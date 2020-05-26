Samsung Exynos 880 tanıtıldı!

Samsung, yeni mobil işlemcisi olan Exynos 880 yonga setini resmen duyurdu. 5G modem desteğe sahip işlemci, orta segment cihazlar için fark yaratması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Her yerde sinema keyfi! | Acer C250i taşınabilir projeksiyon incelemesi

Samsung’un yeni işlemcisi geçtiğimiz günlerde haberleri çıkan Vivo Y70s 5G modeli ile ilk kez bir akıllı telefonda görülmüş oldu. Şirketin yeni işlemcisi, amiral gemisi modeli için bir önceki yıl çıkarmış olduğu Exynos 980‘in orta segmente optimize edilen versiyonu olarak bakılıyor.

Yeni yonga seti 8 nm fabrikasyon süreci ile üretildiği belirtiliyor. İşlemci, 2 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A77 ve 1.8 GHz hızında çalışan altı adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşuyor. Samsung Exynos 880, grafik tarafında Mali-G76 MP5 yongasına ev sahipliği yapıyor ve Full HD + (2520 × 1080) çözünürlüğünde ekran desteği sunuyor.

Samsung, daha iyi bir oyun deneyimi için Exynos 880’nin yükleme sürelerini azaltan ve daha yüksek kare hızları sunan gelişmiş oyun API’ları ve teknolojilerini desteklediğini de belirtiyor. Yeni işlemci, orta seviyede önemli bir rakip olan Snapdragon 765G‘ye denk bir performans sunuyor.

Kamera bölümünde, 64 Megapiksele kadar tek kamera veya 20 Megapiksel çift kamera desteğine sahip olan Samsung Exynos 880, 4K 30 FPS video kaydını da destekleniyor. Ayrıca cihazda yapay zeka işleme için entegre bir NPU ve DSP bulunuyor. Exynos 880’in diğer özellikleri arasında çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, FM radyo, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

Dün lansmanı yapılan Vivo Y70s modeli ile karşımıza çıkan Exynos 880, piyasaya oldukça iddialı bir giriş yaptı. Yeni işlemci, 5G’yi pek çok kullanıcıya ulaştırmak için orta segmentte bütçe dostu birçok telefonda kullanılması bekleniyor.