da ihtimaller dahilinde. Son olarak, bunun kesin bir rapor olmadığını belirtelim. Bakalım, bu proje gerçekleşirse ne gibi bir ürün ortaya çıkacak…
Not: Kullanılan görseller temsilidir.
Kaynak: Bloomberg
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Yazan: Quincii, 2 gün önce
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Yazan: butiksevda, 1 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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