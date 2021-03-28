iPad arızası, Amerika’daki bir kişinin tüm evini yaktı!

Bu yılın mart ayında, Pennsylvania federal mahkemesine giden bir kişi iPad arızası nedeniyle Apple aleyhine büyük bir dava açtı. Davacı Michael Macaluso, iPad’in elektrik ve pil sistemleri nedeniyle tüm evinin yandığını iddia ediyor. Allstate Insurance, Micheal Macaluso‘nun yangından zarar gören evini yenilemek için 142.000 dolardan fazla para ödedi. Ayrıca Apple’dan tazminat istemek için bir hukuk firmasıyla anlaştı.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Band serisi, 120 milyon satışa ulaştı!

reklam

iPad arızası nedeniyle açılan davada şikayetçinin ifadesi ne oldu?

Davacı Macaluso, iPad’ini Apple‘ın öngördüğü düzeyde kullandığını belirtti. Herhangi bir kötüye kullanım veya cihaz içerisinde bir değişiklik yapmadığını da ekledi. Benzer bir davayı, New Jersey’de ikamet eden Julia Ireland Meo 2019 yılında Apple aleyhine açmıştı. Julia’nın babası, iPad pilinin arızalanması yüzünden çıktığı iddia edilen bir apartman yangınında öldü. Yangının meydana geldiği konut kompleksinin sahibi, olay sonrası sigorta şirketi aracılığıyla Apple aleyhine ikinci bir dava açtı. Bu davada zararın ödenmesini talep etti. Açılan davalara ilişkin iddialar hala beklemede.

reklam

Bu tür kazaların sadece iPad’e özel olmadığını belirtmekte fayda var. Benzer bir durumu daha önce iPhone bataryalarında da görmüştük. Geçtiğimiz günlerde Amy Hall adlı 17 yaşındaki bir kızın iPhone şarj cihazı alev almıştı. Olay ardından gelen açıklamada, şarj cihazının iPhone’a ait olmadığı iddiası öne sürülmüştü. Bütün bu olayların kesin bir sonuca varmadığını ve sadece iddia olduğunu unutmamak gerek.